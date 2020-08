Không nên dùng các ứng dụng Tik Tok, We Chat.. của Trung quốc vì có thể bị ăn cắp các dữ kiện cá nhân.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 8, tổng thống Trump đã ra lệnh cấm những giao thiệp thương mại giữa các công ty Hoa Kỳ và công ty Trung quốc Byte Dance và công ty Tencent.

Công ty Byte Dance là chủ nhân của ứng dụng Tik Tok và công ty Tencent là chủ nhân của ứng dụng WeChat.

Tổng thống Trump cũng cho biết là ông sẽ tìm cách loại bỏ các ứng dụng Tik Tok và We Chat ra khỏi hệ thống viễn thông và internet Hoa Kỳ, vì những ứng dụng này là những mối đe dọa cho nền an ninh Mỹ.

Trong khi đó chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng nói là các công ty Byte Dance và Tencent đã tuân hành theo đúng các luật lệ Hoa Kỳ khi hoạt động ở Mỹ, và Bắc Kinh cũng lên tiếng cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ lãnh những hậu quả nghiêm trọng trong việc cấm đoán hai công ty này.

Những căng thẳng giữa Trung quốc và Hoa Kỳ ngày một gia tăng trong những thời gian mới đây.

Trước đó chính quyền Mỹ cũng lên tiếng khuyến cáo các quốc gia trên thế giới không nên dùng dụng cụ 5G của công ty viễn thông Trung quốc, vì có thể bị quân lực Trung quốc dò thám qua hệ thống viễn thông này!

Theo các giới chức an ninh Hoa Kỳ thì ứng dụng Tik Tok hiện rất được giới trẻ Mỹ ưa chuộng, có thể gây những nguy hại an ninh cho Hoa Kỳ vì qua ứng dụng này, Trung quốc có thể thâu thập những dữ kiện cá nhân của hàng triệu những người sử dụng, vào những việc khác ?

Trong ngày chúa nhật 8 tháng 9, tổng thống Trump đã cho công ty Mircosoft thời hạn 45 ngày để mua lại một phần của ứng dụng Tik Tok ở Hoa Kỳ, nếu không thành công thì ông Trump sẽ cấm cho lưu hành.

Tik Tok có đến 100 triệu người Mỹ sử dụng, trong khi ứng dụng We Chat có đến 1 tỷ người trên thế giới dùng.