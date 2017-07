Không hủy bỏ, không thay thế Obamacare

Nguyễn Đạt Thịnh

Hai ngày trước ngày thứ Ba, 25/7, ngày Thượng Viện biểu quyết xem có thảo luận Dự Luật Y Tế để thay thế Luật ObamaCare hay không- Tổng Thống Donald Trump tỏ ra vô cùng lo lắng.

Hôm Chủ, ông viết tweet, “Nếu nghị sĩ Cộng Hòa không hủy bỏ và thay thế được đạo luật tai hại ObamaCare, thì phản ứng của thất bại đó sẽ to lớn, tai hại hơn mức tưởng tượng của họ.”

Hủy bỏ và thay thế là repeal and replace Obamacare -hủy bỏ luật cũ, viết luật mới thay vào. Có thể ông cho là liều thuốc “hăm dọa” đó chưa đủ mạnh, sáng thứ Hai ông tweet tiếp, “Các nghị sĩ Cộng Hòa đang đứng trước cơ may cuối cùng để có thể hủy bỏ và thay thế ObamaCare, sau nhiều năm dài hứa hẹn với cử tri. Nghị sĩ nào bỏ phiếu chống lại cuộc thảo luận để hủy bỏ và thay thế, người đó nói thẳng với đất nước chúng ta là họ chấp nhận cơn ác mộng ObamaCare.”

Mặc dù ông dùng những lập luận “đao to, búa lớn,” nhưng nếu Nghị Sĩ John McCain -đang bị ung thư màng óc- không ráng “lết” về Hoa Thịnh Đốn để bỏ lá phiếu Cộng Hòa thứ 50, giúp cuộc biểu quyết đạt tỉ số 50-50 lửng lơ, không ngã ngũ, tạo cơ hội cho Phó Tổng Thống Mike Pence bỏ thêm lá phiếu thứ 51, nghiêng phần thắng về khối nghị sĩ Cộng Hòa thì cuộc thảo luận về ObamaCare đã chấm dứt.



Lá phiếu của Nghị Sĩ John McCain



Và lá phiếu Phó Tổng Thống Mike Pence đem thắng lợi về cho phe Cộng Hòa

Nghị sĩ McCain được đón chào bằng một tràng pháo tay dài trên một phút, nghị sĩ thuộc cả hai đảng đứng lên trong lúc vỗ tay; ông minh định ông không chấp nhận nội dung dự luật đã bắt đầu bị mệnh danh là TrumpCare, mà chỉ bỏ phiếu thuận để toàn thể nghị sĩ lưỡng đảng đem luật ACA (Affordable Care Act) và dự luật TrumpCare ra thảo luận và thay đổi.



Sau thắng lợi 51-50, Nghị Sĩ Mitch McConnell, trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện vui vẻ bước ra khỏi phòng họp…



… trong lúc cảnh sát đẩy người biểu tình ra đường.

Khối nghị sĩ Cộng Hòa gồm 52 vị, thì đã có hai vị chống lại dự luật repeal and replace Obamacare “Hủy bỏ và thay thế Obamacare” (HBTTOBC), nếu cộng thêm Nghị Sĩ John McCain đang trong tình trạng dưỡng bệnh, thì số phiếu “ủng hộ” chỉ còn 49. Nằm nhà tại Arizona, nhưng làm toán nhẩm, ông McCain cũng hiểu trách nhiệm của ông là phải về Hoa Thịnh Đốn để bỏ lá phiếu “Lê Lai cứu Chúa.”

“Chúa” Trump cảm ơn ông McCain, và gọi ông là “một người can đảm”; trước kia Trump chê McCain là không anh hùng, vì nếu anh hùng tại sao lại để Việt Cộng bắt sống.

Trump cũng họp báo và ca tụng khối nghị sĩ Cộng Hòa đã tiến được một bước dài với đa số 51-50, và ra tuyên ngôn, nguyên văn, “Tôi hoan nghênh tiến bộ lớn lao của Thượng Viện để giải quyết cơn ác mộng ObamaCare. Cuộc biểu quyết hôm nay cho chúng ta thấy ngồi nhìn không hề là giải pháp; giờ này Quốc Hội có điều kiện để tiến tới viết ra một đạo luật đã giảm phí tổn y tế mà lại còn giúp công dân Mỹ có nhiều lựa chọn hơn.”



Tổng thống họp báo ca tụng Thượng Viện thành công

Trong lúc Thượng Viện nhóm họp buổi sáng, bên ngoài hành lang hàng trăm người biểu tình hò hét, “Kill the bill, dont kill us!” đòi bãi bỏ đạo luật mới, và đừng giết họ; họ nhục mạ quý vị nghị sĩ bằng những tiếng hò hét “Shame, shame, shame!” (Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ).

Mặc dù bỏ phiếu cho phép cuộc thảo luận tiếp diễn, nhưng McCain nói với các nghị sĩ đồng đảng, “Chúng ta chưa làm được việc gì cả.”

Trước cuộc bỏ phiếu về đạo luật mới repeal and replace Obamacare nghị sĩ trưởng khối thiểu số Dân Chủ Chuck Schumer tiểu bang New York kêu gọi các nghị sĩ Cộng Hòa, “Chúng tôi ý thức luật A.C.A. không toàn hảo, nhưng chúng tôi lại thấy đạo luật quý vị đề nghị còn tệ hơn nữa. Xin quý vị cùng chúng tôi cộng tác để kiện toàn tình trạng y tế của đất nước chúng ta. Xin quý vị đến với chúng tôi trước khi tình hình trở thành quá muộn, để hàng triệu, hàng chục triệu người Mỹ bị thương tổn quá nặng đến mức không hồi phục được nữa.”

“Đa số” 51-5O giúp cuộc thảo luận tiếp tục cho đến 9:30 tối thứ Ba, rồi lại biểu quyết về dự luật thay thế ObamaCare; kết quả lần này thê thảm hơn với tỉ số 43-57, vì có tới 9 vị nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu chống dự luật HBTTOBC.

Tuyên đọc kết quả cuộc biểu quyết, Nghị Sĩ Todd Young, Cộng Hòa-Indiana, công bố,“Trong cuộc bỏ phiếu này có 43 phiếu yea (thuận) và 57 phiếu nay (chống), dự luật không được thông qua.”

Quý vị nghị sĩ Cộng Hòa can đảm, không sợ những lời răn đe của tổng thống là các Nghị Sĩ Susan Collins (Maine); Bob Corker (Tennessee); Tom Cotton (Arkansas); Lindsey Graham (South Carolina); Dean Heller (Nevada); Mike Lee (Utah); Jerry Moran (Kansas); Lisa Murkowski (Arkansas); và Rand Paul (Kentucky).

Sau cuộc biểu quyết, Thượng Viện ngưng nhóm, và sẽ tái nhóm vào lúc 9:30 sáng thứ Tư; những cuộc biểu quyết tiếp theo diễn ra sau 11:30.

Một trong những cuộc biểu quyết đó liên quan đến dự luật “repeal and delay” (hủy bỏ và trì hoãn). Sau khi dự luật repeal and replace Obamacare bị bác bỏ, repeal and delay được đem ra cứu xét. Dự luật này na ná giống một dự luật khác đã được thảo luận từ năm 2015: hủy bỏ và trì hoãn cũng bác bỏ ObamaCare, nhưng trì hoãn việc bác bỏ đó hai năm để quý vị nghị sĩ Cộng Hòa có thì giờ viết đạo luật thay thế ObamaCare.

Trở ngại của hủy bỏ và trì hoãn là viễn ảnh NẾU các chính khách Dân Chủ trở lại nắm quyền kiểm soát một trong hai viện quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2018, vấn đề hủy bỏ hay không sẽ trở lại, vì CBO (The Congressional Budget Office-Phòng Ngân Sách Quốc Hội) dự tính là chính sách Y Tế của đảng Cộng Hòa sẽ tạo ra 32 triệu người không có bảo hiểm y tế.

Không khí chính trị thật u ám cho khối nghị sĩ Cộng Hòa, trong lúc họ chỉ còn 16 tháng nữa là lại phải đối diện với cử tri. Họ nói gì để thuyết phục cử tri bầu họ? Dĩ nhiên họ không thể khoe là họ đang thất bại trong nỗ lực hủy bỏ ObamaCare, và họ cũng không muốn phải xác nhận họ không có khả năng viết lại một đạo luật y tế khác.

Để xem trưa nay họ còn biểu quyết những điều gì nữa, mặc dù bài tính trừ 51-9 không hứa hẹn với tổng thống điều gì vui cả.

Tổng thống không bao giờ thèm đọc bài báo tiếng Việt này, nhưng tôi vẫn thích nhắn ông là người gốc Việt chúng tôi rất hiểu ông, vì 43 năm trước chúng tôi cũng đã khổ sở vì trải qua kinh nghiệm “lãnh tụ tham sinh, quốc dân điêu linh.”

