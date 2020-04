Không được lên phi cơ nội địa hay tàu hỏa liên thành phố nếu có dấu hiệu COVID-19

Kể từ trưa thứ Hai 30/3, những ai có triệu chứng Covid-19 sẽ không được phép lên các chuyến bay nội địa hay xe lửa liên thành phố Canada. Đây là một trong những biện pháp bổ sung nhằm làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19 trên toàn quốc do Thủ tướng Justin Trudeau loan báo vào cuối tuần qua.

Bất kỳ ai có dấu hiệu nhiễm virus corona, như ho, sốt và khó thở sẽ không còn có thể di chuyển bằng đường hàng không hoặc đường sắt giữa các tỉnh và thành phố bất cứ nơi nào ở Canada.

Ông Trudeau nói: “Điều quan trọng đối với các nhà khai thác các đường bay và xe lửa là bảo đảm rằng những người đang có các triệu chứng không lên những chuyến tàu đó”. Ông tiếp: “Đó là một quy định của Bộ Giao thông vận tải Canada cần phải được thi hành, nhưng đồng thời, chúng tôi muốn nói với mọi người hãy ở nhà nếu không tối cần thiết phải đi”.

Thủ tướng nói thêm rằng chính phủ liên bang sẽ cung cấp cho các hãng hàng không và các công ty đường sắt thêm “công cụ” để ngăn chặn những người có triệu chứng lên máy bay và xe lửa.

Để thực thi các biện pháp mới, Cơ quan Y tế Công cộng Canada đang cung cấp hướng dẫn cho các nhà khai thác hàng không và các công ty đường sắt về việc kiểm tra sức khỏe các hành khách lên các chuyến bay và xe lửa ở Canada hoặc khởi hành từ Canada.

Kể từ 30/3, hành khách được hỏi một số câu hỏi về sức khỏe nhằm xác định “dấu hiệu bệnh có thể nhìn thấy” và sẽ bị từ chối lên máy bay nếu họ có triệu chứng. Theo thông cáo báo chí của Bộ Giao Thông, hành khách sẽ bị từ chối lên máy bay “trong thời gian 14 ngày hoặc cho đến khi có giấy chứng nhận y tế xác nhận rằng các triệu chứng của hành khách không liên quan đến Covid-19”.

Các hạn chế áp dụng cho máy bay có 10 chỗ ngồi trở lên. Các nhà khai thác xe lửa hành khách liên thành phố phải sàng lọc bổ sung gồm: Via Rail Canada Inc., Great Canadian Railtour Company Ltd., Keewatin Railway Company, Ontario Northland Transportation Commission, White Pass & Yukon Route Railroad và Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.

Tuy nhiên, ông Trudeau cho biết các biện pháp mới không áp dụng cho việc đi lại bằng xe buýt giữa các tỉnh, được quy định bởi chính quyền tỉnh và thành phố. Có nghĩa là không bắt buộc hành khách phải chịu bất kỳ sàng lọc nào trước khi lên xe buýt.

Tổng trưởng Giao thông Marc Garneau cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với [các công ty xe buýt] và đề nghị … các thủ tục và quy trình của Cơ quan Y tế Công cộng Canada liên quan đến việc làm sạch xe buýt, và cố gắng giữ mọi người ở khoảng cách cần thiết”.

Tuy nhiên ông Garneau nói thêm rằng ông được thông báo là hiện “rất ít người” đi các chuyến xe buýt liên tỉnh.

Đối với những người Canada đang cố gắng tuân theo các hướng dẫn của chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh tiêu chuẩn của cơ quan y tế công cộng về việc ai có thể đi dạo nơi công cộng.

Ông Trudeau nói: “Nó rất đơn giản. Bạn có thể đi dạo trừ khi bạn đã… xét nghiệm dương tính với virus, trừ khi bạn có các triệu chứng của Covid-19 hoặc trừ khi bạn vừa từ ngoại quốc trở về trong vòng 14 ngày”.

Bác sĩ Howard Njoo, phó giám đốc y tế công cộng Canada cho biết nhân viên tại các nhà ga và sân bay sẽ để mắt đến những hành khách nhìn “không được khỏe”, nhưng ông thừa nhận rằng họ có thể che giấu các triệu chứng.

Ông nói: “Chúng tôi biết người ta có thể che giấu các triệu chứng bằng cách dùng Tylenol chẳng hạn. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đó không chỉ là trách nhiệm của các chính phủ, của công ty hàng không, của công ty xe lửa. Đó là trách nhiệm của mỗi người Canada”.

Ông Garneau nói rằng theo cơ quan y tế công cộng của Canada, có những người dùng thuốc để che giấu sốt là một trong những lý do tại sao nhân viên sàng lọc không dùng nhiệt kế đo thân nhiệt.

LT (Theo CBC)