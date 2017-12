Khi vợ con của những tên khủng bố cuồng tín, muốn bảo trợ chồng đến Canada??

Ottawa: Một cuộc đấu khẩu dữ dội đã diễn ra tại hạ viện Canada trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, khi ông thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ đã cho là chính quyền liên bang đã quá dễ dãi khi đối xử với các tên khủng bố cuồng tín thuộc nhóm ISIS, những kẻ trước đây là thường trú nhân của Canada, đã lẻn qua Trung đông gia nhập các nhóm khủng bố, đang tìm cách quay lại Canada.

Trong khi đó thủ tướng Trudeau lại tố cáo ông thủ lãnh Andrew Scheer, muốn tìm cách làm cho những người Canadians phải sợ hãi.

Theo những dữ kiện loan báo của cơ quan tình báo Canada CSIS, thì có khoảng 180 cư dân ở Canada, đã lẻn qua các xứ Trung đông gia nhập vào các nhóm khủng bố cuồng tín, mà nhất là nhóm khủng bố ISIS.

Mới đây, quân khủng bố ISIS bị liên quân đồng minh, quân lực Iraq đánh cho tơi tả.Tàn quân ISIS đang trên đà trốn chạy, kéo theo vợ con, mà trong số này có nhiều thiếu nữ theo đạo Hồi, ở Canada, đã qua Trung đông làm vợ mấy tên khủng bố.

Một số thân nhân bố mẹ của những người phụ nữ từng ở Canada, có chồng là khủng bố quân,đang tìm cách vận động cho những đứa con gái của họ và có thể có những đứa cháu về lại Canada.

Câu hỏi được đặt ra là những phụ nữ này có quốc tịch Canada, khi quay trở lại Canada, có quyền bảo trợ chồng của họ là những tên khủng bố cuồng tín hay không? Không những thế còn có những người từng trốn qua chiến đấu cho những nhóm khủng bố.

Theo lời tố cáo của đảng Bảo Thủ thì chính quyền liên bang đã có chương trình “tẩy não” những cựu khủng bố quân ISIS , bằng cách thiết lập một trung tâm phục hồi có tên là “the Canada Centre for Community Engagement and Prevention of Violence”. chuẩn bị đón tiếp những cựu khủng bố quân.

Theo lời ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ thì tại sao không bắt bỏ tù những tên khủng bố cuồng tín gốc Canada, khi chúng quay trở lại?