Khi “Tú ông” đội lốt “Phú ông”!

Tháng bảy, 2019 báo chí Âu Mỹ như USA Today, The New York Times, Daily Mail và Toronto Star… đều đăng tải một tin sốt dẻo về một phú ông người Mỹ, bị ngờ rằng có chân tướng là một “Tú ông.” Từ “Tú ông” có phần giống với nhân vật này, vì kết hợp được bản sắc của hai nhân vật trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Trước hết là Tú Bà, một mụ dầu chuyên buôn phấn bán hương, kế đến là Mã giám sinh một tên buôn người và cũng là tên ăn chơi bạt mạng.

Ai vậy? Chính là Jeffrey Epstein! Bộ mặt thực của bị cáo dần dần xuất hiện khi mỗi ngày có thêm nạn nhân xuất hiện chỉ đích danh nhân vật nức tiếng về tài sản hàng tỷ Mỹ kim và khá nổi danh trên chính trường vì bạn bè với giới ưu tú Âu Mỹ như Bill Clinton và Hoàng tử Anh quốc Andrew. Ông Trump vào 2002 cũng từng khen Epstein là “nhân vật “đáo để” vì cũng như tôi hết lòng thương hoa tiếc ngọc, mà nhiều nàng còn son trẻ. (“a terrific guy,” “he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side.)

Tỷ phú Epstein ngày 8/7 bị các công tố viên liên bang ở New York truy tố tội danh “điều hành một mạng lưới lớn” mại dâm trẻ vị thành niên trong suốt nhiều năm. Các đặc vụ Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tối 6/7 bắt Epstein tại sân bay Teterboro, tiểu bang New Jersey, Mỹ sau khi ông này trở về từ Pháp bằng máy bay riêng. Tỷ phú Mỹ đối mặt án tù lên tới 45 năm nếu bị kết tội.

Epstein bị cáo buộc trong giai đoạn từ năm 2002 tới năm 2005 đã dụ dỗ các bé gái trong độ tuổi vị thành niên tới thăm biệt thự của mình tại Manhattan, New York và bất động sản tại Palm Beach, Florida để quấy rối tình dục sau đó trả cho các nạn nhân hàng trăm đô mỗi người. Trong số này, có cả các nạn nhân chỉ 14 tuổi. Được biết trước đó, các cáo buộc đã xuất hiện vào năm 2005 sau khi cảnh sát tại Palm Beach, tiểu bang Florida nhận được thông tin rằng Epstein đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong biệt thự riêng tại đây. Đến năm 2007, Epstein đối mặt với các cáo buộc nặng hơn: lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong giai đoạn từ năm 1999-2007, đồng thời còn ép nạn nhân của mình tìm kiếm và dụ dỗ thêm các cô gái khác cùng độ tuổi vào đường dây dâm dục. Cuộc điều tra liên bang về Epstein kết thúc năm 2008 sau khi ông này thừa nhận hai tội danh về mại dâm. Theo thỏa thuận với cựu công tố viên Alexander Acosta khi ấy (người đầu tháng 07, 2019 còn là Bộ trưởng Lao động Mỹ) bản án của Epstein đã được giảm xuống còn 13 tháng. Tuy nhiên, các nạn nhân phản đối phán quyết trên, cho rằng quan điểm của họ đã không được lắng nghe và thỏa thuận trên đã vi phạm Đạo luật quyền của các nạn nhân. Tháng 2 vừa qua, một thẩm phán tại bang Florida cũng đồng thuận rằng thỏa thuận này đã phạm luật. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ lại khẳng định không có lý do để hủy bỏ thỏa thuận trên. Một văn phòng của Bộ Tư pháp đang điều tra xem liệu các công tố viên chính phủ có sai phạm trong vụ Jeffrey Epstein hay không.

Jeffrey Epstein là ai?

Epstein là một tỷ phú ngành tài chính hiện giờ khá nổi danh, sinh năm 1953 ở Brooklyn, New York, từng tốt nghiệp Đại học Cooper Union ở New York. Epstein bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà đầu tư tài chính tại Bear Sterns, một ngân hàng hiện đã phá sản.

Epstein dần leo lên chức vụ cao trong ngân hàng này trước khi nghỉ việc và lập công ty riêng J. Epstein & Co vào đầu những năm 1980. Công ty này giúp Epstein trở thành tỷ phú phố Wall, nhưng các khách hàng của ông ta đến nay vẫn là một ẩn số.

Khách duy nhất của công ty J. Epstein & Co được biết đến là Les Wexner, ông chủ nhà bán lẻ nội y nổi tiếng Victoria Secret. New York Times cho hay Wexner chính là người từng hữu căn nhà mà Epstein mua ở Manhattan với giá trị khoảng 55 triệu USD và hiện bị cơ quan chức năng niêm phong để điều tra.

Không ít người đặt câu hỏi Epstein đã trở nên giàu có như thế nào, nhưng dường như không có câu trả lời thỏa đáng. Epstein sở hữu khối tài sản gồm dinh thự 7 tầng ở Upper East Side, biệt thự ở Palm Beach, Florida, một loạt bất động sản ở New Mexico, một ngôi nhà ở Paris, Pháp, một hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Virgin thuộc Mỹ, hai máy bay và một loạt siêu xe.

Xuất hiện tại tòa án New York ngày 8/7, Epstein không nhận tội, khẳng định các cô gái mà ông ta gặp đều từ 18 tuổi trở lên và không có bất cứ hành động ép buộc nào. Công tố viên Geoffrey Berman cho rằng hành vi của tỷ phú “gây sốc về lương tâm” và kêu gọi bất cứ ai từng là nạn nhân của Epstein cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Sau khi bắt Epstein, các đặc vụ FBI đã dùng xà beng phá cửa, khám xét dinh thự 7 tầng của tỷ phú này ở Upper East Side, khu dân cư thượng lưu tại Manhattan, New York. Họ phát giác căn nhà là một “kho ảnh khổng lồ” với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bức ảnh khỏa thân hoặc bán khỏa thân của các cô gái trẻ được cất trong két sắt.

Một cô gái trong số các nạn nhân “chưa đủ tuổi thành niên khi bị chụp ảnh khỏa thân”, theo biên bản khám xét của các công tố viên quận Nam New York. Trong két sắt còn có nhiều đĩa CD dán nhãn viết tay đề “Trẻ + Tên” hay “Ảnh các cô gái khỏa thân”.

Trên tầng hai ngôi nhà có một bức tranh vẽ trên tường, với hình ảnh nhà tù, dây thép gai, lính canh và trạm gác, cùng Epstein ở chính giữa. R.Couri Hay, một chuyên gia về quan hệ công chúng, kể rằng chính Epstein đã mô tả bức tranh: “Đó là tôi, tôi đã vẽ nó bởi tôi có khả năng bị như vậy một lần nữa”.

Ngôi nhà cũng có nhiều chi tiết kỳ lạ như một hành lang gắn đầy hình mắt giả, một búp bê nữ có kích thước như người thật treo trên đèn chùm, một bàn cờ với quân cờ là hình mô phỏng các nhân viên ăn mặc gợi cảm của Epstein.

Các công tố viên cho hay trong một căn phòng của biệt thự, họ phát giác một bàn massage, nhiều đồ chơi tình dục, chất bôi trơn và nhiều bức ảnh, phù hợp với mô tả của các nạn nhân về căn phòng nơi các vụ lạm dụng tình dục diễn ra. Công tố viên liên bang nhiều khả năng sẽ tịch thu dinh thự của Epstein để phục vụ điều tra.

Góc tối trên ‘đảo ấu dâm’ của tỷ phú Mỹ.

Một tổ quỷ khác của Epstein tọa lạc trên một hòn đảo.

Người dân trên hòn đảo tư nhân của tỷ phú Epstein từng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cô gái rất trẻ, ra vào nên bàn bạc.

“Mọi người xung quanh đều gọi đây là đảo ấu dâm. Nó là góc tối của chúng tôi”, Kevin Goodrich, một người lái tàu ở St. Thomas, nói về đảo Little St. James nằm trong quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Đảo Little St. James có diện tích hơn 3.500 m2, nằm cách St. Thomas khoảng 1,6 km về phía đông nam và được tỷ phú Jeffrey Epstein, 66 tuổi, mua đứt từ hơn hai thập kỷ trước. Hòn đảo tư nhân với một dinh thự lớn này chỉ là một phần trong khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Mỹ, cùng với các biệt thự sang trọng ở Manhattan, New York và Palm Beach, Florida.

“Ông ấy không được chào đón nồng nhiệt ở đây”, Spencer Consolvo, một người dân bản địa, nói. “Dân đảo cho rằng ông ta quá giàu có nên không cần tuân thủ luật pháp”.

Epstein sau đó còn mua luôn đảo Great St. James ở gần đó và thuê một số người trên đảo tới làm việc cho mình. Những người làm thuê trên hòn đảo tư nhân của Epstein phải ký cam kết bảo mật thông tin, song có người kể rằng họ tận mắt được thấy nhiều cô gái trẻ, dường như mới tuổi vị thành niên, trong dinh thự của Epstein.

“Khi ông ta có mặt trên đảo, mọi người chỉ biết cúi đầu làm việc của mình”, Goodrich nói. Đổi lại, Epstein tặng họ quà, máy móc cũ hay gỗ thừa cho công nhân làm việc trong dinh thự trên đảo.

Lý lịch bất minh. Tài sản cũng bất minh nên cuộc điều tra về tội phạm của Epstein không thể trong ngắn hạn. Nó có thể dẫn tới hành vi ai đó bao nhiêu năm đã dùng “ô dù” che hình phạt cho Epstein.

Như đã biết, Epstein từng bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục hàng chục cô gái tuổi vị thành niên từ năm 1999 đến năm 2007. Tuy nhiên, cuộc điều tra liên bang về Epstein kết thúc năm 2008 sau khi ông này thừa nhận hai tội danh về mại dâm.

Theo thỏa thuận với các công tố viên liên bang ở Florida năm 2008, thay vì án chung thân, bản án của Epstein được giảm xuống 13 tháng tù kèm bồi thường tài chính cho các nạn nhân. Thỏa thuận cũng trao quyền miễn trừ cho các đồng phạm của Epstein.

Bộ trưởng Lao động Mỹ mới đây rời nhiệm sở sau khi nhiều người cho rằng chính ông ta đã “xử nhẹ” cho tỷ phú Epstein trong vụ án 10 năm trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta đã xin từ chức với lý do ông có thể khiến chính quyền bị chú ý không cần thiết liên quan đến bê bối ấu dâm của tỷ phú Jeffrey Epstein cách đây 10 năm.

Phát biểu với các phóng viên tại bãi cỏ ở Bạch Ốc, Trump ca ngợi Acosta là một “Bộ trưởng Lao động tuyệt vời”, đồng thời khẳng định việc từ chức là ý định của Acosta. Đứng cạnh Trump, Acosta nói rằng việc ông tiếp tục ở lại trong chính quyền sẽ là hành động “ích kỷ”.

“Tôi cho rằng sẽ là không công bằng cho Bộ Lao động khi để vấn đề Epstein trở thành tâm điểm chú ý thay vì nền kinh tế tuyệt vời mà chúng ta đang có”, Acosta cho biết, bổ sung rằng quyết định từ chức sẽ có hiệu lực trong 7 ngày. Trump sẽ bổ nhiệm Thứ trưởng Lao động Patrick Pizzella làm quyền bộ trưởng thay Acosta.

Acosta từng là công tố viên liên bang phụ trách khu vực nam Florida giai đoạn 2005-2009 và phụ trách vụ tỷ phú Epstein bị tố cáo lạm dụng nhiều trẻ vị thành niên. Acosta là một trong những người tham gia đàm phán với luật sư của Epstein năm 2008 để tỷ phú này nhận tội “gạ gẫm mại dâm với trẻ vị thành niên” và chịu mức án 13 tháng tù, thay vì án chung thân cho tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ngày 10/7, Acosta tổ chức họp báo để giải thích về cách ông giải quyết vụ án Epstein năm 2008, cho rằng nếu không có thỏa thuận nhận tội này, Epstein thậm chí chỉ nhận mức án nhẹ hơn.

Acosta sau đó đăng trên Twitter rằng tội ác của Epstein là “kinh khủng” và bày tỏ vui mừng vì các công tố viên xúc tiến việc điều tra dựa trên chứng cứ mới và lời khai để có thể “đưa tội ác của bị cáo ra ánh sáng công lý”.

Một nguồn tin cho biết thêm, Acosta là bộ trưởng mới nhất trong chính quyền Trump phải từ chức. Ông tham gia chính quyền của Trump từ tháng 4/2017. Trước đó, ông từng làm việc trong Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời tổng thống George W. Bush.

Nhìn lại bản án cũ nhiều người cho rằng hình phạt đối với Epstein là quá nhẹ.

Một thẩm phán liên bang hồi tháng 2 cáo buộc các công tố viên ở bang Florida đã phạm luật vì không thông báo cho các nạn nhân của Epstein biết về thỏa thuận nhận tội năm 2008. Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ cũng mở một cuộc điều tra về việc vụ án Epstein đã được xử lý như thế nào.

Vụ án được rà soát lại với chứng cớ mới và nhân chứng mới khách quan hơn.

Epstein hôm 8/7 bị truy tố hai tội danh gồm cầm đầu đường dây mại dâm trẻ vị thành niên và âm mưu mại dâm trẻ vị thành niên.

Tờ Star của Canada ngày 10 tháng bảy, 2019 thuật lại lời một nạn nhân, nhân chứng trong việc hãm hiếp gái vị thành niên của Epstein như sau:

Cô gái có tên là Jennifer Araoz trong một cuộc phỏng vấn với NBC cho biết trước đây cô câm miệng vì sợ bị trả thù. Điều này làm cô ân hận vì nếu sớm tố cáo Jeffrey Epstein thì đã cứu được biết bao cô gái vị thành niên khác khỏi bị con quỷ dâm ô giày vò. Cô làm sao quên được lúc đó chưa đầy 15 tuổi, năm 2001, mới bước vào trung học thì có kẻ dụ cô gặp Epstein sẽ được nhà tỷ phú giúp đỡ trên bước đường lập sự nghiệp sau này. Lần tiếp xúc đầu, Epstein tỏ ra lịch sự, mời cô uống rượu. Vài lần sau, Epstein dẫn cô tới phòng xoa bóp và nhờ cô dùng bàn tay mềm dịu măng tơ, xoa nắn khớp xương già. Dần dần hắn tấn công cô và cuối cùng thực hiện hành vi thỏa mãn tình dục đủ kiểu lạ đời dù cô phản đối. Hắn có trả tiển nhưng để lại cho cô nhiều tủi nhục cả về thân lẫn tâm.

Đến nay dư luận đều tin rằng bê bối của Jeffrey Epstein đã lộ ra cách đây hơn chục năm trước nhưng có tình trạng “nén bạc đâm toạc tờ giấy” nên nội vụ được dàn xếp êm.

Một tài liệu cho biết Vicky Ward, phóng viên từng làm việc 11 năm cho tạp chí văn hóa và thời trang Vanity Fair của Mỹ, gần đây tiết lộ về cuộc điều tra cô từng thực hiện cách đây 17 năm về Jeffrey Epstein, tỷ phú 66 tuổi vừa bị truy tố về tội tổ chức mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên trong suốt nhiều năm. Ward kể mùa thu năm 2002, cô được cấp trên giao viết bài về Epstein, một nhà đầu tư tài chính bí ẩn mới nổi. Epstein thời điểm đó thu hút sự chú ý của dư luận khi xuất hiện cùng cựu tổng thống Bill Clinton trên một chuyến bay tới châu Phi, nhưng không ai biết ông ta là ai và đã giàu lên thế nào.

Khi biết được nhiệm vụ của Ward, Epstein đã mời cô đến dùng trà tại dinh thự của ông ta ở Upper East Side, khu dân cư thượng lưu ở Manhattan. “Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, ông ta bốc đồ ăn bằng tay rất thô lỗ” Ward nhớ lại. “Sau cuộc gặp, ông ta yêu cầu một trợ lý gọi cho tôi và nói rằng tôi rất xinh đẹp”.

Nữ ký giả nói, giá như câu chuyện kết thúc ở đó, ký ức của cô về Epstein sẽ là một chuyện tầm phào về một “gã hãnh tiến” nhưng vô hại, một người thích mặc quần thể thao hơn những bộ vest và có cuộc sống quảng giao với những người bạn giàu có, thích giao du với những người mẫu và tránh xa báo chí. Nhưng mọi chuyện đã không như mong muốn của cô.

Ward nói không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại quãng thời gian mà cô gọi là “đen tối” đó. Nhưng suốt hai ngày kể từ khi Epstein bị bắt, Ward bị các phóng viên săn đón, đề nghị phỏng vấn. Cô bắt đầu suy nghĩ sau cuộc điện thoại với Steven Hoffenberg, là cố vấn cũ của Epstein, người vừa ra tù sau khi thụ án 20 năm vì tội lừa đảo,.

Ward cho biết khi thực hiện cuộc điều tra, cô muốn làm sáng tỏ hai vấn đề, đó là nguồn gốc sự giàu có của ông ta và lối sống của tỷ phú này. Khi đề cập đến tài sản, Epstein tuyên bố sở hữu những biệt thự lớn, một máy bay riêng và đi du lịch “vô hạn chế”. Tuy nhiên, Ward thừa nhận vẫn chưa đưa ra được câu trả lời “thỏa đáng” cho vấn đề này trong phóng sự của mình.

Vấn đề lớn thứ hai, không nhiều người tin Ward ở thời điểm đó, chính là những ẩn số trong lối sống của Epstein. Ở tuổi 50, ông ta chưa từng kết hôn nhưng lại có một loạt những cô bạn gái thông minh, xinh đẹp, trong đó có cả Ghislaine Maxwell, con gái của một nhà báo người Anh quá cố.

Để che giấu hành vi vô đạo đức của mình, Epstein, cố gắng mở rộng giao du với các nhân vật có tên có tuổi

Những bữa tiệc mà Epstein thường xuyên tổ chức tại nhà, với sự xuất hiện của nhiều chuyên gia, học giả và rất nhiều nữ sinh còn rất trẻ đến từ Ivy League, một nhóm gồm 8 cơ sở giáo dục đại học ở miền đông bắc Mỹ nổi tiếng nhất. Một trong những vị khách tại dinh thự của Epstein là Hoàng tử Anh Andrew, người mà Epstein giới thiệu với mọi người dưới cái tên “Andy”.

Ward nói Epstein dường như không muốn hợp tác với cô khi thực hiện bài viết và kiểm soát cô hết mức có thể. Tuy nhiên, Ward nhận ra rằng tỷ phú này dễ dàng thu xếp cho cô phỏng vấn những người giàu có, quyền lực chỉ sau vài cuộc điện thoại.

James “Jimmy” Cayne, người sau này là CEO của ngân hàng Bear Stearns, nơi Epstein khởi nghiệp, ca ngợi tỷ phú là người có “khối óc vĩ đại” và tầm quan trọng của ông ta đối với ngân hàng này. Ngân hàng sau đó phá sản vào năm 2008. Ward còn được gặp nhà đầu tư bất động sản có tiếng Marshall Rose, cựu chủ tịch Bear Stearns, Alan “Ace” Greenberg hay Leslie Wexner, người sáng lập và CEO của The Limited.

“Tất cả bọn họ đều nói về trí sáng tạo tuyệt vời và năng lực của Epstein, điều tôi ít được thấy qua những lần nói chuyện điện thoại với ông ta. Nhiều người suy đoán rằng Wexner đã giúp Epstein có khối tài sản hiện nay, nhưng ông ta không bao giờ bình luận về điều này”, nữ ký giả nói.

Bước ngoặt trong cuộc điều tra của Ward về Epstein là cuộc gặp Hoffenberg, một cố vấn cũ của Epstein, tại nhà tù Denvens ở Massachusetts. Ông này kể với Ward rằng ông gặp Epstein ngay sau khi tỷ phú bị đuổi khỏi ngân hàng Bear Stearns năm 1981 vì một số trục trặc và Epstein đã thuê Hoffenberg làm trợ lý.

Hoffenberg còn cho rằng Epstein đã “sai lầm khủng khiếp” khi giao du với tầng lớp tinh hoa chính trị của Mỹ, bởi điều này sẽ chỉ khiến dư luận tập trung vào các giao dịch kinh doanh của ông ấy.

Nữ ký giả quyết tâm thu thập thêm bằng chứng về nguồn tài chính của Epstein. Cô tìm được một công ty luật ở Philadelphia, nơi có tên của Epstein trong hồ sơ một vụ án dân sự, trong đó ông ta khai rằng đã sai phạm trong thời gian làm việc ở ngân hàng Bear Stearns và bị đuổi việc. “Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể nói cho bạn chính xác điều gì khiến Epstein trở nên giàu có như vậy”, nhà báo thừa nhận.

Cô kể rằng khi cô kể lại những gì mà cựu trợ lý Hoffenberg nói, Epstein thừa nhận từng làm việc với Hoffenberg nhưng nhắc nhở cô rằng đó chỉ là một kẻ tội phạm. Và trong khi cô chăm chú ghi chép, Epstein hỏi đi hỏi lại rằng cô có quen thiếu nữ nào xinh đẹp hay không, bằng một giọng vội vã và tập trung hơn hẳn so với những câu chuyện liên quan tới tài chính.

Nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra của Ward liên quan đến Epstein là một gia đình gồm ba mẹ con, hai cô con gái đang độ tuổi mới lớn gốc Phoenix, Arizona. Cô chị cả kể với Ward rằng Epstein đã quyến rũ cả hai chị em cô, khi ấy mới chỉ 16 tuổi.

“Ông ấy làm thế vì ông ta có tiền”, cô gái kể. Epstein hứa sẽ giúp đỡ cô chị trong hoạt động nghệ thuật, tài trợ cho cô em một chuyến thực tập tại nước ngoài và làm đẹp cho lý lịch của cô này để xin vào một trường đại học thuộc Ivy League. Mẹ của các cô gái cũng kể với Ward qua điện thoại rằng bà nghĩ các con mình sẽ được an toàn khi được gửi gắm cho Epstein. Bà cho biết tỷ phú luôn gọi điện trò chuyện, động viên bà và nói ông ta có thể giúp đỡ bà nhờ các quan hệ rộng rãi của mình.

Cho đến khi người mẹ phát giác hai cô con gái non nớt của mình bị Epstein quấy rối tình dục, bà rất lo lắng và muốn chống trả. Ở thời điểm đó, Ward đã khuyên bà mẹ rằng Epstein rất giàu có và có thể làm mọi thứ chống lại bà, biến bà thành trò cười, hủy hoại con gái bà hay làm tổn thương họ. “Điều tôi sợ hãi nhất là ông ta có thể biết họ đang ở đâu và có thể bắt cóc họ”, Ward nói.

Khi Ward thẳng thắn đề cập về những cáo buộc của ba mẹ con với Epstein, ông ta phủ nhận một cách thô bạo. Ông ta gọi cho sếp của Ward để đe dọa.

“Ông ta dọa tôi rằng chỉ cần đề cập đến điều gì đại loại như ‘cô gái 16 tuổi’, tôi sẽ phạm sai lầm khủng khiếp. Epstein sau đó tấn công tôi và cả nguồn tin bằng cách gửi thư cho ban biên tập và nói rằng những thứ mà tôi nghe được từ ba mẹ con người phụ nữ kia là bịa đặt. Epstein còn đích thân đến tận văn phòng tạp chí Vanity Fair trong lúc tôi không có mặt”, Ward kể và mô tả rằng khoảng thời gian đó thật khủng khiếp đối với cô.

Mọi chuyện tệ hơn khi bài điều tra về Epstein chuẩn bị được đăng, cấp trên yêu cầu phải cắt bỏ chi tiết liên quan đến phụ nữ ra khỏi phóng sự về tỷ phú, với lý do Epstein “nhạy cảm với những phụ nữ trẻ”. Ward nói cô đã òa khóc khi nghĩ về những nhân chứng dũng cảm, về gia đình cô đã liên hệ, về người mẹ và hai cô con gái, lo lắng với những gì có thể giáng xuống đầu họ.

Phát ngôn nhân tạp chí Vanity Fair gần đây cho biết họ quyết định cắt thông tin trên của Ward ra khỏi bài điều tra bởi Epstein vào thời điểm đó bác bỏ mọi cáo buộc và “những câu chuyện này không có căn cứ, cũng không có cuộc điều tra hình sự nào”.

“Tôi đã không hỏi lại sếp của tôi rằng ông ấy có còn tin Epstein không khi mà năm 2007, ông ta bị kết án tù vì dụ dỗ mại dâm các cô gái trẻ. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu bài báo của tôi năm đó không bị cắt đi đoạn ‘có phụ nữ’, FBI có thể đã điều tra Epstein sớm hơn và các nạn nhân sẽ được giải cứu”, Ward nói.

Trong thực tế Epstein có quá nhiều thủ đoạn để bóp nghẹt nhân chứng và có xu hướng bỏ của chạy lấy người vì có sẵn trong tay một đống hộ chiếu của nhiều quốc gia để sẵn trong tủ.

Các công tố viên ở New York thu được các hồ sơ tài chính cho thấy tỷ phú Jeffrey Epstein chuyển tổng cộng 350.000 USD cho hai kẻ đồng lõa có thể ra làm nhân chứng chống lại mình vào tháng 11 và tháng 12/2018, vài ngày sau khi truyền thông đưa tin về thỏa thuận bí mật của Epstein cách đây một thập kỷ.

“Hành động này, đặc biệt là thời điểm của nó, cho thấy bị cáo đang cố gắng gây ảnh hưởng với những kẻ đồng lõa, những người có thể cung cấp thông tin chống lại ông ta”, các công tố viên nói.

Epstein vào ngày 11/7 đề nghị tòa cho phép ông ta bị quản thúc tại gia trong quãng thời gian chờ xét xử. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Epstein cần bị giam giữ khi xét đến những khoản thanh toán ông ta đã trả cho các nhân chứng tiềm năng cùng với nguy cơ ông ta sẽ sử dụng sự giàu có của mình để trốn khỏi đất nước.

