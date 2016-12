Khi những người triệu phú đi nhặt vỏ bia

Toronto ( theo báo Globe and Mail):Báo Globe and Mail trong số ra vào những ngày cuối năm 2016, đã có một bài phóng sự đặc sắc nói về những người Tàu lớn tuổi trong thành phố Toronto, đã đi nhặt vỏ bia rượu hàng ngày. Những người này, có thể là những người triệu phú, vì làm chủ những căn nhà trong trung tâm thành phố, và họ đi nhặt vỏ bia không phải là vì sinh kế, mà là vì những lý do khác: những người triệu phú đi nhặt vỏ bia.

Đã nhiều năm qua, vào lúc sáng sớm, cư dân trong khu vực cuối tây của thành phố Toronto vẫn thấy một người phụ nữ Trung Hoa lớn tuổi, kéo theo cái xe đẩy gọi là buggy, đi mở các thùng rác của cư dân để trước cửa nhà, chở xe đổ rác đến lấy, để tìm những vỏ bia, những chai rượu không. Cư dân trong vùng có thể trông thấy người phụ nữ này, tự nhận tên là June, trong những ngày mùa đông hay mùa hè đều đặn.

Vào cuối ngày, bà June đến tiệm bán bia trong khu vực, để trả lại những vỏ bia rượu này lấy tiền.

Thỉnh thoảng những cư dân trong vùng, những người bị bà June lục thùng rác, đã nhận được một món quà nhỏ bà này để trước cửa, ký tên June: khi là một ít cà chua, khi là những bó hành mà bà này trồng trong vườn, khi là một cái ấm điện đun nước.

Không những chỉ có bà June, thêm nhiều người Á Châu lớn tuổi khác cũng đi nhặt vỏ bia trong trung tâm thành phố.

Khi được phỏng vấn, nhiều người lớn tuổi này cho biết họ không phải là những người không nhà, mà sống với con cái cháu chắt trong những căn nhà khang trang trong thành phố.

Họ đi lượm vỏ bia đem bán lấy tiền, hoặc để cho các cơ quan từ thiện như các chùa chiền, hoặc có tiền vào cuối tuần, đưa con cháu ra tiệm ăn và nhất là họ đi kiếm vỏ bia hàng ngày, như là một cách tập thể dục, giúp họ khỏe mạnh trong cuộc sống về hưu nhàn hạ.

Cuối cùng phóng viên báo Globe and Mail cũng gặp và phỏng vấn bà June qua trung gian một thông dịch viên.

Bà June năm nay 75 tuổi, đến Canada từ những năm 1980. Trước đây bà làm việc cho một nhà hàng bán điểm sâm và làm nghề ủi quần áo trong một khách sạn.

Bà June có một con trai, một gái và 4 cháu. Bà June sống với con trong một căn nhà gần xưởng làm sô cô la Cadbury. Hàng ngày bà dậy sớm và đi nhặt vỏ bia trong vòng 10 tiếng một ngày.

Bà June cũng cho biết, tất cả số tiền mà bà kiếm được từ việc bán vỏ bia rượu, bà đem cúng cho một ngôi chùa trong Chinatown, hay gửi về cho gia đình ở Trung quốc.

Bà June cũng nói là nếu bà ta không đi nhặt vỏ bia hàng ngày, ngồi nhà xem ti vi thì đã chết sớm.