Khi người Hồi giáo giết người Hồi giáo

Nguyễn Tuấn Hoàng

Trong hôm thứ bảy ngày 25 tháng 11, một nhóm khủng bố cuồng tín từ 25 cho đến 30 tên, leo lên 5 chiếc SUV chạy đến ngôi đền al Rawdah Sufi trong thị trấn Bir al Abed ở Ai Cập.

Những tên khủng bố này võ trang bằng những súng trường tự động, bao vây các cửa ra vào và các cửa sổ. Chúng cho đặt chất nổ phá một ngôi nhà bên cạnh đền, và khi những bổn đạo trong ngôi đền, nghe thấy tiếng nổ, hớt hãi chạy ra, đã làm mồi cho những họng súng của những tên khủng bố.

Có 305 người chết trong số đó có 27 trẻ em và 128 người khác bị thương.

Chúng cũng treo cờ hiệu của nhóm khủng bố ISIS.

Cũng trong hôm thứ bảy, tổng thống Abdel Fattah el Sisi của Ai Cập lên tiếng là sẽ dùng võ lực để đối phó với những tên khủng bố cuồng tín.

Các chiến đấu cơ của không quân Ai Cập đã đuổi theo những chiếc xe SUV của khủng bố và tiêu diệt được một số xe này, cũng như các vị trí của khủng bố quân trong khu vực.

Ngôi đền Al Rawdah là nơi phát sinh một hệ phái Hồi giáo có tên là Sufism.

Nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo cuồng tín đã xem đạo Sufism là một dị giáo, không phải là Hồi giáo chính tông.

Ngay chính cả những người Hồi gíáo mà những kẻ khủng bố cuồng tín còn xem là những kẻ theo dị giáo, thì không biết chúng sẽ coi những người theo các tôn giáo khác là gì: chắc chắn còn hơn là những kẻ “dị giáo”!

Cũng trong chuyện thời sự về khủng bố thì có tin là vợ con những tên khủng bố cuồng tín muốn quay lại Canada

Một cuộc đấu khẩu dữ dội đã diễn ra tại hạ viện Canada trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, khi ông thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ đã cho là chính quyền liên bang đã quá dễ dãi khi đối xử với các tên khủng bố cuồng tín thuộc nhóm ISIS, những kẻ trước đây là thường trú nhân của Canada, đã lẻn qua Trung đông gia nhập các nhóm khủng bố, đang tìm cách quay lại Canada.

Trong khi đó thủ tướng Trudeau lại tố cáo ông thủ lãnh Andrew Scheer, muốn tìm cách làm cho những người Canada phải sợ hãi.

Theo những dữ kiện loan báo của cơ quan tình báo Canada CSIS, thì có khoảng 180 cư dân ở Canada, đã lẻn qua các xứ Trung đông gia nhập vào các nhóm khủng bố cuồng tín, mà nhất là nhóm khủng bố ISIS.

Mới đây, quân khủng bố ISIS bị liên quân đồng minh, quân lực Iraq đánh cho tơi tả. Tàn quân ISIS đang trên đà trốn chạy, kéo theo vợ con, mà trong số này có nhiều thiếu nữ theo đạo Hồi, ở Canada, đã qua Trung đông làm vợ mấy tên khủng bố.

Một số thân nhân bố mẹ của những người phụ nữ từng ở Canada, có chồng là khủng bố quân, đang tìm cách vận động cho những đứa con gái của họ và có thể có những đứa cháu về lại Canada.

Câu hỏi được đặt ra là những phụ nữ này có quốc tịch Canada, khi quay trở lại Canada, có quyền bảo trợ chồng của họ là những tên khủng bố cuồng tín hay không? Không những thế còn có những người từng trốn qua chiến đấu cho những nhóm khủng bố.

Theo lời tố cáo của đảng Bảo Thủ thì chính quyền liên bang đã có chương trình “tẩy não” những cựu khủng bố quân ISIS , bằng cách thiết lập một trung tâm phục hồi có tên là “the Canada Centre for Community Engagement and Prevention of Violence”, chuẩn bị đón tiếp những cựu khủng bố quân.

Theo lời ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ thì tại sao không bắt bỏ tù những tên khủng bố cuồng tín gốc Canada, khi chúng quay trở lại?

Dường như Canada quá nhân từ với những kẻ thù của mình, như trường hợp mới đây đã đền bù cho một tên khủng bố 10 triệu dollars, vì đã không tôn trọng nhân quyền của tên này, cho dù Hoa Kỳ là xứ đã bắt giữ tên khủng bố.

Chuyển qua chuyện thời sự thế giới thì liệu một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra?

Theo những tin tức công bố hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, các giới chức quân sự ở Nam Hàn và Hoa Kỳ đã xác nhận là Bắc Hàn lại cho thử một hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) bắn ra đến vùng biển gần nước Nhật trong sáng sớm hôm thứ ba.

Các nhà chuyên môn đã kiểm chứng đường bay của cuộc thử nghiệm hỏa tiễn mới này, cho rằng với những hỏa tiễn tương tự như hỏa tiễn vừa cho thử nghiệm, Bắc Hàn có thể bắn hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Các chuyên gia quốc phòng cũng tiên đoán là trong vòng năm tới, Bắc Hàn sẽ hoàn tất việc chế tạo những hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử, bắn đến bất cứ nơi nào trên thế giới?

Dưới sự lãnh đạo của Kim Jong un, Bắc Hàn đã cho thử nghiệm hàng loạt hỏa tiễn trong những năm qua.

Trong khi đó tổng thống Trump đã nguyền là sẽ không để cho xứ Bắc Hàn chế tạo những loại hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, bắn tới được Hoa Kỳ.

Trong ngày thứ ba, ông bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson đã lên án mạnh mẽ việc phóng thử hỏa tiễn này và kêu gọi thế giới nên tiếp tay làm áp lực với Bắc Hàn, trong việc chấm dứt việc chế tạo vũ khí nguyên tử.

Ông bộ trưởng ngoại giao Mỹ cũng nói thêm là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này nhưng kiên nhẫn của người Mỹ cũng chỉ có giới hạn.

Theo thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa và có chân trong ủy ban quân sự thượng viện thì nếu Hoa Kỳ phải mở cuộc chiến để ngăn chận sự phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, thì cũng là việc bắt buộc phải làm thôi.

Kim Jong un cũng đe dọa là nếu Hoa Kỳ sử dụng biện pháp quân sự với Bắc Hàn, thì xứ này sẽ cho bắn hàng loạt những đại pháo, hỏa tiễn qua Nam Hàn, nơi có 28 ngàn quân Hoa Kỳ trú đóng.

Ngoài ra năm tới đây là năm mà Nam Hàn sẽ tổ chức thế vận hội mùa đông.

Trở lại chuyện thời sự ở Canada thì các giới chức trong chính quyền đang mưu tìm những hợp tác thương mại với các quốc gia Á Châu, vì chính sách “bế quan tỏa cảng” của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí tại Nanjing hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, bà Kathleen Wynne, thủ hiến Ontario cho biết là trong chuyến công du các nước Á Châu kỳ này, chính quyền tỉnh bang Ontario đã ký hợp đồng trị giá trên 1 tỷ dollars với các công ty ở Trung quốc.

Cũng theo bà thủ hiến thì những hợp đồng vừa ký kết, sẽ tạo thêm trên 1,100 công ăn việc làm mới ở tỉnh bang Ontario.

Bà thủ hiến Wynne cũng cho là ở thời điểm này những hợp đồng ký kết giữa tỉnh bang Ontario và các công ty ở Á Châu rất quan trọng, khi có những rạn nứt trong việc giao thương giữa Canada với Hoa Kỳ.

Bà thủ hiến cũng nói thêm là Trung quốc hiện là quốc gia có nhiều liên hệ thương mại nhất với tỉnh bang Ontario.

Sau khi thăm viếng Nanjing, phái đoàn thương mại của chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ đến các thành phố Chongqing, Shenzhen, Hồng Kông và sẽ đến Việt Nam.

Tại Việt Nam, phái đoàn thương mại của chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ viếng thăm Saigon và Hà Nội.

Trong năm ngoái 2016, số thương vụ giữa Việt Nam và tỉnh bang Ontario lên đến 3 tỷ dollars.

Cũng trong chuyện thời sự ở Canada thì tin tặc người Canadian gốc Kazak đã nhận tội.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ ba 28 tháng 11 tại thành phố Los Angeles, nghi can Karim Baratov, 22 tuổi, nhận tội đã ăn cắp địa chỉ email của hơn 500 triệu người có địa chỉ điện thư của công ty Yahoo.

Baratov, ở thành phố Ancaster, Canada, đã được những tên tin tặc gốc Nga trả lương để làm việc ăn cắp các địa chỉ điện thư này.Nghi can này học chưa xong bậc trung học, nhưng có nhà cao, xe đắt tiền khi chưa bị bắt.

Theo bản cáo trạng thì Karim Baratov đã là một trong một nhóm những tên tin tặc, mà trong số này có cả hai nhân viên tình báo của nước Nga.

Nghi can Baratov sau khi lấy được password của 500 triệu nạn nhân, đã bán cho một người Nga tên là Dmitry Dokuchaev, và tên Dokuchaev này chuyển lại cho hai nhân viên tình báo Nga là Igor Sushchin và Alexsey Belan.

Cả ba người Nga này cũng bị buộc tội, nhưng cơ quan an ninh Mỹ không thể bắt giữ vì họ đang sống ở đâu đó trong nước Nga.

Baratov sẽ bị tòa án Mỹ tuyên án trong phiên xử vào ngày 20 tháng hai sắp đến với án tù có thể lên đến 26 năm. Nghi can Baratov cũng sẽ phải bồi thường số tiền kiếm được khi làm tin tặc và số tiền lên đến 2.25 triệu Mỹ kim.

Cuối cùng là chuyện về bệnh cúm.

Theo những công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 28 tháng 11, thì mùa cúm năm nay đến sớm với những cư dân trong tỉnh bang New Brunswick, vì chưa chi đã có một người chết vì bệnh cúm ở tỉnh bang này.

Theo bà Carol Reiner, y tá trưởng đặc trách về chủng ngừa bệnh cúm ở y viện CBI Home Health thì cúm năm nay nặng hơn năm ngoái: kể từ cuối tháng 8 cho đến nay đã có 42 người bị cúm đã phải vào nằm trong bệnh viện, mà đa số ở miền nam tỉnh bang này.

Cũng theo bà y tá Reiner thì năm nay là một trường hợp ngoại lệ: những năm trước mùa cúm không đến tỉnh bang này cho đến tháng 12.

Hiện có hàng chục ngàn người ở tỉnh bang New Brunswick đã đi chích ngừa. Trong khi đó số người chích ngừa ở tỉnh bang Ontario cũng gia tăng trong năm nay, vì nhiều văn phòng bác sĩ ở thành phố Mississauga đã hết thuốc chủng trong những ngày đầu tuần 27 tháng 11.

Bệnh cúm năm nay đã diễn ra ở Úc trước và sau đó mới đến Bắc Mỹ, vì lý do địa lý, và theo những báo cáo thì số người Úc bị cúm phải vào bệnh viện và số người Úc chết vì cúm gia tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Hãy chích ngừa cúm trong năm nay càng sớm càng tốt.

