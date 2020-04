Khi nào cuộc sống trở lại bình thường: khi có thử nghiệm kháng thể chống COVID-19 được cho lưu hành đại chúng?

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 4, bác sĩ Anthony Fauci,giám đốc viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Hoa Kỳ đã nói là cuộc sống sẽ trở lại bình thường sau khi có những thử nghiệm kháng thể chống COVID-19 cho mọi người.

Và ngày đó sẽ không xa, chắc trong vòng những tuần sắp đến?

Theo bác sĩ Fauci thì các thử nghiệm kháng thể COVID-19 có trong những người đã nhiễm bệnh, sẽ giúp cho các khoa học gia biết được tình trạng nguy hiểm của loài vi rút này nguy hiểm đến cỡ nào. Đồng thời một khi có kháng thể COVID-19, những người này có thể trở lại cuộc sống bình thường..

Theo ông Neeraj Sood, giáo sư của trường đại học Nam California, Sol Price School of Public Policy, và cũng là trưởng nhóm khảo cứu bệnh COVID-19 ở tiểu bang California thì dựa vào con số người có kháng thể và người đã chết trong một khu vực, các nhà khảo cứu có thể xác định được mức độ nguy hiểm của bệnh viêm phổi này: nếu tỷ lệ người chết so với số người có kháng thể không cao hơn so với tỷ lệ của bệnh cúm thông thường, thì các quốc gia có thể hủy bỏ lệnh cách ly, cho cư dân trở lại cuộc sống bình thường, nhưng nếu tỷ lệ người chết vì COVID-19 cao hơn tỷ lệ người chết vì bệnh cúm gấp 10 lần, thì vẫn phải duy trì lệnh cách ly, và nền kinh tế thế giới sẽ lâm vào tình trạng nguy ngập!

Bao giờ thì thử nghiệm kháng thể ( antibody testing) sẽ được cung ứng rộng rãi cho công chúng?

Theo bác sĩ Elitza Theel, giám đốc của phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Mayo ở thành phố New York, thì thuốc thử nghiệm kháng thể sẽ phát hành rộng rãi và thử nghiệm cho công chúng trong vòng từ 1 tuần lễ cho đến 3 tuần lễ.