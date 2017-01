Khi đàn bà đánh bạc

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, phụ nữ Việt Nam ít đánh bạc. Tôi nói “ít” chứ không phải không đánh, và tôi cũng nói “đánh bạc” chứ không phải đánh bài. Theo tôi hiểu, “đánh bạc” như sóc đĩa, xì phé, đánh đề, xì dách, hốt me v.v… thường rất lớn, có thể tán gia bại sản dễ như chơi; còn “đánh bài” như đánh chắn, tứ sắc, tổ tôm, xoa mạt-chược… thường nho nhỏ, mang tính giải trí nhiều hơn sát phạt, chỉ mất thì giờ, bỏ bê nhà cửa, không thiết tới công ăn việc làm chứ không đến nỗi hóa… “bác thằng bần”!

Quý bạn bảo nếu vậy thì phụ nữ xã hôi chủ nghĩa thời @ này chỉ “đánh bài” chứ đâu có “đánh bạc”? Có đấy quý bạn ạ. Cách đây cỡ chừng 2 năm, chắc quý bạn đã nghe nói chuyện nữ ca sĩ danh tiếng “con chim họa mi núi rừng” Siu Black, đánh bạc tới mức khủng khiếp. Không ai hiểu cổ chơi thứ bài bạc gì và có sang Campuchia sát phạt hay không, nhưng cổ thua hàng tỷ, nợ nần hàng tỷ, bán nhà bán cửa cũng không đủ trả nợ. Thậm chí cổ không dám lên sân khấu trình diễn, bởi vì hễ chương trình ca nhạc nào có tên Siu Black biểu diễn là các chủ nợ kéo tới “hỏi thăm sức khỏe” đông như chợ. Cổ sợ hãi mà cũng mắc cở với khán giả nên trốn biệt tăm. Chỉ các bạn thân trong giới nghệ sĩ mới biết chỗ cổ ẩn náu. Họ ra sức giúp đỡ để cổ có phương tiện “làm lại cuộc đời” nhưng cũng không nổi, cô luôn khóc ròng và có vẻ rất ân hận, song đã muộn màng.

Cũng có một phụ nữ tên Trần Thúy Liễu ở Long An, vợ của một nhà báo làm việc cho tờ Người Lao Động tại Sài Gòn. Chị này năm ấy (2011) 41 tuổi và có hai đứa con gái, một cháu 11 tuổi, một cháu 7 tuổi, nhưng do chồng làm việc tại Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về Long An thăm gia đình một lần nên chị ta gian díu, nhân tình nhân ngãi với gã Nguyễn Văn Tâm, phó giám đốc sở Công thương, Quản lý thị trường tỉnh Long An, luôn luôn hò hẹn, lấy lý do sang Campuchia giao khăn giấy cho các nhà hàng để đi với gã qua bên Mộc Bài đánh bạc. Cũng không ai hiểu chị ta đánh thứ bạc gì nhưng lần nào cũng thua cháy túi, nợ gã nhân tình tới hàng bạc tỷ. Số tiền mụ nợ lớn quá, gã xiết hầu bao lại, thôi không cho vay thêm nữa, đồng thời đòi nợ. Mụ không biết làm cách nào để có tiền trả nợ cho gã và đánh bạc tiếp, bèn đòi chồng bán căn nhà 3 tầng mới xây cất gia đình đang ở tại thành phố Tân An. Chồng không chịu bởi vì đấy là công sức gần như suốt đời anh ta mới làm nên được. Mụ bèn xếp đặt kế hoạch (có lẽ có gã nhân tình phụ giúp), ban đêm khi chồng ngủ say (do buổi tối mụ có “mời” chồng uống bia), bèn tưới xăng lên giường và mùng mền để… đốt chồng, đổ vạ là do kẻ trộm hay kẻ nào đó bị báo Người Lao Động phanh phui về tội tham nhũng nên đốt (nhà báo Hoàng Hùng chồng mụ rất nổi tiếng về những bài báo phanh phui tham nhũng). Mụ nghĩ, nếu âm mưu này thành công, chồng chết, mụ là người thừa kế sẽ có toàn quyền bán căn nhà như đã dự định.

Nhưng thiên bất dung gian, khi công an đến điều tra, thấy có những điểm đáng nghi ngờ, ví dụ sợi dây dù cột từ thành lan can trên tầng 2 xuống đất quá nhỏ, người từ dưới đất không thể bám vào đấy mà leo lên được… Nhà có ba mẹ con, cửa nẻo còn đóng kín, vậy thì ai đã đốt anh Hùng?

Tội nghiệp cho nhà báo tốt bụng, hết lòng thương vợ thương con. Suốt 2 tuần lễ nằm trong phòng cấp cứu tại BV Chợ Rẫy Sài Gòn, đau đớn khủng khiếp vì bỏng tới gần 100%, anh Hùng biết mình bị vợ đốt nhưng không tiết lộ một tiếng nào cả vì sợ nếu anh nói ra, vợ bị bắt, hai đứa con còn nhỏ không biết sẽ nương tựa vào đâu. Bạn bè trong tòa báo đến thăm, anh chỉ ứa nước mắt khe khẽ lắc đầu. Và anh đã chết sau hai tuần lễ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chính hai cháu Nguyễn Hồng Nhung 11 tuổi và Nguyễn Hồng Châu 7 tuổi đã tiết lộ bí mật: mẹ đốt bố vì đi đánh bạc hoài hoài với “chú” Tâm phó giám đốc sở Công thương chứ không phải ai khác. Kết quả: mụ Thúy Liễu bị tòa tuyên án tù chung thân, còn gã nhân tình Nguyễn Văn Tâm thì bị cách chức, thu hồi đảng tịch và bị buộc thôi việc, suốt đời không được nhận vào làm trong bất cứ một cơ quan nào của nhà nước.

Hiện nay, căn nhà ba tầng ở Tân An bỏ hoang, ai cũng sợ “xui” không dám thuê. Bà mẹ già nghèo nàn và hai con nhỏ của anh Hùng được tòa báo Người Lao Động cấp dưỡng từ ngày ấy, nay cháu Hồng Nhung 17 tuổi đã đi làm (thợ uốn tóc và chăm sóc sắc đẹp), còn cháu Hồng Châu, 13 tuổi thì vẫn còn đang đi học.

Đàn bà đánh bạc là như thế, hết sức nguy hiểm có khi còn hơn đàn ông nữa. Một điều họ không để ý rằng khi những tay tài phiệt đã bỏ tiền ra mở các sòng bạc nguy nga đồ sộ tầm cỡ thế giới, họ đã nắm chắc phần thắng trong tay chứ không thể “thua” những con bạc mà kinh nghiệm ở đời còn kém xa họ. Không ai làm giàu được bằng tiền cờ bạc. Thắng hôm nay thì thua lại ngày mai vậy thôi. Có khi thua còn lớn hơn thắng nữa, lúc ấy dù có muốn chết cũng không chết nổi, chỉ mong có tiền để gỡ và họ vay nợ với bất cứ giá nào, bằng bất cứ cách nào nếu có thể vay được.

Bây giờ chúng ta thử coi một vị “mẫu hậu”, ngày trước nghèo mạt rệp, phải lấy làm vợ nhỏ người ta. Sinh được hai đứa con – một trai một gái – bà có máu cờ bạc nên ông chồng chán, không chịu nổi bèn bỏ để trở về với vợ lớn. Bà nghèo quá, đứa con gái cho người ta làm con nuôi, còn đứa con trai thì đưa vào tu viện ở với các Cha để nó được ăn đi học.

Khi đứa con trai lớn lên, nó rời khỏi tu viện, sinh sống bằng nghề hớt tóc nhưng có năng khiếu ca nhạc nên tự mình học hỏi, trau giồi nghệ thuật và dự thi 8 lần suốt 8 năm liền mới đoạt được giải hạng tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình của Đài truyền hình Sài Gòn. Điều này cho thấy hắn kiên nhẫn như thế nào và mê ca nhạc như thế nào. Một thợ hớt tóc chỉ tự mình học hỏi, không qua một trường lớp thanh nhạc nào cả mà đoạt được giải hạng tư trong con số 27 ngàn người dự thi như vậy là giỏi lắm. Nhờ giải hạng tư Tiếng hát truyền hình của đài Sài Gòn, mỗi tối hắn đến tụ điểm ca nhạc Nhà Văn hóa Quận 3, “xếp hàng” chờ suốt buổi tối, may ra có ca sĩ nào vắng mặt thì được lên hát thế với tiền cát-sê mỗi bài hát chỉ đủ ăn một tô phở. Hắn mê ca nhạc và mong được biểu diễn trên sân khấu tới mức đó nhưng không ai để ý tới hắn. Ca nhạc cũng cần có “thầy” nâng đỡ thì mới nổi tiếng được.

Thời gian cứ thế qua đi, mãi đến năm gần 30 tuổi hắn mới may mắn gặp được danh hài Hoài Linh từ bên Mỹ về. Biết hắn là người cùng quê Quảng Nam, hơn nữa lại có giọng hát rất lạ, có tiết điệu đặc biệt “không giống ai hết” từ xưa đến nay, bậc đàn anh giàu lòng nghĩa hiệp bèn bỏ tiền ra giúp đỡ, lăng-xê hắn trên “thị trường” âm nhạc.

Chẳng bao lâu hắn trở thành một ngôi sao sáng chói, cực kỳ nổi tiếng với cái tên Đàm Vĩnh Hưng hay Mr. Đàm. Thực ra tên thật của hắn là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, quê quán tại Quảng Nam nhưng sinh ra và lớn lên tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Tiền cát-sê của hắn cao ngất ngưởng, ngang tầm với Mỹ Tâm và Quang Dũng (nghe nói cỡ 30 tới 60 triệu đồng cho một show diễn gồm 3 bài hát: 2 bài theo hợp đồng biểu diễn và 1 bài “để đáp lại thịnh tình của khán giả”). Tiền bạc đến với hắn như nước. Tính hắn vốn thích hột xoàn: cà-rá hột xoàn, đồng hồ hột xoàn, mắt kiếng có gọng cẩn hột xoàn…, đồng thời hắn cũng hay khoe khoang một cách hãnh diện, vì vậy những tay nịnh bợ để kiếm tí tiền còm trong các tờ báo lá cải và “ca nhạc online” thường ca tụng hắn là “Ông hoàng nhạc Việt” hay “Danh ca kim cương, hột xoàn”. Riêng hắn, hắn thường tự xưng mình là “Mr. Đàm” ngay cả trên bìa các cuốn album ca nhạc bán chạy như tôm tươi của mình, bề ngoài có vẻ khiêm tốn nhưng sự thực là rất tự cao tự đại: “Ta đây là Ông hoàng nhạc Việt, ta chỉ cần xưng “Mr. Đàm” thì ai cũng biết”.

Con là “ông hoàng” tất nhiên mẹ phải là “mẫu hậu”. Đáng tiếc, vị “mẫu hậu” này lại mê đánh bạc khủng khiếp. Bây giờ chúng ta thử xem “mẫu hậu” đánh bạc như thế nào, thua bài bạc tới bao nhiêu tiền đến nỗi “ông hoàng nhạc Việt” phải khóc và thổ lộ tâm sự của mình trên Internet. Câu chuyện này đang làm dư luận trong nước chú ý.

“Mẫu hậu” bài bạc

Mẹ của Đàm Vĩnh Hưng là bà Trần Thị Thọ. Năm 23 tuổi, nhà nghèo quá, bà lấy làm lẽ ông Huỳnh Văn Phước. Khi đó, ông Phước đã có vợ và mấy cô con gái nên muốn lấy vợ nhỏ để có con trai “nối dõi tông đường”. Quả nhiên bà sinh cho ông được một con trai và ba con gái. Nhưng hai cô con gái sau bị bệnh mất từ còn rất nhỏ. Tính bà ham bài bạc, bỏ bê nhà cửa, hơn nữa trong thời gian này công việc làm ăn của ông cũng không được thông suốt, nên ông đâm nản, bỏ rơi ba mẹ con bà để trở về với vợ cả. Không còn vơ víu vào đâu được nữa, bà cho đứa con gái cho người ta nuôi còn đứa con trai thì gửi vào tu viện của các Cha để nó có cơm ăn và được đi học. Một mình bà buôn bán lặt vặt kiếm sống, nhưng hễ có được đồng nào thì lại bài bạc với các chị em trong chợ.

Cậu bé Huỳnh Minh Hưng lớn lên, đã học hết trung học và vốn có tính tự lập, cậu không đi tu mà xin với các Cha cho mình rời tu viện, về sống với mẹ ở nhà ông bà ngoại. Vì mẹ ham mê bài bạc, cậu phải nai lưng ra làm việc dù còn ít tuổi để lo cho gia đình. Mấy năm sau, cậu tập hớt tóc. Cậu tiết lộ rằng tuổi thơ của cậu quá cực nhọc nhưng khi trưởng thành, với nghề hớt tóc – cậu hớt rất giỏi kể cả việc trang điểm và làm tóc cho phụ nữ – nên cũng đủ sức gánh vác gia đình (lúc này đứa em gái cũng đã trở về nhà ngoại) và luôn… phải trả tiền nợ bài bạc cho mẹ. Mỗi tối cậu kiên nhẫn đến “chầu rìa” để mong được lên sân khấu hát thế khi có ca sĩ nào bất ngờ vắng mặt như đã kể ở trên.

Những ai thân thiết với Mr.Đàm đều biết các góc khuất phía sau ánh hào quang của “ngôi sao” này. Từ khi Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng và được đông đảo khán giả hâm mộ, mẹ cậu thường xuyên mượn tiền khán giả. Thậm chí, mỗi khi đi chợ, bà còn “dụ” cả các ông xe ôm cho bà vay tiền. Bà nói bà là mẹ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rồi chỉ cho họ thấy ngôi biệt thự sang trọng ở quận 10, nên ai cũng tin tưởng. Vay mượn để đánh bạc và thua tơi bời như cái mền rách, số tiền bà vay nợ ngày càng chồng chất không có khả năng chi trả. Mỗi lần như vậy bà lại cầu cứu con trai, năn nỉ xin lỗi và … nhờ con trả giúp!

Tuy xin lỗi nhưng máu cờ bạc trong con người bà Thọ ngày càng tăng chứ không hề giảm. Như Mr. Đàm đã từng cho biết, mẹ anh nói không giữ lời, “vẫn cứ chứng nào tật nấy”. Thậm chí, khi anh đi lưu diễn vắng nhà, bà còn thuê người đến tìm cách mở két sắt để lấy tiền đánh bạc. Chuyện này tái diễn nhiều lần khiến Đàm Vĩnh Hưng bất lực, không biết phải làm thế nào với mẹ.

Từ trong trái tim của một đứa con, Đàm Vĩnh Hưng rất thương mẹ nhưng vì danh dự, vì uy tín của mình, Hưng phải đau lòng lên tiếng, đến mức bật khóc, “tố” mẹ để mọi người biết, đừng cho bà vay tiền nữa, anh không thể cứ phải tiếp tục trả nợ thay mẹ.

Là một ca sĩ nổi tiếng, đã từng hát hàng trăm bài hát, nhưng hơn 20 năm nay “Mr. Đàm” chỉ hát duy nhất một lần về “Mẹ”. Đến nay thì ai cũng đã hiểu lý do tại sao.

II. Ông hoàng trả nợ gần cả triệu đô cho mẹ mà vẫn chưa đủ

Sáng 14/12/2016, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên trang cá nhân đăng video, tâm sự về nỗi đau gia đình mà anh đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua. Mẹ ruột của ca sĩ này là “con nợ” của rất nhiều người.

Trong video, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào đến không nói thành lời khi thuật lại sự tủi nhục mà anh đã phải gánh chịu.

Từ nhỏ đến lớn Hưng thường phải chứng kiến cảnh chủ nợ tới nhà chửi bới, ném đồ đạc, thậm chí xé nát quần áo của bất cứ ai trong gia đình mà họ tìm thấy. Khi đã đi làm và kiếm được tiền, Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải luôn luôn tìm cách khất nợ rồi cố gắng xoay sở để thu xếp với các chủ nợ. Bất kỳ người khách nào đến nhà thăm Đàm Vĩnh Hưng đều có thể trở thành “nạn nhân” của mẹ anh: bà làm quen, xin số điện thoại rồi… hỏi vay tiền! Mọi người do có cảm tình với “Mr.Đàm”, thấy anh là người nổi tiếng, ở biệt thự sang trọng, nên sẵn sàng cho mẹ anh vay. Khi bà hỏi, họ rất sốc vì không thể tưởng tượng được mẹ của một ca sĩ danh tiếng mà lại túng thiếu và “bình dân” đến mức đó, gặp ai cũng hỏi mượn tiền.

Đàm Vĩnh Hưng nói: “Tôi không biết bà mượn làm gì, chỉ có bà mới biết rõ và tôi không đồng lõa để bao che. Tôi quyết định công bố sự thật này để mọi người đừng trở thành nạn nhân của mẹ tôi nữa. Nếu tôi cứ im lặng che giấu thì tôi sẽ phải trả nợ đến chết cũng không nổi”.

Theo Đàm Vĩnh Hưng cho biết, trong vòng 10 năm nay anh đã phải trả hơn 20 tỷ đồng về số tiền nợ mà mẹ anh đã gây ra. Chắc chúng ta đã biết, hiện nay cứ khoảng hơn 22 tỷ đồng VN thì tương đương với 1 triệu đôla Mỹ. Nhưng trước đây, tiền Việt còn cao, 20 tỷ đồng phải tương đương với ít nhất hơn 2 triệu đôla. Không hiểu ở nước ngoài ra sao còn ở Việt Nam, 2 triệu đô rất lớn, ít người có được ngoại trừ đại gia và các ông quan tham nhũng.

Ngoài con số hơn 20 tỷ đồng nói trên, 2 năm gần đây còn có khoảng 40 – 50 người đem giấy nợ đến nhà bắt Đàm Vĩnh Hưng phải thanh toán. Khi Hưng hát ở phòng trà nào đều có người đến trước cửa đòi lấy luôn tiền cát-sê. Theo Hưng cho biết, tất cả tiền bạc anh dành dụm được để lo cho mình sau này cũng đã ra đi hết do nợ của mẹ, chỉ còn duy nhất một ngôi biệt thự đang ở. Đàm Vĩnh Hưng còn bùi ngùi kể rằng, đến bây giờ anh vẫn chưa có vợ vì sợ không đủ khả năng bảo bọc cho người yêu, cũng như không có thời gian chăm sóc gia đình, vì còn phải “cày” cật lực để trả nợ cho mẹ. Anh nói: “Mỗi tháng phải trả 500 – 600 triệu đồng tiền nợ của mẹ thì còn gì là thân thể! Cứ chưa trả hết khoản nợ này thì khoản nợ khác lại ập đến. Đừng ai cho mẹ tôi vay tiền nữa, tôi chịu không nổi”. Anh nhắn gửi người sinh ra mình: “Con xin lỗi má là đã phải nói ra sự thật, vì con đã hết cách rồi”.

Từ lâu, những người thân thiết, các fan của Đàm Vĩnh Hưng đều biết rõ hoàn cảnh của anh, nhưng Mr. Đàm chọn cách im lặng để giải quyết chuyện “đau khổ” của mình.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với VnExpress, Hưng cho biết, anh và mẹ không thể nào thân mật với nhau được dù cùng sống dưới một mái nhà. Thiếu thốn tình thương từ nhỏ và phải sớm vào đời để tự lập, ca sĩ nổi tiếng này thú nhận rằng nhiều lúc anh muốn đánh đổi vinh quang nghề nghiệp để có được tình cảm đích thực của gia đình.

Anh nói: “Có thể đây là phần số của tôi chăng? Ông trời đã cho tôi nhiều thứ quá nên lấy lại của tôi thứ hạnh phúc rất đỗi bình thường mà ai cũng có. Ngay cả con gà, con chó nó cũng được mẹ nó âu yếm, còn tôi thì không, chỉ thấy phải lo tiền để trả nợ cho mẹ mà thôi”.

Sau khi chia sẻ trên trang cá nhân việc phải trả nợ hơn 20 tỷ đồng cho mẹ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phản ứng gay gắt của khán giả. Nhiều người không đồng tình với lời lẽ anh dành cho mẹ.

Một khán giả có tên Mai Phương bình luận: “Dù thế nào chăng nữa, việc dùng những lời lẽ nặng nề và lôi cả họ tên mẹ ruột mình ra chỉ trích trên mạng xã hội là không nên. Tôi thấy việc này giống chiêu trò làm nổi bật tên tuổi hơn là giãi bày nỗi lòng. Thực tế, anh này không ít lần chơi trội, gây sốc bằng những phát ngôn khác nhau”.

Theo một số người, 20 tỷ đồng đối với một ca sĩ hạng nhất như Đàm Vĩnh Hưng không phải quá lớn. Bản thân nam ca sĩ này cũng đã từng cho biết anh có nhiều tài sản giá trị, như ngôi biệt thự 60 tỷ đồng, ngôi nhà có vườn cảnh trên thượng tầng (pen-house) giá 14 triệu đôla, cả “kho” hàng hiệu, các siêu xe, nhẫn kim cương, đồng hồ hột xoàn và nhiều cổ phần thương mại…, việc trả nợ tiền bài bạc cho mẹ hơn 20 tỷ đồng có đáng phải khóc hay không?”.

Tuy nhiên, nhiều bạn bè và khán giả bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ Thanh Thảo nói: “Chuyện mẹ của anh Đàm Vĩnh Hưng nợ nần vì mê cờ bạc thì ai quen thân với anh đều biết”. Giám đốc một công ty giải trí, có quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Anh đã từng khóc khi nói chuyện này với vợ chồng tôi và tôi cũng rơi nước mắt vì thương anh. Anh ấy thật sự quá bế tắc dù đã dùng hết lý lẽ để thuyết phục, năn nỉ, quỳ lạy, kể cả dọa dẫm, mẹ anh cũng hứa hẹn nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Có lần anh đã đưa mẹ sang Mỹ để dứt mê cờ bạc nhưng bà lại năn nỉ xin về vì quá buồn chán”.

Một bà trong Hội Khán Giả Lớn Tuổi của Đàm Vĩnh Hưng xác nhận, họ đến nhà thần tượng chơi và bị mẹ anh hỏi mượn tiền là chuyện bình thường: “Chúng tôi cũng biết bà không có tiền trả nhưng cho luôn chứ không nghĩ đến việc đòi lại được. Có khi năm bảy triệu, có khi hai ba chục triệu. Thường chúng tôi không cho Hưng biết vì sợ cậu ấy buồn”.

Một người bạn thân của Hưng kể: “Điều đáng nói là nhiều lần cậu ấy đã đề nghị người ta đừng cho bà mẹ vay tiền nữa nhưng người ta vẫn cứ cho vay để rồi bắt Hưng phải trả. Họ cầm dao, cậu ấy cũng cầm dao và nói: “Đâm đi! Đâm đi! Bây giờ bất quá hai mẹ con tao cùng chết”. Tôi nghĩ cậu ấy phải thổ lộ trên Internet vì không thể kéo dài tình trạng này mãi, đó không chỉ là vật chất mà còn là áp lực về mặt tinh thần. Có lần, cậu ấy chia sẻ trên mạng chuyện bị tạt sơn vào nhà, đó cũng là hành vi đe dọa của mấy băng nhóm đòi nợ”.

Chị Bảo Minh – từng phụ trách việc truyền thông một số dự án cho công ty của Đàm Vĩnh Hưng – cũng xác nhận việc các chủ nợ tụ tập, “nói chuyện phải trái” với nam ca sĩ này và mẹ tại nhà. Trong quá trình cộng tác, chị đã từng thấy nhiều giấy nợ được gửi đến nơi Đàm Vĩnh Hưng đang hát.

Cũng theo các đối tác, Đàm Vĩnh Hưng là người trọng tình nghĩa, sẵn sàng đi hát với giá cát-xê thấp để hỗ trợ qua lại. Tuy nhiên, với những công việc đòi hỏi thời gian và công sức như làm giám khảo game-show, anh thỏa thuận tiền bạc rõ ràng với lý do “phải kiếm tiền để trang trải nợ nần của mẹ”.

Trên trang cá nhân, các nghệ sĩ đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ và mong Đàm Vĩnh Hưng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ca sĩ Lệ Quyên cho biết cô và nhiều người đã nhiều lần thấy Đàm Vĩnh Hưng khóc tức tưởi vì quá mệt mỏi. Dương Triệu Vũ chia sẻ rằng Vũ hoàn toàn ủng hộ quyết định của đàn anh. “Không hay ho gì, nhưng ít nhất sẽ bắt đầu bảo vệ cho những gì còn lại và ngăn chặn những điều có thể sẽ xảy ra”.

Đàn bà đánh bạc, thiệt đáng sợ thay!

Đoàn Dự