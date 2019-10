Khán giả Mỹ biểu tình chống Trung quốc trong một trận đấu NBA.

New York: Hàng chục khán giả đã đeo mặt nạ, trương những biểu ngữ cho biết là họ biểu dương lực lượng để ủng hộ những người đang tranh đấu cho dân chủ ở Hồng Kông.

Cuộc tranh tài trong ngày thứ sáu 18 tháng 10 tại cầu trường New York giữa đội New York Brooklyn và đội Toronto Raptors.

Có những khán giả người Tây Tạng cũng tham dự cuộc biểu tình. Người ta thấy những người biểu tình mặc áo phông có in chữ “Stand With Hong Kong” (Đứng lên cùng Hong Kong) và “Free Tibet” (Hãy trả tự do cho Tây Tạng).

Trong số những người biểu tình có nhà hoạt động Hong Kong, Nathan Law, cựu chủ tịch của Demosisto, một đảng ủng hộ dân chủ mà anh đồng sáng lập với nhà hoạt động trẻ tuổi nổi tiếng Joshua Wong.

“Chúng tôi muốn sử dụng nghệ thuật trình diễn của mình để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với Hong Kong và NBA”, một khán giả khác, Chen Pokong, 55 tuổi, nói với tờ New York Post. “[Trung Quốc muốn] lấy đi quyền tự do ngôn luận và bây giờ truyền bá chế độ độc tài sang Mỹ.”

Truyền thông địa phương cho biết một số người biểu tình đã bị đưa ra khỏi khán đài vì đã hô hào.