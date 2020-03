Khán giả quyên tiền hoàn vé của BTS để chống dịch COVID-19

Sau khi nhóm nhạc BTS hủy bỏ các buổi biểu diễn tại Seoul do lo ngại về COVID-19, đa số người hâm mộ nhóm nhạc này đã quyên góp tiền vé được hoàn trả để giúp ngăn ngừa dịch bệnh.

Theo Soompi, công ty quản lý Big Hit Entertaiment đã thông báo BTS phải hủy bỏ các buổi biểu diễn âm nhạc Map of the Soul ở Seoul dự trù diễn ra vào ngày 11, 12, 18 và 19/4 sắp tới do dịch COVID-19.

Dù là tin buồn, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS ở Nam Hàn đã cố gắng biến thông tin này trở nên tích cực hơn, bằng cách quyên góp số tiền mua vé được hoàn trả vào chiến dịch ngăn chặn virus corona chủng mới tại Nam Hàn.

Theo Soompi, chỉ 5 tiếng sau khi có thông báo hủy các buổi diễn, số tiền quyên góp của người hâm mộ BTS đã lên đến gần 20 triệu won (khoảng 16.000 Mỹ kim).

Trước đó hồi cuối tháng 2, báo chí đã ghi nhận có 453 người quyên góp cho “Hiệp hội Cứu trợ Thảm họa Quốc gia” tại Nam Hàn. Đây cũng là tổ chức mà thành viên Suga của BTS từng quyên góp 100 triệu won (khoảng 83.000 Mỹ kim) vào ngày 27/2.

Con số này đang ngày càng tăng lên sau khi cộng đồng người hâm mộ BTS đã liên lạc với Hiệp hội này để xây dựng trang web quyên góp trực tuyến qua PayPal nhằm yểm trợ công tác chống dịch COVID-19.

Nối dài danh sách những người nổi tiếng quyên góp mạnh trong lúc dịch Covid-19 hoành hành ở Nam Hàn còn có Hyun-bin, Han Hyo-joo, T.O.P, Han Ji-min….

Một số người quyên góp công khai nhưng cũng có người chỉ âm thầm quyên góp. Nam tài tử Hyun Bin sau lá thư động viên mọi người chiến đấu chống Covid-19, đã âm thầm quyên 200 triệu won (168.700 Mỹ kim) cho Quỹ Phúc lợi Nam Hàn. Số tiền được quyên từ 27/2 nhưng tổ chức này chỉ mới công bố ngày 3/3.

Bi Rain và Kim Tae Hee yểm trợ chiến dịch chống Covid-19 bằng hình thức giảm 50% tiền thuê nhà vào tháng 3 này. Cả hai hưởng ứng phong trào “Chủ nhà thân thiện” để giảm gánh nặng cho người lao động.