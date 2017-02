Khách sạn đọc sách ở Nhật

Với những người thích thiếp đi trong lúc đọc sách thì một khách sạn thiết kế kiểu thư viện ở quận Ikebukuro tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản là điểm đến thú vị.

Theo trang tin Quartz, khách sạn “Book and Bed” ở quận Ikebukuro được thiết kế dành cho những người yêu sách. Những ngăn giường chen giữa các giá sách với khoảng 1.700 tựa sách bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật.

Những chiếc giường ngủ của khách sạn đặc biệt này được thiết kế chỉ dành cho người thích đọc sách trước khi ngủ. Do đó trên trang web của khách sạn đã nêu trước những “cảnh báo” để khách không bị thất vọng. Trang web cho biết: “Những điều kiện hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon là điều bạn sẽ không tìm thấy ở đây. Không có đệm nằm tiện nghi, không có gối êm mịn và cũng không có chăn đắp nhẹ nhàng, ấm áp”.

Khách sạn nói rõ: “Những gì chúng tôi cung cấp chỉ là trải nghiệm trong lúc đọc một cuốn sách (hoặc một cuốn truyện tranh)”. Sách sẽ chỉ để phục vụ khách đọc mà không được bán ở đây.

Khách sạn “Book and Bed” mở cửa từ tháng 11 năm ngoái. Những chiếc giường nhỏ nhất (kích thước 80cm x 205cm) có giá thuê là 3.500 yen (31 Mỹ kim) một đêm. Những giường có kích thước lớn hơn giá 4.500 yen (40 Mỹ kim)/đêm.