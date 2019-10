Kết cục bi thảm đến với những người Việt trong cuộc hành trình tìm cuộc sống mới.

Yên Thành, Nghệ An:Trong hôm chúa nhật ngày 27 tháng 10, tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và trong một làng có nhiều người theo đạo Công giáo, có nhiều buổi lễ cầu nguyện cho một số những người trẻ đã mất tích trên đường đi kiếm một cuộc sống sung túc hơn cho gia đình họ.

Những buổi lễ cầu nguyện đã diễn ra cho dù thân nhân của những người mất tích này chưa rõ ràng những thân nhân của họ đã qua đời hay chưa, và có liên quan đến thảm họa 39 người Á Châu, bị chết lạnh và chết ngạt trong một chiếc xe vận tải lớn, chở đồ đông lạnh từ nước Bỉ chạy vào nước Anh trong những ngày đầu tuần.

Một số lớn những nạn nhân là những người Việt, mang thông hành giả Trung quốc và khởi hành từ Trung quốc, được đưa qua Bỉ bằng những chuyến bay, và từ Bỉ họ được đưa vào nước Anh trên những chiếc xe vận tải, ngụy trang là chở đồ đông lạnh: những chiếc xe vận tải tủ lạnh là những chiếc xe mà nhân viên an ninh biên giới không thể dùng máy chụp hồng ngoại tuyến để xem bên trong có người hay không?

Theo linh mục Đặng Đức Nam của giáo xứ Yên Thành thì có đến gần 100 người Việt được đưa lậu vào Anh trên ba chiếc xe vận tải: hai chiếc đến nơi an toàn và chiếc thứ ba thì gặp thảm cảnh.

Trong số những người Việt mà thân nhân cho là bị mất tích có cô Anna Bùi Thị Nhung, 19 tuổi và có thể là nạn nhân trẻ tuổi nhất trong số 39 nạn nhân.

Cô Bùi Thị Loan, chị của cô Nhung đã nói với các phóng viên báo chí là gia đình cô đang xúc tiến việc xin chính quyền Anh nhận diện cô Nhung và xin đem về Việt Nam chôn cất.

Bố mẹ của cô Nhung đã cất rạp làm lễ cầu nguyện cho cô, và cách nhà cô Nhung chưa đến một cây số, cũng có một cái rạp cất lên cầu nguyện cho anh Nguyễn Đình Tú, mà thân nhân của anh này cũng nghĩ anh là một trong 39 nạn nhân.

Anh Nguyễn Đình Tú đã có vợ và một đứa con trai nhỏ, nhưng cũng tìm cách trốn qua Anh để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Lê Minh Tuấn khi nói chuyện với phóng viên báo chí Mail Online đã ôm đứa cháu nội trong tay và nói ông ta đã mất liên lạc với đứa con trai ông là Lê Văn Hà năm nay 30 tuổi, trong nhiều ngày qua: Ông Hà cũng là một trong những người ở huyện Yên Thành đi tha phương cầu thực. Ông Hà bỏ nhà ra đi mà thân nhân đã vay mượn 30 ngàn Mỹ kim để thuê những băng đảng đưa người lậu, đưa ông ta vào nước Anh.

Thân nhân của anh Võ Ngọc Nam, 28 tuổi cũng nói với các phóng viên báo chí là họ cũng không nhận được những tin tức gì về anh Nam.

Cảnh sát nước Anh đã bắt giữ 5 người có liên quan đến vụ này và đây là vụ chết người lớn nhất và kinh hoàng nhất ở Anh, kể sau vụ khủng bố đánh bom giết người ở thành phố London vào năm 2005.

Cô Phạm Trà My, 26 tuổi là một trong những nạn nhân, sau khi cô này text cho mẹ ở Việt Nam là cô sắp chết vì không thở được.

Cuộc sống dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam có những điều tương tự như chế độ cộng sản ở Trung quốc: có những kẻ thì quá giầu và có những kẻ thì quá nghèo. Những người Việt vẫn tìm cách bỏ nước ra đi vì cuộc sống quê nhà quá khổ cực.