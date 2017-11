Kênh Rideau được đề cử là đường trượt băng tốt nhất

Rideau Canal Skateway ở Ottawa là một trong những đường trượt băng được đề cử để chọn là Best Ice Skating Rink.

USA Today đã liệt kê 20 sân trượt băng ngoài trời trong danh sách gửi cho độc giả để lựa chọn là Sân Trượt Băng Tốt Nhất Bắc Mỹ.

USA Today website ghi nhận rằng “Kênh Rideau có tính cách lịch sử, một Đia điểm Di sản Thế giới của UNESCO, uốn khúc qua thành phố thủ đô Canada. Về mùa đông, kênh này biến thành sân trượt băng lớn nhất thế giới, uốn mình gần năm dặm qua Ottawa.”

Các sân trượt băng khác được đề cử gồm The Lake Placid Olympic Oval ở Lake Placid, New York, Nathan Phillips Square Ice Rink ở Toronto và The Rink ở Rockefeller Center, New York.

Độc giả có thể bỏ phiếu bầu cho The Best Ice Skating Rink trên website của USA Today.