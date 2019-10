Keanu Reeves sản xuất John Wick phiên bản nữ

Trong khi phần 4 của loạt phim John Wick đang được hãng Lionsgate thực hiện thì ngôi sao của loạt phim là Keanu Reeves cũng đang tham gia sản xuất một phần phim ‘ăn theo’ John Wick mang tên Ballerina.

John Wick ra mắt khán giả vào năm 2014. Phần 3 ra rạp năm nay mang về cho hãng Lionsgate trên 323 triệu Mỹ kim phòng vé toàn cầu. Trang Deadline đưa tin hãng Lionsgate đang sản xuất hai phần phim hành động cùng lúc là John Wick 4 và Ballerina – phim ăn theo thương hiệu John Wick và được ví von là “John Wick phiên bản nữ”. Len Wiseman, được biết đến qua loạt phim hành động Underworld cầm trịch phụ trách đạo diễn dự án mới nhất này.

Ballerina có nội dung kể về sự trả thù của một nữ sát thủ khi gia đình cô bị hại. Tiếp nối tinh thần của thương hiệu John Wick, Ballerina hứa hẹn tiếp tục chiêu đãi khán giả những pha hành động độc đáo. Nhưng điều đáng chú ý đối với dự án được mong đợi này là chính là việc Shay Hatten, biên kịch của John Wick 3, lo phần kịch bản.

Trong John Wick 3, nhân vật tên Ballerina do nữ diễn viên Unity Phelan đóng. Thế nhưng ở phần phim Ballerina, không hẳn là nữ diễn viên sẽ tiếp tục quay trở lại với vai này. Tham vọng của hãng phim là sáng tạo một phần phim độc lập về nữ sát thủ và ráp nó cho vừa khớp với tuyến truyện John Wick.

Theo Variety, phía các nhà sản xuất không tiết lộ thêm nhiều thông tin về nội dung phim Ballerina. Do đó, tuy tham gia vào nhóm sản xuất phim Ballerina thế nhưng không rõ tài tử Keanu Reeves có góp mặt trong phim hay là sẽ hoàn toàn vắng bóng. Trang Deadline cho biết rất có thể tài tử sinh năm 1964 xuất hiện với vai khách mời.

Lấy đề tài sát thủ, loạt phim John Wick kể về nhân vật cùng tên do giết chết một nhân vật có tiếng trong giới giang hồ nên bị truy lùng gắt gao, anh phải chiến đấu liên tục để giữ mạng và tìm kiếm tự do.