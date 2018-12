Kẻ điên rồ làm mất mùa Giáng Sinh của mọi người: Donald Trump!

New York: Báo New York Daily News trong số gần đây có 1 bài báo nhan đề là ” Who is the real-life Meanest, Craziest Grinch? President Trump, who else!”

Bài báo này liệt kê những chuyện mà ông Trump đã làm và gây những khó khăn cho 325 triệu người Mỹ trong những ngày cuối năm:

-Ông Trump đã cho đóng cửa những hoạt động của chính quyền Mỹ, vì ông không được quốc hội phê chuẩn cho số tiền 5 tỷ dollars dùng trong việc xây bức tường ngăn chận di dân lậu từ Mễ qua.

Việc đóng cửa khiến hàng trăm ngàn công chức liên bang đi làm không được trả lương hay tạm thời bị cho nghỉ việc.

-Ông Trump quyết định đơn phương rút 2 ngàn quân Mỹ ra khỏi Syria trong cuộc chiến chống khủng bố ISIS. Theo nhận định của nhiều chuyên gia thì quyết định này sẽ làm lợi cho Nga và Ba Tư trong việc bành trướng ảnh hưởng, đồng thời là nguy cơ cho những người Kurds, những đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố, vì sẽ bị nước Thổ Nhĩ Kỳ đem quân lấn chiếm đất đai ở vùng biên giới Thổ và Syria.

-Ông Trump muốn có 5 tỷ Mỹ kim cho việc xây bức tường biên giới nên đã không chịu ký dự thảo gia tăng ngân sách cho đến tháng 2, và khiến một phần của chính quyền Mỹ phải tạm đóng cửa.

-Tiếp tục xía vào việc quản trị tài chánh của quỹ Dự Trữ liên bang và còn muốn sa thải ông chủ tịch quỹ dự trữ này, và đây là một điều chưa từng xảy ra ở Hoa Kỳ.