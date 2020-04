‘Joker’ Joaquin Phoenix tiết lộ quá khứ nghiện ngập

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí GQ số tháng 5 của Anh, tài tử Joaquin Phoenix đã thẳng thắn chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nhất đời mình. Tài tử của phim Joker cho biết bản thân từng trải qua chuỗi ngày bê tha rượu chè, ăn chơi vô bổ.

Đáng chú ý, chủ nhân tượng vàng Oscar không ngại nhắc lại sai lầm trong quá khứ khi trò chuyện với tạp chí nói trên. Theo lời kể của ngôi sao sinh năm 1974, sau khi quay phim Walk the Line 15 năm trước, anh đã sa vào ăn chơi sa đọa. Joaquin Phoenix ngập ngụa trong rượu chè, mải mê đắm mình trong những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và không thể làm chủ được những hành động của chính mình.

Joaquin Phoenix nhìn lại bản thân trong quá khứ: “Tôi không tiếp cận thế giới theo cách mà mình muốn. Tôi đã làm một thằng ngốc, chạy loạn khắp nơi, lúc nào cũng say xỉn, cố gắng quấy phá người khác và đi đến những hộp đêm vô bổ”.

Chuỗi ngày nổi loạn của Joaquin Phoenix cứ thế kéo dài, cho đến tháng 1/2006, vụ tai nạn ở Los Angeles đã khiến nam tài tử bừng tỉnh và quyết tâm thoát khỏi vũng lầy sa đọa. Theo lời kể của tài tử 46 tuổi, một đêm nọ, khi đang lái xe trên đoạn đường quanh co ở Los Angeles, anh đã chạy ra khỏi đường và bị lật xe. Giữa lúc người đang đổ máu, bầm tím và mất phương hướng, anh định châm một điếu thuốc để tỉnh táo hơn. Thế nhưng, may mắn là một người đàn ông Đức đã kịp thời lao đến, khuyên nghệ sĩ này bình tĩnh và chỉ ra rằng anh suýt châm một điếu thuốc trong chiếc xe đang bị rò rỉ xăng. Người đàn ông đó chính là nhà làm phim Werner Herzog. Đạo diễn kỳ cựu đã giúp Joaquin Phoenix thoát khỏi đống đổ nát bằng cách phá cửa kính xe, nam tài tử sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn nhớ đời ấy, Joaquin Phoenix nhận ra rằng bản thân cần phải đến trung tâm phục hồi chức năng rồi nghiêm túc cai nghiện. Hiện nghệ sĩ tài năng này đã vượt qua những cám dỗ trong quá khứ, nhưng chưa thể bỏ hẳn rượu vì thỉnh thoảng vẫn uống khi ở trên máy bay. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tài tử đã ngưng sử dụng cần sa.

Quá khứ nghiện ngập của Joaquin Phoenix cũng khiến nhiều người liên tưởng đến cái chết của anh trai tài tử này là nam tài tử River Phoenix. Nghệ sĩ này đã qua đời vào năm 1993 ở tuổi 23 vì sử dụng chất gây nghiện quá liều. Joaquin lúc ấy mới chỉ 19 tuổi, anh đã chứng kiến sự việc rồi gọi cho 911 và cầu cứu nhân viên y tế cứu anh trai mình một cách thảm thiết. Suốt những năm về sau, tài tử này đã không nhắc đến sự ra đi của người anh tài năng nhưng đoản mệnh.

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, tài tử ghi dấu ấn với các vai diễn trong: Clay Pigeons, Gladiator, The Master, Walk the Line… Năm 2019, diễn xuất của Joaquin Phoenix được tán dương hết lời nhờ màn hóa thân đỉnh cao với vai Joker trong phim cùng tên. Màn thể hiện tuyệt vời của nam tài tử trong kiệt tác điện ảnh này đã giúp anh càn quét nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2020.