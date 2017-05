Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất Trung Quốc

Chủ nhân mạng bán hàng trực tuyến Alibaba – Jack Ma – hiện có 31,5 tỉ Mỹ kim, hơn tài phiệt bất động sản Wang Jianlin 0,5 tỉ Mỹ kim

Bảng xếp hạng (theo thời gian thực) của Forbes cho thấy, Jack Ma đã vượt qua Wang Jianlin do cổ phiếu của công ty thương mại điện tử Alibaba tăng mạnh.

Hiện Jack Ma có 31,5 tỉ Mỹ kim, còn Wang Jianlin làm chủ 31 tỉ Mỹ kim. Tài sản của Wang chủ yếu đến từ đế chế bất động sản và ngành giải trí – Dalian Wanda.

Cổ phiếu Alibaba đã tăng hơn 30% năm nay, do lợi nhuận tăng lên. Năm 2014, IPO của họ cũng lập kỷ lục thế giới về số vốn huy động được. Hiện mỗi cổ phiếu hãng này trên sàn New York có giá 124 Mỹ kim – cao nhất từ trước đến nay. Cổ phiếu Alibaba tăng mạnh còn có lợi cho hai cổ đông lớn khác là đại gia viễn thông Nhật Bản – SoftBank (chiếm 32%) và Yahoo (15%).

Vị trí người giàu nhất Trung Quốc đã đổi chủ liên tục nhiều năm qua, nhưng chủ yếu vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Jack Ma và Wang Jianlin. Tuy nhiên, xếp hạng tại đây có thể còn thay đổi nữa, khi cổ phiếu Tencent đang trên đà tăng. Chủ tịch Tencent – Ma Huateng hiện sở hữu 29,7 tỉ Mỹ kim, xếp ngay sau hai ti phú trên.