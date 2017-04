IS tấn công Cơ quan tình báo Nga, 3 người chết

Ngày 21 tháng 4, tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công văn phòng của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Thông tấn xã Amaq, bộ máy tuyên truyền của IS, dẫn “nguồn tin an ninh” cho hay một tay súng đã tấn công văn phòng FSB ở thành phố Khabarovsk, thuộc vùng Viễn Đông, khiến ít nhất ba người chết và nhiều người bị thương vào ngày 21 tháng 4.

Trong khi đó, các viên chức Nga tuyên bố chỉ có hai người thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm một nhân viên FSB và một thường dân, cùng một người bị thương.

Cơ quan an ninh cũng chưa xác nhận tuyên bố từ IS và cho rằng có thể thủ phạm không phải là thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan này. AFP dẫn thông cáo của FSB cho biết: “Kẻ tấn công sinh năm 1999 đã bị lực lượng an ninh bắn chết và có thông tin cho rằng tên này thuộc một nhóm theo chủ nghĩa phát xít mới”.