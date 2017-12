Iraq tuyên bố đã quét sạch IS

Chính phủ Iraq vừa tuyên bố đã đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở đất nước này. Trước đó, cả Nga lẫn Iran đều khẳng định là đất nước Syria đã được giải phóng khỏi vấn nạn mang tên IS.

Nếu trên thực tế đúng là như vậy thì IS trong tư cách là nhà nước tự xưng có vùng lãnh thổ kiểm soát trên thực tế và có cả bộ máy chính quyền hoạt động đã tan rã.

Sự tồn tại và bại vong của IS động chạm trực tiếp đến chính trị an ninh thế giới và gián tiếp tới tương lai của cả nhân loại nên chắc chắn Nga, Iran và Iraq phải có đủ cơ sở thực tế xác đáng thì mới có thể tuyên cáo với thế giới, trong khi ngay đến cả Mỹ và NATO hay Thổ Nhĩ Kỳ là những bên có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh với IS đều chưa dám chắc.

Iraq, Iran và Nga đưa ra nhận định ấy vào thời điểm hiện tại không phải ngẫu nhiên mà có tính toán. Họ đều biết dẫu có bị đánh bại ở Iraq và Syria thì IS đâu đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

IS không còn lãnh thổ quản lý, nhưng cái tên IS và ý thức hệ cực đoan mà IS hiện thân và theo đuổi bằng mọi giá vẫn còn tồn tại.

Ước tính có ít nhất 40.000 chiến binh của IS sau khi bị mất trung tâm từ nay tản mát ở hai nước này, sang các nước xung quanh trong khu vực và ra cả những vùng xa xôi khác trên thế giới. Nhưng ưu tiên của ba nước này từ nay không còn là chống IS nữa mà là giải pháp chính trị cho tương lai của Iraq và Syria.

Họ tuyên bố thế để khẳng định là đã xử lý xong một việc, đã làm chủ tình hình ở Iraq và Syria nên sẽ nắm giữ vai trò chính trong những ngày tới đây.