Indiana Jones được bầu là nhân vật điện ảnh vĩ đại nhất

Độc giả của tạp chí phim ảnh Total Film bình chọn chuyên gia khảo cổ Indiana Jones do Harrison Ford thể hiện là gương mặt điện ảnh vĩ đại nhất trong lịch sử bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Indiana Jones do hai nhà làm phim George Lucas và Steven Spielberg cùng sáng tạo trong đầu thập niên 1980, và lần đầu xuất hiện trong tập phim điện ảnh Raiders of the Lost Ark (1981).

Thành công của tác phẩm khiến đội ngũ sản xuất làm thêm Indiana Jones and The Temple of Doom (1984), Indiana Jones and The Last Crusade (1989), Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Skull (2008), cùng rất nhiều loạt phim truyền hình, trò chơi điện tử ăn theo.

Harrison Ford chỉ thể hiện nhân vật ở bốn tập phim điện ảnh ăn khách. Tuy đã ở tuổi 75, nhưng ông được cho là sẽ trở lại sắm vai Indiana Jones trong phần năm, dự trù ra mắt khán giả trong mùa hè 2020.

Đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn của Total Film là siêu anh hùng Batman. Sau bộ ba phim của đạo diễn Christopher Nolan, nhân vật hiện góp mặt trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng DC (DCEU) và do Ben Affleck thể hiện. Khán giả chuẩn bị được gặp lại Người Dơi qua tập phim Justice League sắp sửa ra mắt vào trung tuần tháng 11.