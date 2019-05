I’M F***ED

Nguyễn Thơ Sinh

Người Việt mình có câu: Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Rồi qua Mỹ, xem phim bộ Hong Kong bà con mình nghe hoài câu “đêm dài lắm mộng”… hàm ý những chuyện lôi thôi rắc rối mờ ám thâm cung bí sử, nếu không giết người diệt khẩu hoặc thẳng tay nhổ cỏ tận gốc sẽ có ngày mang họa vì sự thật sẽ phơi bày ra ánh sáng. Lúc đó kẻ xấu bị vạch mặt, công lý được phục hồi, nhiều trường hợp ân đền oán trả công bằng ứng với câu lưới trời tuy thưa mà khó lọt.

Một câu khác của ông bà mình là: Có tật giật mình hàm ý nói đến kẻ làm sai (không đủ can đảm nhận lỗi, sửa lỗi) cuối cùng trượt từ sai phạm này đến sai phạm khác, tâm địa chất chứa điều đen tối, nỗi ám ảnh một ngày sự thật phơi bày khiến họ mất ăn, mất ngủ, đêm nằm thấy ác mộng, những lo lắng một ngày đẹp trời nào đó bí mật xấu xa đen tối của họ được phơi bày trước ánh sáng.

Gần đây dư luận báo chí Mỹ rùm beng về niềm vui hớn hở của Tổng thống Trump trước bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Vì sau khi được chuyển giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr xem xét, bản báo cáo ấy được cho là không đủ bằng chứng kết luận Tổng thống Trump và ê-kíp của ông phạm pháp. Theo Mr. Barr Tổng thống Trump vô can. Không ai phạm pháp cả, ngoại trừ Nga là thế lực “giặc ngoài” đã can thiệp trắng trợn vào “nội bộ” Mỹ mùa phiếu 2016.

Tất nhiên phản ứng của dân Mỹ về bản báo cáo này có nhiều hướng trái ngược nhau. Tuy nhiên tâm trạng chung gần như đã mệt lử (nếu không nói là kiệt sức) vì cuộc điều tra này quá dài. Họ nghe mãi đâm thấy chán, những màn ping-pong đánh qua đánh lại, 22 tháng trời chứ đâu ít, tiền của đổ ra biết bao nhiêu mà nói. Phía Tổng thống Trump thì nắm chìa khóa Bạch Cung, Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa nắm quyền trong thời gian 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông nên Đảng Dân chủ cay cú nhìn Tổng thống Trump xông xáo tung hoành (ứa gan lắm nhưng họ không làm gì được). Hẳn nhiên Tổng thống Trump chẳng làm gì sai, nhưng rõ ràng ông tận dụng tối đa quyền hạn được Hiến pháp Mỹ cho phép, tha hồ làm mưa làm gió. Vâng. Article II cho phép ông nhiều đặc quyền; đã thế, cộng với cách quản lý vắt chanh bỏ vỏ nổi tiếng “You’re fired” của ông khiến người yếu bóng vía dễ bị khuất phục, quá trình điều tra vì thế không thể nhanh gọn được.

Sau 22 tháng trời vàng thau lẫn lộn, fake news và hỏa mù, dân Mỹ mất dần kiên nhẫn theo dõi xem tình hình kết cuộc cụ thể ra sao, y như chuyện thiên hạ chửi nhau, ban đầu còn hứng thú, sau đó nhạt dần, cuối cùng là chán, không ai muốn nghe thiên hạ chửi nhau nữa!

Theo nhận xét của phe nhà, Tổng thống Trump hạnh phúc với công bố của Bộ trưởng William Barr trước Quốc hội hôm 18 tháng 04 năm 2019. Hình như Tổng thống Trump chờ đợi giây phút này từ lâu. Vâng. Nào ai biết ông đã hứa hẹn điều gì với Nga (đặc biệt với Tổng thống Putin)? Cò lái chính trị đôi bên đã bàn thảo những gì? Nhìn từ bên ngoài, người ta dễ bị cám dỗ, dễ bán tín bán nghi, tin rằng Mr. Trump thậm thụt với Nga kiểu bánh sáp đi, bánh qui lại, đôi bên cùng có lợi, tôi gãi lưng anh, anh gãi lưng tôi!

Trước đó Tổng thống Trump rất sợ một cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông với Nga, đặc biệt giới tài phiệt Nga, trong đó có kẻ cầm đầu Vladimir Putin. Thế mới có chuyện Tổng thống Trump tái mặt khi nghe Cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Session quyết định giao nhiệm vụ Công tố viên đặc biệt cho Robert Mueller điều tra ê-kíp của Tổng thống Trump có “áo gấm đi đêm” với Nga hay không. Nay mọi chuyện được phơi bày, giấy trắng mực đen, hai năm rõ mười, Tổng thống Trump vô can, bị kẻ xấu vu khống hãm hại, hai bàn tay ông sạch sẽ không dính chút bùn nhơ nào.

Vặn ngược kim đồng hồ, chính Tổng thống Trump đã nói với hai nhân vật ông tin là “phe ta”: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Session và Chánh văn phòng Bạch Cung Jody Hunt một câu để đời (nguyên văn): Oh my God. This is terrible. This is the end of my presidency. I’m f***ed. Dịch thoát nghĩa: Chúa ơi. Đúng là chết giẫm. Công trình sự nghiệp Tổng thống của tôi thế là đi toi. Chấm dứt hết thật rồi! Câu nói này được ghi lại cụ thể trong bản báo cáo điều tra của Công tố viên Robert Mueller.

Hơn ai hết trong hai năm qua Tổng thống Trump thèm một ngày đẹp trời như hôm 18 tháng 04 năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chính thức tuyên bố ông vô tội. Đây là chiến thắng thực sự hay chỉ là thắng lợi miễn cưỡng? Tại sao nhận định của Bộ trưởng Barr gặp phải chống đối từ nhiều phía? Phải chăng ông đang giúp Mr. Trump bẻ cong sự thật bí mật hậu cung mùa phiếu 2016?

Không giấu giếm gì, nếu không nói là quá lộ liễu, Đảng Dân chủ và các nhóm hoài nghi sự trong sạch của Tổng thống Trump cho rằng Bộ trưởng Barr hành xử giống “luật sư riêng” cho Tổng thống Trump. Và như thế Tổng thống Trump nghiễm nhiên là thân chủ của luật sư Barr. Ăn cây nào, rào cây nấy. Ăn cơm chúa không thể không múa. Thành ra nhiều người cảm thấy bất mãn trong phán quyết của Mr. Barr.

Ai đúng, ai sai, nội vụ câu chuyện hư thực ra sao không bàn ở đây; song với thái độ quanh co ấp úng của Bộ trưởng Barr trong việc công bố toàn văn bản báo cáo khiến người ta có cảm giác ông đang làm chuyện mờ ám. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu trong sạch, không âm mưu đen tối, không tri pháp, phạm pháp; tại sao Mr. Barr hành xử trong tư thế một kẻ đang che giấu một bí mật đen tối!

Quả nhiên thế, bản báo cáo điều tra được ông hứa gởi đến các nhân vật then chốt trong guồng máy nhà nước đã bị bôi đen (gạch bỏ) rất nhiều chi tiết. Lấy danh nghĩa bảo vệ thông tin, bảo vệ thủ tục điều tra, bảo vệ an ninh quốc gia; bản báo cáo này bị cắt xén rất nhiều, thậm chí khi đọc nó người ta buộc phải ngạc nhiên: Tại sao phải làm thế? Tại sao phải bôi đen các sự kiện cản trở dư luận có được cái nhìn toàn diện, khái quát, chính xác hơn.

Tất nhiên Đảng Dân chủ bất mãn với những gì Bộ trưởng tư pháp William Barr đưa ra. Theo họ ông đã làm sai, bẻ cong và chà đạp sự thật. Họ không phục. Họ muốn tận mắt đọc kỹ, đọc rõ nguyên văn bản báo cáo. Họ cứng đầu không chịu nhường bước. Họ muốn Công tố viên Robert Mueller điều trần trước quốc hội. Họ muốn những hành vi thậm thụt giữa ê-kíp của Tổng thống Trump với Nga được đưa ra ánh sáng.

Tham vọng của Đảng Dân chủ là gì? Nói toạc ra, họ muốn đánh gục Tổng thống Trump. Tại sao họ cay cú với ông nhiều đến thế? Xưa nay ít khi thấy chuyện “trả đũa gay gắt” giữa đương kim Tổng thống và đảng đối lập như hiện nay. Phải chăng Tổng thống Trump thẳng tính nên bị ghét. Còn nhớ ông là người ăn nói hàng tôm, hàng cá, nghĩ sao nói vậy, không kiêng dè, cần thiết ông sẽ mắng té tát nhiều nhân vật Đảng Dân chủ như mắng chó. Sau khi nhậm chức ông liên tiếp đập phá nhiều công trình của Đảng Dân chủ ra công gầy dựng trước đó. Phải chăng vì thế Đảng Dân chủ cảm thấy cần phải dạy ông một bài học nhớ đời. Sau mùa phiếu 2018, tuy chỉ giành được Hạ viện, Đảng Dân chủ đã nhanh chóng tiến hành nhiều kế hoạch tấn công, gây khó, kìm hãm Tổng thống Trump ai cũng thấy.

Trở lại chuyện Tổng thống Trump hớn hở vui mừng hôm 18 tháng 04, phải chăng đây là niềm vui trọn vẹn. Hay nó chỉ là một phát biểu mang tính “bài bản”, chẳng lẽ ông im lặng trước một sự kiện liên quan đến sự nghiệp tổng thống của ông. Còn bên trong, tự thân ông biết “quả bom” bản báo cáo tường trình của Công tố viên Robert Mueller vẫn còn một kíp nổ khác. Và như thế, kíp nổ (được) Bộ trưởng Tư pháp William Barr gỡ hộ chỉ là cái kíp vòng ngoài. Hiện vẫn còn một kíp nổ khác bên trong nguy hiểm hơn chẳng biết sẽ kích hoạt bất cứ lúc nào. Thành ra vẻ đắc chí của Tổng thống Trump thực ra chỉ là những biểu hiện rất đỗi đánh lừa, còn bên trong, liệu ông vẫn còn lo ngại một ngày…

Tóm lại một câu: Bản báo cáo 450 trang của Công tố viên Mueller lẽ ra không nên có. Với 22 tháng trời điều tra nghiên cứu, nhiều người bị bắt, họ đã khai, đã cung cấp rất nhiều thông tin. Bức vách có tai. Ai dám chắc họ không tiết lộ cho kẻ thứ ba, thứ tư? Ai dám chắc Đảng Dân chủ (và Đảng Cộng hòa) đều biết tỏng Tổng thống Trump và ê-kíp của ông từng làm những gì. Có điều ở Mỹ, bằng chứng thôi chưa đủ, mà phải là bằng chứng phải thuyết phục, phải chắc như đinh đóng cột, phải có hình ảnh, hóa đơn, email, ghi âm điện thoại, chữ ký, hợp đồng, tài khoản, địa điểm gặp gỡ, tiền thế chấp, đặt cọc, dấu vân tay… Thành ra không thể bứt dây động rừng, nhất là hàng núi luật sư giỏi cãi sẽ giúp thân chủ chối phắt, biến đen thành trắng, lộng giả thành chân, cuối cùng là đánh tháo, là khỏe cãi sẽ thắng, là chạy làng, cù nhày, bây cưa. Tóm lại: Không bắt được tận tay, không thể day tận cánh!

Lần này Tổng thống Trump tỏ ra vui mừng vì được minh oan. Hay ông vui vì vừa thoát khỏi một cái họa có thể lật đổ ghế Presidency của ông.

I’m f***ed! Câu nói đó trong lúc cảm xúc bột phát? Ông bực. Ông cáu. Hay ông sợ. “Quả bom” bản báo cáo 450 trang qua bàn tay phù phép của Bộ trưởng Tư pháp Barr tạm thời giúp ông dễ ăn nói hơn với fans của mình. Còn khối thuốc nổ bên trong, liệu dân Mỹ khi đọc bản báo cáo ấy, dù đã bị bôi đen rất nhiều chi tiết có khiến cho quả bom mùa phiếu 2020 nổ tung vào phút chót… Đến lúc đó câu: “I’m f***ed” của ông do bực, do cáu, hay đó là bằng chứng khẳng định luật nhân quả bao giờ cũng công bằng, chạy trời không khỏi nắng, bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt.



