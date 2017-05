Ích lợi của những thẻ tín dụng hạng sang

DU LỊCH GẦN NHƯ … MIỄN PHÍ

Lời giới thiệu:

Đây là loạt bài nhằm giúp độc giả thu thập được những thông tin hữu ích cho việc du lịch khắp nơi trên thế giới mà gần như miễn phí, hay đúng hơn là với giá rất rẻ, không tốn kém nhiều như người ta tưởng. Các thông tin được trình bày đều là những dữ kiện hoàn toàn hợp pháp, dễ thực hiện, phần lớn là không tốn kém hay đòi hỏi người tham dự phải đóng lệ phí hay niên liễm nào, và có thể áp dụng tuỳ theo sở thích lựa chọn của mỗi người tuỳ từng giai đoạn thích hợp. Để giúp cho bài viết được sống động và bớt khô khan tẻ nhạt, tác giả thỉnh thoảng xen vào những kinh nghiệm riêng tư của chính mình đã từng trải qua trong những chuyến du lịch được tường thuật.

Việc dùng thẻ tín dụng để thanh toán các chi tiêu hàng ngày thay vì phải mang tiền mặt hoặc chi phiếu đã trở thành quá thông dụng ngày nay khiến nhiều người có lẽ cũng không nhận ra những ích lợi to lớn của nó nếu so sánh với những người sinh sống trong những thế hệ trước.

Khi bước vào thú vui tích tụ “miles & points” thật nhiều để có thể “du lịch… gần như miễn phí”, chúng tôi đã hướng dẫn quý vị một số những bước đi lúc ban đầu khá dễ dàng để có thể lấy thật nhiều điểm thưởng rất lớn “big bonus” ngay trong thời gian 3 tháng đầu sau khi nộp đơn và được cấp phát thẻ tín dụng. Ngoài phần thưởng “rebate” thông thường là 1%, tức là 1 đồng tiêu xài trên thẻ tín dụng được tặng lại 1 điểm, có thể là “mile” hay “point” của các hãng máy bay hay khách sạn, phần thưởng “big bonus” trong thời gian 3 tháng đầu có thể lên đến 50,000 điểm, nếu như chúng ta đạt được những yêu cầu, thường là tiêu xài khoảng $3,000 trong vòng 3 tháng đầu tiên.

Chính yếu tố tích tụ những số điểm “big bonus” to lớn này mới giúp cho chúng ta dễ dàng có được thật nhiều điểm thưởng một cách mau lẹ, để từ đó mới có cơ hội mua vé máy bay hoặc thuê phòng khách sạn gần như miễn phí.

Tuy nhiên, những thẻ tín dụng ban tặng những điểm thưởng “big bonus” đáng kể này đều có tính lệ phí hằng năm, thông thường là $95. Những thẻ tín dụng không có lệ phí hằng năm cũng cấp phát điểm thưởng “big bonus” trong thời gian 3 tháng đầu, nhưng thường là không đáng kể, từ 5,000 đến 10,000 điểm.

Trong những bài viết trước đây, chúng tôi cũng đã hướng dẫn quý bạn để biết rằng phần lớn các thẻ tín dụng kể trên cũng thường miễn lệ phí (waive fee) cho năm đầu, coi như là một hình thức chiêu dụ khách hàng bắt đầu dùng thẻ để quen dần. Thành ra cũng không có lý do gì để chúng ta không lợi dụng cơ hội đó để xin các thẻ tín dụng này để lấy được những số điểm thưởng to lớn lúc ban đầu, và qua đến năm sau có thể từ chối không dùng thẻ này nữa, coi như không mất đồng nào, nhưng vẫn giữ được số điểm thưởng của mình.

Với tổng cộng trên cả trăm loại thẻ tín dụng khác nhau từ rất nhiều nhà băng cung cấp các dịch vụ này, từ American Express cho đến Chase, Citibank, Bank of America, Capital One, US Bank v.v…, quý vị sẽ có rất nhiều cơ hội để nộp đơn xin các thẻ tín dụng mới để lấy điểm thưởng “big bonus” mà không sợ cạn nguồn. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa một điều mà nhiều người vẫn chưa hiểu rõ: đó là càng xin thẻ tín dụng nhiều chừng nào, thì điểm tín dụng “credit score” của mình càng dễ tăng lên, chứ không giảm xuống như nhiều người vẫn còn lầm lẫn.

Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất trong lãnh vực này là chúng ta phải trả tiền đúng hẹn hằng tháng, và trả hết số tiền trên biên lai để không cho nhà băng có thể tính tiền lời trên số tiền còn thiếu.

Trong bước đầu của thú vui tích tụ “miles & points” này, chúng tôi đã nhấn mạnh đến những thẻ tín dụng không có lệ phí hằng năm, hoặc là miễn lệ phí cho năm đầu, để có thể thuyết phục mọi người đừng ngần ngại hay lo lắng thái quá. Quả tình là chuyện tích tụ điểm thưởng để có thể mua vé máy bay hoặc thuê phòng khách sạn gần như miễn phí là chuyện có thật, và rất dễ thực hiện, không có gì rủi ro hay phi pháp, mờ ám v.v… Phần lớn các thẻ tín dụng này cũng đòi hỏi những chi tiêu vừa phải, không quá cao đối với ngân sách trung bình của mỗi gia đình ở Mỹ này.

Nhưng cũng có một số thân hữu và bạn đọc cũng đã quen biết với các ích lợi của thẻ tín dụng, cũng như các chương trình tặng thưởng điểm “loyalty programs” của các hãng hàng không và khách sạn. Một số khác cũng có những chi tiêu khá lớn hàng tháng nên việc dùng các thẻ tín dụng này để đạt được những điểm thưởng “big bonus” không phải là điều khó khăn gì.

Các thẻ tín dụng hạng sang

Vì thế nên kỳ này chúng tôi muốn giới thiệu một số những thẻ tín dụng hạng sang, thường gọi là “premium”, vì phải đóng tiền lệ phí hằng năm khá cao, khoảng từ $350 đến $550. Nhưng bù lại, các thẻ tín dụng này có thể cống hiến cho khách hàng nhiều quyền lợi thiết thực có trị giá cao hơn nhiều so với lệ phí hằng năm. Đó là những thẻ tín dụng như Chase Sapphire Reserve, Chase United Club, Citi Prestige, Citi Executive AAdvantage, American Express Platinum (personal & business) v.v.

Nếu quý vị thường xuyên đi máy bay của United Airlines thì thẻ tín dụng hạng sang là Chase United Club với lệ phí hằng năm là $450, còn thẻ bình dân là Chase Mileage Plus với lệ phí hằng năm là $95. Với thẻ hạng sang, chúng ta cũng có thể được thưởng “big bonus” khoảng từ 50,000 đến 75,000 điểm sau 3 tháng đầu. Và lợi ích chính là có thể sử dụng các phòng chờ “lounge” của United tại những phi trường chính của họ như Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco, New York, v.v…

Tương tự như vậy, nếu quý vị thường xuyên dùng máy bay của American Airlines thì có thể xin thẻ tín dụng hạng sang là Citi AAdvantage Executive với lệ phí hằng năm là $450, khác với thẻ tín dụng bình dân hơn là Citi AAdvantage chỉ có lệ phí hằng năm là $95. Cũng có điểm thưởng “big bonus” tương tự như United khoảng 50,000 điểm và được sử dụng miễn phí các phòng chờ “lounge” của American Club ở những phi trường chính của họ như Dallas, Chicago, Los Angeles, New York, v.v…

Nói chung, cả hai loại thẻ hạng sang này, của United và American, chỉ có ích lợi cho những ai đi máy bay thường xuyên với hai hãng hàng không này. Thật ra với số điểm thưởng “big bonus” khoảng 50,000 điểm “miles” trở lên từ những thẻ này, coi như khách hàng cũng chẳng thua thiệt gì vì số “miles” cũng có giá trị ít nhất là $500, tức là cao hơn số tiền lệ phí hằng năm. Cái lợi lớn thứ hai của nó là giúp cho khách hàng được tha hồ sử dụng các phòng chờ “lounge” rất sang trọng và thoải mái ở phi trường, vì chỉ nội lệ phí hằng năm để dùng các “lounge” cũng lên đến khoảng $500 mỗi năm. Ngoài những ích lợi cụ thể kể trên, cũng còn một số những quyền lợi nho nhỏ khác, có thể áp dụng tuỳ trường hợp.

Các thẻ hạng sang có lợi nhất

Tuy nhiên, có 3 thẻ tín dụng hạng sang mà khách hàng có thể lấy được nhiều quyền lợi giá trị cao hơn nhiều so với tiền lệ phí hằng năm cho dù khách hàng không cần phải đi máy bay thường xuyên trong năm. Đó là các thẻ Chase Sapphire Reserve, Citi Prestige và AmEx Platinum. Cả 3 thẻ này cũng đều có lệ phí hằng năm là $450, nhưng AmEx mới đây cho biết là lệ phí hằng năm sẽ tăng lên thành $550.

Thoạt nghe, nhiều người thắc mắc và có vẻ như rất ngần ngại để nộp đơn xin một thẻ tín dụng với lệ phí hằng năm là $450 trong khi mình lại không có nhu cầu đi máy bay thường xuyên, chưa chắc đã được hưởng lợi đáng kể. Nhưng khi đi vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy là cả 3 thẻ tín dụng hạng sang này đều có thể cung cấp cho khách hàng những quyền lợi cụ thể đáng giá gấp mấy lần tiền lệ phí hằng năm đã bỏ ra.

Trong bài viết đầu tiên của chủ đề “du lịch . . . gần như miễn phí”, chúng tôi đã liệt kê những ích lợi của thẻ Chase Sapphire Reserve và kêu gọi mọi người hãy mau mau nộp đơn xin trước ngày 12/3 vừa qua, vì nó được coi như là thẻ tín dụng tốt nhất từ trước tới nay.

Sau đây là một số những lợi ích cụ thể mà cả 3 thẻ tín dụng hạng sang này đều cung cấp gần giống như nhau, có khác chăng là mức độ nhiều hay ít.

1. Điểm thưởng “big bonus” khá cao

Thứ nhất là các thẻ tín dụng này đều tặng lại một số điểm rất cao, mà lại là những điểm “flexible points” rất có lợi để chuyển đổi sau này, và có giá trị tương đương hoặc còn cao hơn cả tiền lệ phí hằng năm, khiến cho khách hàng coi như cũng đã huề vốn. Thí dụ như Chase Sapphire Reserve vào lúc đó tặng lại đến 100,000 điểm “Ultimate Rewards”, tương đương $1,000. Giờ đây, số điểm “big bonus” đó đã giảm xuống chỉ còn có 50,000 điểm, tức là cũng tương đương $500, cũng còn cao hơn lệ phí $450.

Kế đến là thẻ Citi Prestige trước đây cũng tặng lại 50,000 điểm “ThankYou”, cũng dễ chuyển đổi sang nhiều chương trình máy bay và khách sạn rất đa dạng, và cũng có trị giá cao hơn nhiều số tiền $450 của lệ phí hằng năm. Giờ đây, thẻ Citi Prestige đã giảm xuống điểm thưởng “big bonus” còn 40,000 điểm.

Riêng thẻ AmEx Platinum (có nhiều loại thẻ Platinum khác nhau) nhưng hầu hết cũng được thưởng từ 40,000 điểm đến 75,000 điểm “Membership Reward” tuỳ theo “promotion” và có lúc lên đến 100,000 điểm. Trong những trường hợp như vậy, hoặc khi khách hàng được hãng AmEx gửi thư mời gọi nộp đơn xin thẻ mới với phần thưởng to lớn như vậy cho một số khách hàng nào được họ đánh giá tốt, thường gọi là “targeted offer”, thì chúng ta nên lập tức ghi tên để hưởng thụ ngay.

Nói tóm lại, chỉ nội số điểm thưởng “big bonus” sau khi mới được cấp phát thẻ tín dụng hạng sang này, coi như khách hàng cũng đã có lợi nhiều hơn rồi so với tiền lệ phí hằng năm đã bỏ ra, và cũng chẳng có thiệt thòi gì hay phung phí tiền bạc khi nộp đơn xin các thẻ tín dụng thuộc loại “premium” này.

2. Tiền bồi hoàn “travel credit”

Phần thưởng kế đến cũng rất quan trọng của 3 loại thẻ tín dụng hạng sang này là tiền bồi hoàn cho tất cả những chi tiêu nào liên quan đến chuyện du lịch, thường được gọi là “travel credit”. Nói một cách đơn giản, quý vị bỏ tiền ra để mua vé máy bay hay thuê phòng khách sạn, thuê xe mướn v.v…, các ngân hàng này sẽ lập tức tự động bồi hoàn lại một số tiền ngay trong biên lai của tháng đó. Chẳng hạn như quý vị bỏ tiền ra $500 để mua vé máy bay, nhà băng Chase sẽ tự động trừ ra $300 trên biên lai cuối tháng và mình chỉ còn thiếu có $200 mà thôi.

Ở tiết mục “travel credit” này, thẻ Chase Sapphire Reserve bồi hoàn nhanh nhất và dễ dàng nhất, lại thêm với số tiền lớn nhất là $300, tức là coi như khách hàng chỉ đóng lệ phí hằng năm có $150 mà thôi ($450 – $300 = $150).

Thẻ Citi Prestige bồi hoàn $250, và thẻ AmEx Platinum chỉ bồi hoàn $200.

Tuy nhiên, còn thêm một cái mánh khác, tuy không có trên sách vở, nhưng được các chuyên gia “travel bloggers” chỉ dẫn để giúp cho khách hàng có thể lợi dụng và tận hưởng quyền lợi “travel credit” này một cách ích lợi nhiều hơn nữa. Đó là khách hàng có thể được xin bồi hoàn “travel credit” đến 2 lần trong năm đầu tiên sau khi xin được thẻ mới.

Để giải thích cho dễ hiểu, giả sử như khách hàng nộp đơn xin thẻ Chase Sapphire Reserve vào tháng 5/2017 và đóng lệ phí hằng năm là $450. Trong suốt những tháng còn lại của năm 2017, nếu khách hàng chi tiêu bất cứ những gì liên quan đến du lịch thì lập tức sẽ được nhà băng Chase bồi hoàn lại ngay lập tức số tiền $300. Nhưng khi bắt đầu từ năm 2018 cho đến tháng 5/2018, khách hàng có thể chi tiêu và được hưởng thêm một lần nữa $300 tiền “travel credit” này trước khi đến kỳ gia hạn muốn ký thêm thẻ này cho năm sau hay không. Giả sử như lúc đó, khách hàng không muốn gia hạn nữa, thì họ chỉ trả có $450 nhưng đã lấy lại được đến $600 tiền “travel credit”.

Đây là một lỗ hổng lớn (loophole) mà cho đến nay các nhà băng vẫn chấp nhận, vì tiền lệ phí hằng năm chỉ được tính sau đúng thời hạn 1 năm ngày ghi tên xin thẻ mới. Trong khi đó, tiền “travel credit” thì được tính trên từng năm một. Tức là khi chúng ta có thẻ có thời hạn từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018, chúng ta vẫn còn quyền xin được hưởng “travel credit” đến 2 lần cho năm 2017 và 2018.

Chỉ nội tiền “travel credit” này được áp dụng 2 lần này, và dĩ nhiên chỉ được áp dụng cho năm đầu tiên mà thôi, cũng cho thấy là nó có giá trị vượt xa tiền lệ phí hằng năm đã bỏ qua.

3. Tiền bồi hoàn lệ phí “Global Entry” hay “PreTSA”

Cả 3 thẻ tín dụng hạng sang này cũng đều bồi hoàn lại số tiền $100 nếu dùng nó để trả tiền chi phí cho dịch vụ Global Entry hoặc $85 cho dịch vụ Pre TSA (trả cho 5 năm). Đây là 2 dịch vụ giúp cho người có vé có thể được xếp hàng riêng tại phi trường khi qua những ngõ xét giấy tờ nhanh hơn với đa số các khách hàng khác phải chờ đợi hàng dài đông đảo khách đi máy bay.

Global Entry có công dụng rất lớn cho những ai khi trở về nước Mỹ, có thể bước qua hàng rào di trú một cách mau lẹ vì các sổ thông hành “passport” của mình đã được lưu trữ sẵn, và mình chỉ cần để các dấu vân tay lên máy thì sẽ được nhận diện mau chóng, không phải chờ đợi để được kiểm tra hay hạch hỏi, dò xét bởi các nhân viên của Tổng Nha Di Trú Hoa Kỳ.

Như vậy, nếu cộng với tiền lệ phí cho Global Entry được bồi hoàn, coi như khách hàng sử dụng các thẻ tín dụng hạng sang này cũng đã có lời nhiều hơn số tiền đã bỏ ra.

4. Quyền sử dụng thoải mái các phòng chờ “lounge” ở phi trường

Đây cũng là một lợi ích rất lớn cho những khách hàng sở hữu các thẻ tín dụng hạng sang. Vì họ sẽ được cấp thẻ “Priority Pass” để có thể được sử dụng các phòng “lounge” này trong lúc chờ đợi được vào máy bay. Thông thường, đây là những phòng chờ khá sang trọng, đầy đủ tiện nghi, có bar rượu, quầy thức ăn, đầy đủ ghế ngồi để nghỉ ngơi thoải mái, và cũng có đầy đủ sách báo, hoặc các máy móc computer và printer để có thể tiếp tục làm việc. Trong nhiều “lounge” còn có cả những phòng tắm và spa để cho khách được nghỉ xả hơi thoải mái hơn nữa.

Hiện nay trên nước Mỹ có tổng cộng 41 “lounges” ở các phi trường của Priority Pass, và hơn 1,000 “lounges” khác trên khắp thế giới, giúp ích rất nhiều cho khách du lịch có thể ngồi nghỉ thoải mái trong lúc ngồi chờ chuyến bay kế tiếp mà không thấy bực mình cũng như không thấy phí phạm thì giờ.

Riêng thẻ AmEx Platinum thì ngoài việc cấp thẻ Priority Pass cũng giống như Chase Sapphire Reserve và Citi Prestige, còn cho khách hàng của mình được hưởng thêm một số các “lounge” đặc biệt có tên là Centurion. Các phòng chờ Centurion thường là rộng lớn, sang trọng hơn nhiều so với Priority Pass, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 7 nơi mà thôi, gồm có Houston, Dallas, Miami, Las Vegas, New York, Seattle và San Francisco.

Thông thường, chi phí để sử dụng các “lounge” này vào khoảng từ $30 đến $50 cho một lần. Tuy nhiên, với các thẻ tín dụng hạng sang này, khách hàng có thể tha hồ sử dụng trước cũng như sau chuyến bay, và có quyền dẫn thêm 2 người bạn đi cùng mà không tốn đồng nào. Nhờ vậy, từ nay trở đi, mỗi khi cần ra phi trường, chúng ta không cần phải lo chuyện ăn uống hay mang theo thức ăn nước uống để tiết kiệm tiền vì không muốn chi tiêu tại các quán ăn ở phi trường hoặc trên máy bay (vì tương đối khá đắt). Chúng ta chỉ cần ra sớm hơi chút xíu, và giành thì giờ để ngồi ở các phòng chờ “lounge” để tha hồ ngồi nghỉ mệt hoặc ăn uống trước khi lên máy bay chỉ cần khoảng từ 10 đến 15 phút trước đó.

5. Rất nhiều quyền lợi linh tinh khác

Ngoài ra, các thẻ tín dụng hạng sang này cũng còn cống hiến cho khách hàng nhiều quyền lợi linh tinh khác, đôi khi cũng rất giá trị theo từng hoàn cảnh. Phần lớn các thẻ tín dụng này tặng điểm “rebate” cao hơn 1% so với các thẻ khác, có thể là 2% hay 3%, giúp cho khách hàng càng có cơ hội tích tụ nhiều điểm “miles& points” hơn nữa.

Thẻ Citi Prestige cũng còn có một lợi ích rất tốt cho một số người thích thuê phòng khách sạn: đó là sau khi thuê phòng khách sạn trong 3 đêm liên tiếp, thì đêm thứ tư sẽ được miễn phí. Nếu như những ai có nhu cầu thuê phòng khách sạn dài ngày, và tiền phòng mỗi đêm lên đến cả trăm đồng, ích lợi này cũng giúp cho khách hàng tiết kiệm được khá nhiều tiền.

Ngoài ra, các thẻ này cũng giúp phần lớn chi phí bảo hiểm xe thuê mướn theo kiểu “primary coverage”. Thông thường, khi chúng ta đi thuê mướn xe và trả tiền bằng thẻ tín dụng, các thẻ này cũng cho thêm quyền lợi bảo hiểm, nhưng thuộc loại “secondary coverage”. Bởi vì bảo hiểm chính yếu “primary coverage” của chúng ta là các hãng bảo hiểm của xe cộ chúng ta dùng hằng ngày. Rồi sau đó nếu như các bảo hiểm “primary coverage” cũng chưa đủ trang trải chi phí, thì lúc đó các thẻ bảo hiểm mới nhập cuộc để trả phụ trong vai trò “secondary coverage”.

Tuy nhiên, đối với những thẻ tín dụng hạng sang này, chúng ta được các nhà băng cung ứng bảo hiểm theo kiểu “primary coverage”, tức là khi có tai biến xảy ra thì nhà băng sẽ trang trải tất cả các chi phí đền bù hoặc sửa chữa, mà không cần nhờ đến bảo hiểm chính xe cộ ở nhà của mình.

Một lợi ích khác cũng đáng kể là các thẻ tín dụng hạng sang này, như AmEx Platinum, cũng có thêm dịch vụ kêu xe kéo “wrecker service” miễn phí 4 lần trong 1 năm, tương tự như dịch vụ của tổ chức AAA với lệ phí hằng năm cũng cả trăm Mỹ-kim.

Đó là những lý do vì sao mà những người bỏ tiền ra để xài các thẻ tín dụng hạng sang lại càng được hưởng lợi nhiều hơn so với đa số người dân còn lại, trong khi chi phí họ bỏ ra chẳng đáng là bao, hay đúng hơn là họ còn lấy về nhiều tiền hơn những gì họ đã bỏ ra trước đó. Thành ra trong trường hợp này, quả tình là dân càng giầu thì càng có cơ hội hưởng giầu hơn nữa. Âu cũng là chuyện bất công khó hiểu hay nghịch lý ở xứ Mỹ này.

Tuấn Minh

Houston, Texas, ngày 30/04/2017

anhtuantaberd74@gmail.com