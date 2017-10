Hương Cảng biểu tình chống cường quyền

Lý Anh

Theo bản tin “Thousands of pro-democracy supporters protest in Hong Kong” (Hàng ngàn người ủng hộ dân chủ biểu tình ở Hương Cảng) trên trang mạng Fox News.com, đăng ngày 02/10/2017, nhân ngày quốc khánh thứ 68 của Trung Quốc, hàng chục ngàn người ủng hộ dân chủ đã xuống đường biểu tình ở Hương Cảng, thành phố đang bị Trung Quốc thống trị, phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh ra lệnh tòa án đuổi những những người bất đồng chính kiến ra khỏi Hội đồng Lập pháp Hương Cảng (Legislative Council of Hong Kong), sau đó kết án bỏ tù những người này. Những người biểu tình giương cao biểu ngữ “Chống uy quyền” màu đen, chứng tỏ đây là ngày tang tóc.

Biểu tình chống uy quyền

Theo tin của cô Lâm Di Hương (Lin Yi-xiang), ký giả tờ Epochtimes thường trú tại Hương Cảng, Chúa nhật 01/10/2017, nhân ngày quốc khánh lần thứ 68 của Trung Quốc, nhiều hội đoản ủng hộ dân chủ ở Hương Cảng như Liên minh Xã dân. Mặt trận Dân chủ Hương Cảng … đã vận động được khoảng 40.000 người đến Công viên Victoria tham dự cuộc biểu tình với chủ đề “Chống uy quyền”, phản đối ách thống trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với dân chúng Hương Cảng. Trước khi tuần hành, một người trong ban tổ chức tuyên đọc thư của những người lãnh đạo phong trào dân chủ ở Hương Cảng như La Quán Thông (Nathan Law), Chu Vĩnh Khang (Alex Chow), Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) bị tòa phúc thẩm kết án 6, 7 và 8 tháng tù, truất quyền công dân 5 năm. hiện đang bị giam giữ, gửi ra cho những người tham dự biểu tình.

Ông Đái Diệu Đình, một trong những người từng tổ chức cuộc biểu tình “Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Lòng thương yêu và Hòa Bình” (Occupy Central with Love and Peace), tuyên bố ý nghĩa của cuộc biểu tình “Chống uy quyền” ngày 01/10/2017. Ông nói: “Anh Quốc trao trả Hương Cảng cho Trung Quốc đã 20 năm, đến nay vẫn chưa thực hiện phổ thông bầu phiếu dân chủ. Nhân quyền, tự do, dân chủ và pháp trị ở Hương Cảng ngày càng sa sút. Nhà cầm quyền Trung Cộng không những không thực hiện những lời cam kết trong Bộ Luật Cơ bản (Basic Law) họ từng ký kết với chính phủ Anh Quốc, còn đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ. Chưa đủ, nhà cầm quyền Trung Quốc còn tự ý hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp bằng cách không công nhận một số nghị viên dân chủ do cử tri bầu ra, khiến tổ chức này không thể hiện được nguyện vọng của người dân”.

Ông Đái Diệu Đình nhấn mạnh: Người dân Hương Cảng quyết không khuất phục ách thống trị uy quyền và chế độ độc tài của Trung Cộng. Để làm được điều đó, chúng tôi quyết đấu tranh đến cùng. Mỗi người dân Cảng Thơm đều biết rằng, con đường dân chủ không lệ thuộc vào nhà cầm quyền… Chỉ có đấu tranh giành dân chủ mới chống cự được uy quyền, mới thực hiện được tiến trình dân chủ…”.

Nhà hoạt động dân chủ Lương Quốc Hùng (Leung Kwork hung) từng là nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Hương Cảng cũng lên tiếng yêu cầu chấm dứt đàn áp chính trị đối với những người bất đồng chính kiến. Ông nói: “Chúng tôi đến đây để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp những người chống đối, đặc biệt là bắt giữ những luật sư ủng hộ cho phong trào nhân quyền ở Trung Quốc”.

Ông Âu Nhược Hiên (Au Nok Hin ), Phó chủ tịch Hiệp Hội ủng hộ Nhân quyền nói: “Chúng tôi cảnh báo chính phủ Trung Quốc, người dân Hương Cảng đang vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, chúng tôi đến đây thay mặt người dân Hương Cảng tuyên bố, mọi người không đồng ý sự đàn áp chính trị của chính phủ trong những ngày gần đây. Chúng tôi nhận thấy, hiện nay nhà cầm quyền ngày càng đàn áp người dân Hương Cảng. Nhiều người bất đồng chính kiến đã phải ra tòa, vào tù. Bởi vậy, chúng tôi đến đây kêu gọi mọi người phản đối sự thống trị uy quyền của nhà cầm quyền độc tài”.

Ông Ngô Văn Viễn, Chủ tịch Liên minh Xã dân thay mặt những người biểu tình lên án ông Viên Quốc Cường, Trưởng ty Luật chính, đã ra lệnh cho tòa án xét xử 3 trong số những người lãnh đạo cuộc biểu tình “Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Lòng thương yêu và Hòa bình”. Ngoài ra ông cũng yêu cầu ông Viên Quốc Cường từ chức…

“Quốc khánh” hay “Quốc tang”

Nhân 68 năm ngày quốc khánh Trung Quốc, nhà cầm quyền cho nghỉ phép có lương 10 ngày để lấy lòng dân. Trong khi đó, nhiều người gọi đó là ngày “Quốc tang”, sáng tác thơ, vè, hay viết những bài bình luận ngắn đăng lên trang mạng xã hội. Dưới đây là mấy câu thơ viết về ngày 01/10 đã đăng lên 1 trang mạng xã hội:

Sáu tám năm về trước,

Trời đất bỗng long lở,

Ma quỷ chiếm Thần Châu,

Giết tám chục triệu người,

Hủy văn hóa Trung Hoa,

Thế nào cũng có ngày,

Trời tru đất diệt chúng!

Ngoài những câu thơ, câu vè có nội dung tương tự như trên, nhiều người còn đăng tải những bức hình thể hiện màu tang tóc.

Khi trả lời phỏng vấn của ký giả The Epoch Times, nhà văn Kinh Sở chuyên viết trên blog, đã nói: “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính là bù nhìn của Liên bang Xô viết trước kia. Sau khi ra đời, nhà cầm quyền đã mang lại cho người dân Trung Hoa nhiều đau khổ và bi ai. Tính sơ qua cũng có trên 80 triệu người bị chính thể này giết chết. Chỉ riêng cuộc vận động Đại nhảy vọt với ý đồ vượt Anh, đuổi kịp Mỹ đã giết chết 50 triệu người. Cuộc Đại cách mạng Văn hóa vô sản Mao Trạch Đông đề xướng cũng đã bức hại khoảng 20 triệu người chết. Hơn 4 triệu trí thức đã bị ngược đãi trong cuộc vận động chống phái hữu. Trung Cộng còn phá hoại khá nhiều truyền thống văn hóa của dân tộc Trung Hoa…”. Theo ông, từ ngày 01/10 năm 1949 trở đi, toàn dân tộc Trung Hoa trở thành nô lệ của nhà cầm quyền cộng sản. Bởi vậy, có thể khẳng định rằng: “01/10 là ngày ‘quốc tang’, không phải ngày ‘quốc khánh’ như Trung Cộng vẫn rêu rao”.

Bà Lý Hồng Hoa (Li Hong-hua), cư dân thị trấn Long Hải, thuộc thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, nói với ký giả, “nhà cầm quyền nói hôm nay là ngày lễ, bản thân tôi lại không vui chút nào. Nhà cửa của chúng tôi bị đập phá, cuộc sống không bảo đảm. Trước đây không bằng lòng cái gì còn có thể khiếu kiện lên chính quyền cấp trên, nay con đường đó cũng bị ngăn chặn, bây giờ chúng tôi không khác gì “cóc ngồi đáy giếng, kêu không thấu trời””.

Bà Lý cho hay, ngày 30/09/2017, một cặp vợ chồng hàng xóm nhờ người đi khiếu kiện bị kết án tù hai năm rưỡi về tội “gây rối loạn trật tự xã hội, lừa dối chính phủ”. Bà cho rằng, trước ngày “quốc khánh” chính quyền xét xử bỏ tù hai vợ chồng này để răn đe những người khác…

Đầy tớ hay chủ

Trong một lần nói chuyện với ký giả ngoại quốc, cụ Tưởng Thỏa Dân, 83 tuổi, một trí thức từng bị xếp vào “phái hữu”, hiện ngụ tại ngoại thành Bắc Kinh, than thở:

Từ ngày Trung Cộng cướp được lục địa Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tên bịp bợm giỏi và phạm tội ác tày trời. Lúc nào họ cũng đề cao giai cấp nông dân và công nhân. Nhưng làm gì có chuyện đó. Họ nói đánh đổ giai cấp địa chủ và phú nông lấy lại ruộng đất cho nông dân, nông dân làm chủ ruộng đất. Giai cấp công nhân lãnh đạo tất cả, nhà máy, công cụ sản xuất đều thuộc về công nhân. Thực tế cuộc sống ngày nay chứng minh rằng, tất cả đều giả dối, bịp bợm. Các vị biết rồi đó, nông dân đã không được làm chủ ruộng đất, đất đai nhà của của họ còn bị cướp đi bán cho những kẻ nhiều tiền xây dựng chung cư, thương xá hay khu du lịch… Không riêng gì nông dân không được làm chủ ruộng đất, công nhân cũng đâu được làm chủ nhà máy. Trước kia họ thuộc giai cấp vô sản, bây giờ vẫn nghèo rớt mồng tơi. Hiện nay, nhiều nhà máy thuộc vào tay những kẻ có tiền. Con cái cháu chắt những người họ ca ngợi đã đổ xương máu cho cái gọi là “cách mạng” hầu hết đều trở thành giai cấp tư sản, còn gọi là “tư bản đỏ”. Như vậy làm sao thuyết phục được người dân.

Người cộng sản xưa nay vẫn thường nói, họ là đầy tớ của dân, hết lòng phục vụ nhân dân, chịu khổ trước, hưởng thụ sau… Bây giờ nhìn lại có đảng viên cộng sản nào làm được những điều đó. Trong cuộc sống hiện nay, đảng viên cộng sản là “chủ”, nhân dân là “đầy tớ” mặc cho họ sai khiến!

Công nông như vậy, đối với tầng lớp trí thức còn tệ hại hơn. Cụ Tưởng từng bị liệt vào “phái hữu” nói: Mao Trạch Đông từng nói: “Càng học giỏi càng phản động”. Qua câu nói đó của Mao, có thể hiểu, trong con mắt người cộng sản, tất cả phái hữu đều là phản động. Từ câu nói đó, ĐCSTQ đã giết chết khá nhiều trí thức Trung Quốc. Theo thống kê chưa hoàn toàn chính xác, từ 01/10/1949 trở đi, Mao Trạch Đông đã giết chết 80 triệu người, trong đó hàng triệu trí thức. Tuy vậy, hiện nay hình Mao Trạch Đông vẫn treo giữa lễ đài Thiên An Môn. Nhà kỷ niệm Mao Trạch Đông vẫn còn tồn tại thờ cúng họ Mao. Điều đó chứng tỏ chế độ độc tài của Trung Cộng không thay đổi chút nào!

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cụ Tưởng nói thêm: Do quá tàn bạo, lúc nào Trung Cộng cũng sợ dân chúng vùng lên lật đổ chế độ độc tài. Điều đó thể hiện ở chỗ: Tháng 10/2017 này khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, thủ đô Bắc Kinh và những thành phố lân cận đâu đâu cũng canh gác nghiêm ngặt. Ngoài nhân viên an ninh, cảnh sát vũ trang, quân đội chính quy, họ còn huy động một số đông người dân từ già đến trẻ, trai hoặc gái xuống đường làm nhiệm vụ canh phòng. Điều đó càng chứng tỏ Trung Cộng luôn luôn lo sợ sẽ có ngày dân chúng Trung Quốc đào mô chôn ĐCSTQ như dân chúng Liên Xô từng tiêu diệt ĐCS Liên Xô đầu thập niên 90 của thế kỷ 20.

