Houston Astros đè bẹp Cleveland Indians

Vào năm ngoái, đội bóng chày chuyên nghiệp Astros đã lần đầu tiên giành được chiếc cúp vô địch toàn quốc (World Series) kể từ ngày đội banh được thành lập hơn nửa thế kỷ trước. Đây là đội banh chuyên nghiệp thứ nhì đem lại niềm vinh quang và hãnh diện cho cư dân tại thành phố, kể từ sau chiến thắng vẻ vang tương tự của đội bóng rổ Rockets trong hai năm 1994 và 1995.

Và lần này đội Astros cũng có hy vọng bảo vệ được ngôi vị đứng đầu thêm một năm nữa, một điều rất khó xảy ra ngày nay ở bộ môn bóng chày, với lần sau cùng xảy ra cho đội New York Yankees chiến thắng trong 3 năm liền vào cuối thế kỷ trước. Từ đó đến nay, chưa có đội banh vô địch nào lập lại được thành tích vinh quang trong hai năm liên tục.

Tuy nhiên, nhiều khán giả hâm mộ đang hy vọng rằng điều này có thể xảy ra năm nay sau khi đội Astros đã đè bẹp đội Cleveland Indians trong 3 trận liên tiếp ở vòng đầu của mùa chung kết, thường gọi là playoffs.

Với chiến thắng khá dễ dàng và áp đảo đối phương với các tỉ số 7-2, 3-1 và 11-3 trong 3 ngày cuối tuần qua và đầu tuần này, đội Astros được quyền nghỉ xả hơi sớm để chờ tiến vào vòng nhì của toán American League so tài với một trong hai đội đang chiến đấu ở vòng đối nghịch là Boston Red Sox và New York Yankees. Đội Boston được xem là đáng ngại hơn với thành tích 108 trận thắng năm nay, đứng đầu trên toàn quốc. Nhưng cư dân tại Houston vẫn hy vọng vào triển vọng thành công của đội nhà, cho dù là có đối đầu với bất cứ đội nào.

Trong khi đó ở toán National League, đội Los Angeles Dodgers cũng đã đè bẹp dễ dàng đội Atlanta Braves với tỉ số 2/1 và đội Milwaukee Brewers cũng đã áp đảo đội Colorado Rockies trong 3 trận liên tiếp. Cả hai đội Dodgers và Brewers sẽ tranh tài để giành ngôi vị vô địch của toán NL, để từ đó tiến vào trận chung kết World Series với vô địch của toán AL.

Bắt đầu từ vòng nhì trở đi, các đội có thể đấu đến 7 trận để phân định hơn thua, và do đó sẽ khiến cho giới mộ điệu tha hồ dán mắt vào màn ảnh truyền hình trong suốt tháng 10 này.