Hộp thư tìm bạn

2331 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 40, người miền Tây, độc thân, hiền lành, giản dị. Ngoại hình dễ nhìn, trẻ trung, năng động. Thích nấu ăn. Hiện đang ở tại Tiền Giang. Mong muốn tìm bạn đời, nam ngoài 40, không vướng bận. Xin cho số phone hoặc email để thuận tiện liên lạc. Hứa sẽ hồi âm tất cả. Chân thành cảm ơn

2332 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 55 tuổi, cao 1M 61 ngoại hình trên trung bình, cuộc sống ổn định, đàng hoàng, vui tính, dễ nhìn, biết nói tiếng Quảng Đông. Muốn tìm bạn Nam tri kỷ chân thật, không tứ đổ tường, vui lòng cho số phone hoặc số email. Cám ơn.

2333 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 59 tuổi, nghề nghiệp ổn định ở Canada, ly hôn, trình độ đại học, đạo Chúa, không vướng bận, chân thật, hiền lành, phẩm chất đạo đức tốt. Cần tìm kiếm đúng một nữa còn lại của mình để đi hết đoạn đường còn lại, tuổi 55 trở lên. Mong nhận được thư của những ai thật sự nghiêm túc trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc thật sự này. Xin cho số phone để tiện liên lạc.

2334 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 50 tuổi, người miền Nam, ngoại hình trên trung bình. Sống gần Toronto phố thị đông đúc. Nhưng muốn tìm cho mình một người bạn cùng chia sẻ đắng cay, ngọt bùi, trong đời, thật khó quá, dù mình có nhiều ưu điểm, hiền lành thật thà, không cờ bạc, không vướng bận, biết lắng nghe và quan tâm đối phương và rất thủy chung mong tìm được, người bạn cùng quan điểm và cùng muốn tìm bến đậu bình yên như mình. Xin thư về. Xin đừng đùa trên lòng chân thành của mình. Cám ơn.

2335 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có người anh ở VN, 54 tuổi ly dị đã lâu, hiền lành, chân thật, có việc làm ổn định. Hiện đang rất cô đơn, ước mong gặp được bạn gái cùng cảnh ngộ. Để an ủi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Nếu ai mến, xin liên lạc về Thời Báo. Xin chân thành cảm ơn.

2336 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, người miền Nam sông nước trên 55 tuổi, ly dị đã lâu, cao dưới 1M 70 nặng 62 Kg, thân hình cân đối (trên trung bình) người đàng hoàng, vui vẻ, hiền lành, đôn hậu, đang làm việc ở Toronto (con đã lớn có gia đình và ở riêng) cuộc sống ổn định không vướng bận. Sở thích: nấu ăn, nghe nhạc, xem phim, du lịch, yếu mái ấm gia đình. Muốn tìm bạn trai đàng hoàng, hiểu biết vả thật lòng, không cờ bạc, hút thuốc, uống rượu, lăng nhăng và gia trưởng. Biết yêu thương mái ấm gia đình, để chia sẻ quãng đời còn lại. Tuổi từ 55-61 cao 1 M73 trở lên…. Thư xin nói rõ về mình và cho số phone để tiện liên lạc, sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Xin đừng đùa giỡn,chân thành cám ơn.

2337 – (Trên 4 kỳ) – Tôi sống tại Montreal. Hiện có một người con gái đang sống và làm việc tại Sài gòn VN, cháu năm nay 36 tuổi. Tánh tình hiền lành, chăm, ngoan, không đua đòi, sống tự lập. Là người phụ nữ của gia đình. Ai đồng cảm với những điều trên xin cho cháu một cơ hội làm bạn để tìm hiểu nhau. Ngõ hầu đem lại những tình cảm tốt đẹp để cùng nhau xây dựng trên đường đời. Xin thành thật cám ơn Thời Báo.

2338 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 36 tuổi, chưa từng lập gia đình, đạo Công Giáo, công việc ổn định. Tìm bạn nam, 36-46 tuổi đàng hoàng, không cờ bạc, để tìm hiểu nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Thư đầu xin cho số phone. Cám ơn

2340 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, trên 40 tuổi, sống ở Toronto, việc làm ổn định, ngoại hình xinh xắn, chăm chỉ, … và còn độc thân. Tìm bạn nam độc thân, hiền lành và chân thật.

2341 – (Trên 4 kỳ) – Nữ. 51 tuổi, hoàn cảnh gia đình dang dỡ. Sống ở Toronto đã lâu. Công việc làm ổn định, nghề chuyên môn. Tìm bạn nam trên 50 tuổi và có việc làm ổn định và thành thật. Please be serious for relationship

2342 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 46 tuổi, hiện sống ở Missisauga, muốn tìm bạn trai từ 45-55 tuổi, nếu có nhã ý xin cho số điện thoại để liên lạc. Cám ơn.

2343 – (Trên 4 kỳ) – Tôi có một cháu gái 21 tuổi ở VN, học ở Đại Học Saigon năm thứ hai, có học thêm nghề và tiếng Anh. Bạn trai nào tuổi từ 22-32 ở Canada có việc làm ổn định. Muốn tìm một cô gái VN tốt, đẹp hiền ngoan,có trình độ học vấn sẵn sàng qua Canada học tiếp hay làm việc, để lập gia đình, tôi sẽ giúp hai bên liên lạc tìm hiểu nhau. Thư đầu xin nhờ tòa báo chuyển. Cám ơn.

2345 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 60 tuổi, người miền Nam, ngoại hình dễ nhìn, trình độ, vui vẻ hòa đồng, thành thật. Sở thích, ẩm thực, nghe nhạc, du lịch. Mong ước tìm bạn cùng sở thích, không tứ đổ tường, không phân biệt nam nữ và tuổi tác để cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời này, Cần nhất là sự thành thật. Rất mong thư các bạn và hứa hồi âm tất cả dù thư đến muộn.

2346 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 58 tuổi người miền Nam, ly dị, trung bình, cao 1M70, đang đi làm giản dị, yêu mái ấm gia đình, muốn tìm bạn nam tuổi từ 62-65, cùng một ý tưởng, nếu hợp sẽ tiến xa, không phân biệt giàu nghèo đẹp xấu, cùng nhau góp gạo nấu cơm. Nếu có nhã ý xin thư về nhờ tòa soạn Thời Báo chuyển giùm xin cám ơn nhiều.

2347 – (Trên 4 kỳ) – Nữ ngoài 40 tuổi, nghề nghiệp ổn định, có việc làm, sống ở Toronto, chân thật, hiền lành, đạo Phật, ly hôn, sở thích là nấu ăn, nghe nhạc, du lịch. Cần tìm kiếm 1 người bạn đời để đi hết đoạn đường còn lại. Xin cho số phone hoặc email. Mong thư hồi âm bạn.

2348 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 60 tuổi, góa, hiền lành, giản dị, chân thật, dễ tính, không hút thuốc lá, bia rượu, thích đọc sách báo, xem phim, nghe nhạc. Muốn tìm bạn gái không phân biệt tuổi tác, xấu dẹp, giàu nghèo để cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất. Xin cho số phone để tiện liên lạc, hứa sẽ trả lời tất cả dù thư đến muộn.

2349 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, ngoài 40, độc thân, người miền Nam, không vướng bận, tính tình hiền lành, rộng lượng vị tha, thật thà, giản dị (có sao nói vậy người ơi), yêu mái ấm gia đình, thủy chung, không cờ bạc, có học vấn, ngoại hình trên trung bình (gia chánh OK), sống gần Toronto. Mong tìm bạn nam, tính tình rộng lượng, vị tha, không tứ đổ tường, rượu chè, yêu mái ấm gia đình, có tấm lòng chân thật và muốn dừng chân tìm một bến đậu bình yên, ai hợp xin thư về, sẽ trả lời dù thư đến muộn.

2351 – (Trên 8 kỳ) – Nữ 30 tuổi, người miền Nam, đạo Công giáo, tính tình hiền, vui vẻ. Mong tìm bạn nam đàng hoàng, chân thành, thật sự yêu mái ấm gia đình để tìm hiểu, nếu hợp sẽ tiến xa hơn, xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc. Cám ơn.

2352 – (Trên 4 kỳ) – Nam độc thân ngoài 40 tuổi, mong tìm bạn cùng phái nam và cùng sở thích, để trò chuyện tâm sự buồn vui khi sống ở Canada này. Nếu các bạn nào cảm thấy cùng sở thích với mình, thì hãy kết bạn làm tri kỷ, nếu các bạn nào sống ở Toronto hoặc ở North York thì càng tốt, hy vọng mình sẽ có được những người bạn cùng sở thích với mình, để tiện liên lạc các bạn hãy để số phone cho mình.

2354 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 54 tuổi người miền Trung, ly dị, cao 1M 70 đang đi làm. Muốn tìm bạn trai tuổi từ 53-60 không phân biệt giàu nghèo. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Thư đầu xin gởi kèm hình. Cám ơn.

2355 – (Trên 6 kỳ) – Nữ, độc thân không vướng bận, 58 tuổi, người miền Nam, cao ráo dễ nhìn. Ngoại hình trên trung bình, tánh tình, vui vẻ, siêng năng, nấu ăn ngon. Hiện đang sống và làm việc ở Toronto. Mong tìm bạn nam tri kỷ, hiểu biết đàng hoàng, chân thật, yêu mái ấm gia đình, không tứ đổ tường, tuổi từ 60-72 không vướng bận, thư đầu xin nói rõ về mình cho email và số phone để tiện liên lạc. Sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn, chân thành cám ơn.

2356 – (Trên 6 kỳ) – Tôi có một cháu gái 30 tuổi, ở VN tại Sài gòn, đang đi làm cho một công ty, dáng người cao ráo, trên trung bình siêng năng chịu khó. Bạn trai nào ở Canada, có việc làm ổn định. Muốn tìm bạn hiền ngoan gia đình đàng hoàng, yêu mái ấm gia đình. Tôi sẽ giúp hai bên liên lạc tìm hiểu nhau. Tuổi từ 30-45. Thư đầu xin nhờ tòa soạn Thời Báo chuyển dùm xin cám ơn nhiều.

2357 – (Kỳ -9/16) – Nữ, trên 33 tuổi, độc thân, ưa nhìn. Hiện sống một mình ở California. Quốc tịch Mỹ, có học thức. Muốn tìm một người bạn đời ở Canada. Có công ăn việc làm ổn định, thủy chung, biết lo cho hạnh phúc gia đình. nghiêm túc trong hôn nhân. Xin cho số phone hoặc email để liên lạc.

2358 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, sinh năm 1997, Châu Thành tỉnh Bến Tre VN, dễ thương, xinh xắn, hiền lành, giản dị, con nhà nề nếp, đàng hoàng, chân thật. Hiện đang là thợ uốn tóc rất giỏi, chăm chỉ siêng năng. Chưa từng có bạn trai, muốn làm quen anh nào hiền lành, thật thà, làm quen kết bạn xin đừng đùa giỡn. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển giùm, liên lạc phone hoặc địa chỉ để tìm hiểu nhau.

2359 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, người Saigon, ngoài 60 tuôi, độc thân, lạc quan, không cố chấp, tri túc, tri nhân, thích đọc truyện ngắn, may vá. Mong tìm bạn biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết buông bỏ khi cần thiết để cùng chung vai san sẻ bớt gánh nặng của cuộc sống ở cuối con dốc đời người. Kính mến.

2360 – (Kỳ -9/16) – Nam, 57 tuổi, đã ly dị, đang đi làm, không hút thuốc, không tứ đổ tường, cuộc sống lành mạnh, giản dị, hiền lành, yêu thương mái ấm gia đình, muốn tìm một người tri kỷ, hiểu mình, hiểu người, để cùng chia sẽ, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone để tiện liên lạc, hứa sẽ trả lời dù thư đến muộn.

2361 – (Trên 4 kỳ) – Nam, cao ráo dễ nhìn. Ngoại hình trên trung bình, tánh tình vui vẻ hoạt bát thoải mái, sống rất yêu đời. Mong tìm bạn cùng phái và cùng sở thích, để kết bạn và để tâm sự những lúc vui buồn. Khi những lúc sống ở xứ lạnh này. Nếu các bạn nào cảm thấy muốn làm bạn với mình, để tiện liên lạc các bạn xin cho số phone, hoặc email mình sẽ hồi âm lại cho bạn.

2362 – (Trên 4 kỳ) – Góa phụ ngoại hình trung bình cao 1M 59, người miền Tây VN hiện đang ở Canada không vướng bận tìm bạn lão ông, cùng hoàn cảnh để đi du lịch tìm hiểu miễn hút thuốc. Chân thành cám ơn dù thư đến muộn.

2363 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, miền Nam, da trắng, cao 1M57, không mập, không ốm, nhan sắc trên trung bình, vui hiền, biết cảm thông, cuộc sống vững chắc, sở thích đọc sách, du lịch, nghe nhạc, đi Gym, chăm sóc nhà cửa. Sống ở nước ngoài đã hơn 35 năm, nay bổn phận đã tròn, đến lúc tìm cuộc sống riêng cho mình, mong tìm được 1 người cho phần đời còn lại, không quan trọng ngoại hình, vật chất, hoàn cảnh chỉ cần vui hiền có sự quan tâm và chia sẻ. Tuổi từ 60 trở lên đã retire càng tốt. Nếu thấy có chút thích hợp. Xin thư về. Thanks

2364 – (Trên 4 kỳ) – Nam, ngoài 55. Không vướng bận, đang đi làm cao 1M 71, cuộc sống giản dị, sở thích nghe nhạc, thể thao. Tìm bạn gái hiền lành, chân thật, ai mến xin thư về, không biệt tuổi tác.

2366 – (Kỳ -4/4) – Nữ, gần 50 ly dị, ăn chay trường, sống một mình ở Toronto. Người nhỏ nhắn, nhìn trẻ trước tuổi. Hiểu biết, trình độ College. Việc làm ổn định. Thích xem phim, du lịch. Cuộc đời của tôi vui ít, buồn nhiều, nên mong tìm được bạn chân thành, có tâm hồn cao thượng, có trình độ, hiểu biết, dung mạo dễ nhìn để làm bạn tri kỷ tâm sự trong những lúc buồn vui. Nếu có cùng sở thích càng có thể cùng đi du lịch thăm thú thắng cảnh. Thư đầu xin viết bằng tay, nói sơ về mình, và cho xin số phone. Chân thành cám ơn.

2367 – (Kỳ -1/4) – Nam, gần 40 tuổi, sống ở Canada mong tìm và kết bạn cùng phái Nam để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống ở Canada này. Xin vui lòng để lại số phone hoặc email, để tiện liên lạc. Xin chân thành. Cám ơn.

2368 – (Kỳ -1/4) – Nam, 38 tuổi, độc thân, ngoại hình trên trung bình, hiền lành, chân thật. Thích du lịch, nghe nhạc và nhiếp ảnh. Mong tìm bạn gái tuổi từ 29 đến 34, hiền lành, vui vẻ, công việc ổn định, biết chia sẻ trong cuộc sống. Nếu thích hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone hoặc email để liên lạc.

