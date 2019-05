Hộp Thư Tìm Bạn

2418 – (Trên 16 kỳ) – Nam, 33 tuổi, độc thân, trình độ đại học việc làm ổn định, không cờ bạc biết chút đỉnh rượu, thuốc lá. Tìm bạn gái độc thân không vướng bận tuổi từ 28-33 biết chút tiếng Anh. Nếu có nhã ý xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc.

2420 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có cháu gái, 19 tuổi, trình độ lớp 11, cao 1m 55 vui vẻ, da trắng, dáng thon, quê Rạch Giá Linh Huỳnh. Muốn kết bạn Nam tuổi 22-35 ở Canada. Nếu có duyên xin cho nhau cơ hội tìm hiểu xa hơn. Ai có nhã ý xin thơ về Thời Báo nhờ chuyển giúp, tôi sẽ làm cầu nối cho hai người tiện liên lạc.

2421 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, Góa, người Sài gòn, ngoài 60, hiện ở Canada không vướng bận, độc lập, cuộc sống ung dung, tự toại. Sở thích nấu ăn, nghe nhạc, du lịch chăm sóc nhà cửa, biết mình là ai, nhiều thông cảm đối phương. Tìm bạn tri kỷ người Nam tuổi 60-68 có kiến thức, cùng một sở thích, thật tâm yêu muốn có mái ấm gia đình, chân thật. Xin thư về cho số phone, để tiện liên lạc đã Retire thích hợp hơn. Cám ơn và đạo Phật.

2422 – (Trên 4 kỳ) – Tôi tên Thành, Nam, sinh năm 1950 đã retire sống một mình tại Toronto, muốn làm quen với bạn gái, trong khi cô đơn hiu quạnh một mình, cho nên nhờ Thời Báo đăng trên mục thư tìm bạn. Nếu bạn gái nào có nhã ý thích tôi. Xin gởi thư về Thời Báo chuyển dùm. Rất mong nhận được thư bạn. Cám ơn nhớ cho số phone để liên lạc.

2423 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 55 tuổi, hoàn cảnh gia đình dang dở. Việc làm chuyên môn ổn định. Mong được làm quen và kết bạn với bạn Nam từ 50 tuổi trở lên. Xin cho số phone để tiện liên lạc. Xin thơ về tòa soạn Thời Báo. Thành thật cám ơn.

2424 – (Trên 2 kỳ) – Gentleman 58 tuổi, còn độc thân, còn trẻ, con người của tôi thích thật thà, tình cảm, tôn trọng, tiền bạc và vật chất, rất lãng mạn, yêu nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, thích tâm sự…

2425 – (Trên 8 kỳ) – Nam ngoài 50, sống tại Toronto, vui vẻ, hiểu biết, rộng lượng, tôn chỉ đạo làm người, tôn trọng và lắng nghe. Muốn tìm một bạn gái đi hết quãng đời còn lại khi đau ốm, bịnh hoạn lo cho nhau cho hết quãng đời còn lại. Nghề nghiệp ổn định. Xin thư về Thời Báo chuyển, sẽ trả lời dù là thư đến muộn. Xin cám ơn.

2426 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 39 tuổi, hiền lành, ngoại hình dễ nhìn, đàng hoàng, công việc ổn định, đã một lần đổ vỡ, mong tìm được người đàng hoàng hiền lành, không vướng bận mong hợp sẽ tiến xa hơn, mong tìm được chân tình thật sự. Xin đừng đùa giỡn, xin cám ơn.

2427 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 59 tuổi độc thân, không vướng bận, tính tình hiền lành dễ hòa đồng. Cao ráo dễ nhìn, nấu ăn không tệ, biết cảm thông. Đang sống làm việc ở Toronto. Tìm bạn tri kỷ người Nam, tuổi 59-69, đàng hoàng, chân thật, không tứ đổ tường, không vướng bận. Thật tâm yêu, muốn có mái ấm gia đình, chân thật, xin cho Email và số điện thoại để tiện liên lạc tìm hiểu. Sẽ trả lời dù thư đến muộn. Xin cám ơn.

2428 – (Trên 4 kỳ) – Gởi bạn hiền thân mến. Tôi có cháu gái 26 tuổi, ở thành phố Rạch Giá, thị xã Kiên Lương, huyện Hà Tiên VN. Cháu làm nghề tóc, tánh tình hiền, vui vẻ, muốn kết bạn Nam và tìm hiểu tuổi từ 35-45. Nếu có duyên thì xin cho nhau được cơ hội đến gần bên nhau nơi xứ lạ, tình quê. Ai có nhã ý thư nhờ tòa soạn Thời Báo chuyển giúp. Xin đừng đùa giỡn.

2429 – (Trên 4 kỳ) – Lê Thị Tươi 48 tuổi, gia đình đạo Thiên Chúa, nề nếp. Gia đình sống ở Canada còn lại chị ruột muốn làm quen với các anh sống tại Canada. Sở thích: Nấu ăn và du lịch. Rất mong làm bạn với các anh sống tại Canada nếu hợp sẻ tiến xa. Gia đình đã sống ở Canada chỉ còn lại một mình chị Lê Thị Tươi sống ở VN. Rất mong được làm bạn với các anh cùng sở thích, hợp sẽ tiến xa. Mến chào thư về Thời Báo nhờ chuyển.

2430 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 38 tuổi, chưa từng lập gia đình, ngoan hiền lành. Công việc ổn định. Mong tìm bạn trai 38-46 tuổi, chưa từng lập gia đình, người đàng hoàng, hiền lành. Nếu có nhã ý, xin cho số phone, email để tiện liên lạc. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn

2431 – (Trên 4 kỳ) – Nam, độc thân không vướng bận, tuổi ngoài 50 có việc làm, trung bình về mọi mặt, yêu thích du lịch, thiên nhiên, tìm bạn gái người miền nam có cùng sở thích để làm bạn du lịch nếu hợp sẽ làm bạn tri kỷ. Nếu mến xin thư về tòa soạn. Cám ơn.

2432 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, ngoài 40 tuổi, người Hà Nội. Hiện đang sống ở Canada ngoại hình dễ nhìn cao 1m 63 nặng 54 Kg, Tính giản dị chân thành, siêng năng thích thể thao du lịch. Sở trường kinh doanh. Mong tìm bạn nam tuổi từ 46-60, tư cách đạo đức tốt, không cờ bạc, nghiện ngập. Nếu hợp sẽ tiến tới, tình cảm lâu dài và mong muốn mở business ở Canada. Thư về Thời Báo xin cho số phone có hình càng tốt.

2433 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có cháu gái ngoài 40 tuổi, đang sống ở Sài gòn, VN. Trông cháu trắng trẻo, nhỏ nhắn, có nhan sắc, tính tình hiền lành, năng động. Có công việc ổn định (cháu đang bán hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài gòn) Anh nào muốn lập gia đình, tôi sẽ cho số phone để hai người liên lạc.

2434 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có một cháu gái, 18 tuổi, cao hơn 1m 60. Đang sống ở Sài gòn, VN, cháu trông xinh xắn, hiền lành. Sắp tốt nghiệp lớp 12. Anh nào muốn làm quen xin số phone tôi sẽ làm cầu nối.

2435 – (Trên 4 kỳ) – Trai độc thân, 40 tuổi, chưa từng lập gia đình, đạo Công Giáo. Muốn kết bạn với các bạn gái ở Canada. Nếu hợp sẽ tiến xa. Xin cho mình số phone để tiện liên lạc. Mong thư các bạn. Cám ơn.

2437 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có em gái 26, tuổi, quê ở Rạch Giá Kiên Giang có 2 con ly dị, đã từng du lịch Canada, sắp tới em sẽ qua Canada du lịch 6 tháng. Em muốn tìm hiểu kết bạn nam nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Bạn Nam nào có lòng vị tha và có nhã ý muốn tìm hiểu. Xin vui lòng nhờ tòa soạn Thời Báo làm cầu nối chuyển giúp. Rất vui được đón nhận sự chân thành của bạn. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn.

2438 – (Trên 4 kỳ) – Nam, thanh niên 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học, việc làm ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, muốn tìm bạn gái tuổi từ 28 trở xuống, sinh sống ở Canada hoặc du học sinh, nếu bạn nào có nhã ý, xin cho số phone hay là Email để tiện liên lạc.

2439 – (Trên 4 kỳ) – Thanh niên, 60 tuổi, người miền Nam, hiền lành tử tế, vui khỏe, không tứ đổ tường, hiện đang ở Toronto, ly dị đã lâu con đã lớn. Bấy lâu nay chưa gặp được mối duyên lành nhưng vẫn có niềm tin sẽ gặp được em chân thật, hiền lành, hiểu biết, để cùng hưởng hạnh phúc cho đến cuộc sống này. Anh cũng bình thường trên mọi phương diện, cao 1m 71, 73 kg, thích đời sống gia đình, thiên nhiên và ..”tôi cũng yêu em”. Đông qua Xuân đến Hè lại sang. Thu đến thương yêu ngập nắng vàng. Em ở nơi đâu, sầu lẻ bóng? Chờ em, anh vẫn tình chứa chan.

2440 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 51 tuổi, việt gốc Hoa, tính tình hiền lành, chân thật, siêng năng, việc làm ổn định. Mong tìm bạn gái, tánh tình hiền lành, biết lo cuộc sống gia đình, để cùng nhau chia sẽ, những khi buồn vui, trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn nào mến, xin vui lòng gởi thư qua mục tìm bạn này và xin cho số phone để mình liên lạc và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thành thật cám ơn.

2441 – (Kỳ 7/8) – Tôi có cháu gái 20 tuổi, trình độ lớp 11 cao 1m 55. Vui vẻ da trắng dáng thon, ở nhà làm nội trợ. Quê Rạch Giá Linh Huỳnh, muốn kết bạn nam tuổi từ 25-45 ở Canada, nếu có duyên xin cho nhau cơ hội tìm hiểu xa hơn. Ai có nhã ý xin gửi thư về Thời Báo nhờ chuyển giúp, tôi sẽ làm cầu nối cho hai người liên lạc …

2442 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 50 tuổi, độc thân, ngoại hình dễ nhìn, tính tình hiền lành, chăm chỉ, có việc làm ổn định. Muốn tìm bạn Nam, hơn tuổi độc thân, không vướng bận, có công việc ổn định, nghiêm túc biết quan tâm và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mong tìm được người với tấm lòng thành thật để trở thành bạn đời cùng chung sống những tháng ngày thật nhiều ý nghĩa và hạnh phúc. Xin cho số phone hoặc email. Sẽ hồi âm tất cả. Xin cảm ơn.

2443 – (Kỳ 5/8) – Nữ, người miền Nam, ngoài 40 tuổi, ngoại hình không tệ, có học vấn hiền hòa sống làm việc tại Toronto, người chăm chỉ có trách nhiệm, không vướng bận, mong gặp người bạn Nam cũng vậy. Nhất là phải nghiêm túc trong tình cảm. Nếu không thật lòng muốn tìm một nữa của mình. Xin đừng mất thời gian của nhau. Hữu duyên thiên lý mong tương hội.

2444 – (Kỳ 5/8) – Thế gian đẹp nhất mặt trời. Đời người đẹp nhất có người em mơ. Nữ, 27 tuổi, sinh trưởng ở Canada, thông thạo Anh Ngữ, dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, tháo vát, dáng thư sinh biết nói tiếng Quảng, nói và nghe tiếng Việt không giỏi. Có công việc ổn định, mong kiếm bạn người Việt gốc Hoa, độc thân tuổi từ 25-35 vui tính, khỏe mạnh, có việc làm ổn định, không nghiện cờ bạc, ma túy, nếu có duyên ông tơ bà nguyệt se giùm, thì tiến nhanh hơn. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải duyên anh đến vui lòng anh đi.

2445 – (Kỳ 4/4) – Nữ, 58 tuổi, người Việt gốc Hoa, thật thà đang sống ở Saigon, nhan sắc trung bình, thích du lịch, ly dị, 2 con đã lớn khôn. Thợ xâm chân mày. Muốn kết bạn với các bạn Nam ở Canada xin liên lạc qua Thời Báo.

2446 – (Kỳ 4/4) – Nữ 40 tuổi, hiền lành chịu khó, tính tình giản dị, chân thành, đã một lần đổ vỡ, đang có Business rất bận rộn không có thời gian, nay muốn nhờ Thời Báo tìm bạn giùm. Muốn tìm bạn trai hiền lành đạo đức, không rượu, cờ bạc, nghiện ngập. Muốn tìm bạn trai tuổi từ 41-52. Nếu hợp sẻ tính tới tình cảm lâu dài. Xin đừng đùa giỡn. Xin cho số phone để tiện liên lạc.

2447 – (Kỳ 4/4) – Nam, thanh niên 24 tuổi, hiền lành, thật thà, không rượu cờ bạc trai gái. Muốn tìm bạn gái 25 tuổi trở xuống, sinh sống ở Canada, hoặc du học sinh, nếu bạn nào có nhã ý, xin cho số phone, phải biết chút tiếng Anh vì tôi không rành tiếng Việt, hợp sẽ tiến xa.

2448 – (Kỳ 4/4) – Nữ 31 tuổi, cao 1m65 hiền, năng động, cao ráo, có nhan sắc, biết cảm thông, đã một lần dang dở, có 1 con trai. Hiện đang sống và làm việc tại Hamilton. Công việc ổn định. Sở thích: nghe nhạc, du lịch. Biết chia sẻ và thông cảm với người khác. Rất mong được làm quen với các bạn Nam 31-48 tuổi, công việc ổn định, đàng hoàng chân thật, biết chia sẻ trong cuộc sống. Nếu thích hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone, hoặc email để liên lạc.

2449 – (Kỳ 3/8) – Nữ, độc thân, SN 1976, người miền Nam, cao 1m 52, ngoại hình ưu nhìn, tính tình vui vẻ, sống nhân hậu có trách nhiệm với gia đình. Sở thích nấu ăn và du lịch. Hiện sống và làm việc tại Toronto mong tìm bạn tâm sự nam tuổi 50-60 để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hợp sẽ tiến xa hơn.

2450 – (Kỳ 2/4) – Nữ, 60 tuổi, độc thân không vướng bận gia đình, trình độ văn hóa tốt, đang làm việc và sinh sống tại Toronto, đạo đức tốt, hiền lành, chân thật. Mong tìm một tấm lòng chân thật và đạo đức tốt để chăm sóc nhau cho đến hết quãng đời còn lại này, vì con cái thời nay bận bịu với gia đình riêng, tuổi già không nên mong đợi. Vậy ai đó có cùng hoàn cảnh với tấm lòng chân thật. Xin vui lòng liên lạc. Chân thành cám ơn.

2451 – (Kỳ 2/4) – Hoàng Ngân – phụ nữ trung niên, ưa nhìn, nấu ăn ngon, thích chăm sóc nhà cửa. Không vướng bận gia đình. Biết lắng nghe và cảm thông. Mong tìm được người chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

2452 – (Kỳ 2/4) – Thanh niên độc thân chưa từng lập gia đình, đi làm chưa bao giờ nghỉ. Cao 1m 78, chưa nói được tiếng Việt chỉ nói tiếng Anh. Cần tìm bạn gái để lập gia đình.

2453 – (Kỳ 2/8) – Nam, độc thân, ngoài 50 dưới 60, cao 1m 70, người miền Nam, trên trung bình về mọi mặt, có trình độ, chưa từng kết hôn, chưa có con cái, không gia đình, không thân nhân, đơn độc như một con chim viễn xứ xa bầy lẻ bạn, hiện sống và làm việc tại Toronto, Canada. Nay muốn tìm người phụ nữ độc thân, có khả năng sinh nở, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc trong muộn màng. Nếu ai có nhã ý, hãy gửi thư về tòa soạn Thời Báo, nhờ chuyển thư, trong thư đầu xin vài hàng tự giới thiệu về mình, địa chỉ email, số điện thoại (Viber/Tango) để tiện liên lạc. Xin hãy đem đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể, để cùng nhau sưởi ấm những ngày đông lạnh lẽo, gửi cho nhau những cơn gió mát buổi trưa Hè.

2454 – (Kỳ 1/8) – Em đã ngoài 40, chỉ mong, tìm được người bạn đời chân thật, nghiêm túc trong tình cảm, em không đòi hỏi anh phải, giàu sang, chỉ cần anh có phong cách người đàn ông chững chạc, rộng lượng. Mong anh có mật mã mở cửa trái tim em.

2455 – (Kỳ 1/4) – Nữ, 40 ngoại hình dễ nhìn, nguyên là y sĩ bệnh viện Rạch Giá, hiện nay đang ở Toronto. Tánh tình hiền lành, biết lắng nghe, sống có trách nhiệm thích nghe nhạc, nấu ăn. Muốn tìm bạn trai tuổi từ 42-58 có nghề nghiệp ổn định, để tâm sự lúc vui buồn, nếu hợp sẽ tiến xa. Xin cho số phone hoặc Email để tiện việc liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

THƯ ĐÃ CHUYỂN:

H.Ph., Windsor, ON – M.Ng., Toronto, ON – T.L., Hamilton, ON, – X.Ng., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – H.Q., Woodbridge, ON – Một Người, Ottawa, ON (3 thư) – Q. Ph., Saigon, VN (5 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Ha Ph., Kitchener, ON (3 thư) – Tr. P., Mississauga, ON (2 thư) – C. Bui., Calgary, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – T. Vo, North York, ON – H. K., Ottawa, ON – T. T., Toronto, ON – L. E., Vancouver, BC – Một Người, Toronto, ON – A. L., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Ha. Ph., Kitchener, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Le., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – D. Ly., Mississauga, ON – T. Q., Concord, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – M. L., Vancouver, BC (3 thư) – S. Le., Vaughan, ON (2 thư) – Ph. Le., Toronto, ON (5 thư) – Một Người, Toronto, ON (3 thư) – V. T., Ottawa, ON (2 thư) – Le., Toronto, ON – H. Ph., Maple, ON – Một Người, Toronto, ON – V. H., Mississauga, ON – Ha. Ph., Kitchener, ON – Một Người, Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – X., Toronto, ON- Một Người, Brampton, ON – Một Người, Brampton, ON – Một Người, Brampton, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, , ON – Một Người, , ON – X. Th., Toronto, ON – L. Ly., Mississauga, ON (3 thư) – Th. Le., Belleville, ON (2 thư) – Một Người, , ON – Một Người, , ON – M. H., Calgary, AB – T., Hamilton, ON – D. Ng., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – H. Hoa, Calgary, AB – M. H., Calgary, AB – T. Ng., Toronto, ON – T. Tr., Brantford, ON – M. Ng., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – D. H., Mississauga, ON – H., Toronto, ON – Một Người, Ottawa, ON – T. Ng., Toronto, ON – S. Le., Vaughan, ON – S. Le., Vaughan, ON – Le, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – ABC, Toronto, ON – T.M., Kitchener, ON – Th., Toronto, ON – X., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – T. Bui., Toronto, ON – D. H., North York, ON – K. Ng., Toronto, ON (3 thư) – S. H., Toronto, ON – H., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Th. Le., Belleville, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – V. H., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON – Đ. T., Toronto, ON (2 thư) – T. Ng., Mississauga, ON – T. Ng., Toronto, ON – T. P., Toronto, ON – Q. L., Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON (6 thư) – Th. Le., Belleville, ON (2 thư) – L. Ng., North York, ON (2 thư) – My. Ng., Montreal, QC – T. P., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON- LTD, Brampton, ON (6 thư) – Một Người, Toronto, ON (3 thöư) – Một Người, London, ON – D. Ly., Mississauga, ON – Một Người, Quebec, QC – H. Q., Woodbridge, ON – T. Tr., Brantford, ON – Ng., Montreal, QC (2 thư) – T. T., Mississauga, ON (5 thư) – H. H., Calgary, AB (2 thư) – T. P., Mississauga, ON (3 thư) – K. D., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – L. Ng., Montreal, QC – T. Ng., Toronto, ON – M. Vu, Ottawa, ON – H. T., Mississauga, ON – Một Người, Calgary, AB – H. V., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON – C. T., Ottawa, ON (2 thư) – C., Toronto, ON (2 thư) – H. D., Toronto, ON (2 thư) – Ng. D., Mississauga, ON – Một Người, Kitchener, ON – Tr. C., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – C. H., Montreal, QC – D. Ng., Mississauga, ON – Ng. Tr., Toronto, ON – V. Ng., Calgary, QC – Đ. T., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – T., North York, ON (2 thư) – T.V.S, Winnipeg, MB (3 thư) – H. Ng., Toronto, ON – T. Ng., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON

* NHẮN CHUNG:

– Xin nhắc lại, thư nhờ chuyển xin bỏ vào phong bì nhỏ hơn, dán tem sẵn và dán kín, vì Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung thư nhờ chuyển. Bỏ thư nhờ chuyển và lệ phí ($5 cho mỗi thơ nhờ chuyển) vào phong bì lớn hơn, và xin nhớ ghi rõ ở mặt sau bì thư (lớn hoặc nhỏ) là muốn chuyển đến số nào (Thí dụ: Xin chuyển thư này đến mã số 1829 hay 2088…)

– Thư gởi xin đề rõ:

MỤC TÌM BẠN

1114 College St.

Toronto, ON. M6H 1B6

* LỆ PHÍ THAM GIA:

– Đăng Lời Tìm bạn: 10đ (tối thiểu 4 kỳ báo) – Nhờ chuyển thư: 5đ cho mỗi một thư.