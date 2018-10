Hộp Thư Tìm Bạn

2373 – (Kỳ 32/32) – Nam, 52 tuổi, cao 1M 78, đã một lần dang dở, không vướng bận con cái, không tứ đổ tường, trình độ ĐH. Hiện đang sống và làm việc tại Montreal. Công việc ổn định. Sở thích: nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao. Biết chia sẻ và thông cảm với người khác. Rất mong được làm quen với các bạn nữ 26-36 tuổi, độc thân hiền lành, chân thật, cầu tiến, có tính tự lập. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Ai mến xin thư về Thời Báo, kèm email hoặc số phone. Hứa sẽ hồi âm tất cả, dù thư đến muộn. Ưu tiên hồi âm sớm cho thư nghiêm túc và có kèm hình. Xin đừng đùa giỡn để khỏi làm mất thời gian đôi bên. Chân thành cám ơn.

2374 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 59 tuổi, người miền Nam, sống làm và làm việc ở Toronto. Bình thường mọi phương diện, vui khỏe, cao 1M 70, 73 Kgs. Hòa đồng, lịch sự, không tứ đổ tường, ly dị đã lâu, các con đã lớn ở riêng. Cũng nhiều thăng trầm trong đời sống nên dễ thông cảm mọi hoàn cảnh. Mong tìm được bạn đời hiền lành vui vẻ, hiểu biết, dễ nhìn, có lòng vị tha. Xin kèm số phone, email để tiện liên lạc. Chúc tất cả tìm được ý trung nhân.

2375 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có một cháu gái, 21 tuổi quê ở Gò Công. Trình độ tốt nghiệp đại học. Cao 1M 65 tính tình hiền lành vui vẻ dễ thương, thân hình thon gọn dễ mến. Bạn trai nào tuổi từ 22-35 ở Canada có việc làm ổn định. Muốn tìm bạn gái để lập gia đình, tôi sẽ giúp hai bên liên lạc, tìm hiểu, thư đàu xin nhờ tòa báo chuyển. Chân thành cám ơn.

2376 – (Trên 4 kỳ) – Nữ độc thân, 58 tuổi, người miền Nam, vui tính dễ hòa đồng, không vướng bận, cao ráo, dễ nhìn, sống và làm việc ở Toronto. Mong tìm bạn nam, tính tình rộng lượng, vị tha, không tứ đổ tường, rượu chè, yêu mái ấm gia đình. Để cùng nhau chia sẻ, buồn vui trong đời này. Cần nhất sự thành thật, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone hoặc email, để tiện liên lạc. Sẽ trả lời tất cả dù thư đến muộn.

2378 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 52 tuổi, không vướng bận. Ngoại trung bình, vui vẻ, hòa đồng, thích du lịch, kinh tế ổn định. Mong tìm được một người bạn nam hiền đàng hoàng, chân thật, bằng tuổi hoặc lớn hơn ít, không hút thuốc, không tứ đổ tường và biết chút ít tiếng Anh. Ai mến xin cho email để tiện liên lạc. Cảm ơn.

2379 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 29 tuổi, ở Toronto, ngoại hình xinh xắn. cao 1M 57, thật thà, vui vẻ. Tốt nghiệp đại học. Công việc ổn định, thích travel, music, movie. Mong tìm bạn trai tuổi từ 30-36, ngoại hình cao ráo, dễ nhìn, chân thật. Không hút thuốc, tốt nghiệp đại học, công việc ổn. Nếu thích hợp sẽ tiến xa hơn, xin cho số phone hoặc email để liên lạc.

2380 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 25 tuổi, độc thân, người miền Nam, cao 1M 60, 50 Kg. Công việc làm ổn định tại Sài gòn, mong tìm bạn trai ở Canada cao trên 1M 70 dưới 35 tuổi có công ăn việc làm vững chắc, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc. Cám ơn nhiều.

2382 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, ngoài 40+, độc thân, người miền Nam, không vướng bận, tính hiền lành rộng lượng vị tha, thật thà, sống giản dị yêu mái ấm gia đình thủy chung, không cờ bạc có học vấn, ngoại hình trên trung bình. Sống gần Toronto, mong tìm bạn Nam, tính tình rộng lượng, vị tha, không tứ đổ tường, rượu chè yêu mái ấm gia đình. Muốn dừng chân tìm một bến đậu bình yên, ai hợp xin thư về.

2383 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, độc thân, việc làm ổn định, không vướng bận, tính tình vui vẻ, hòa đồng, tìm bạn Nam 45-55 tuổi đàng hoàng, chân thật ở Toronto và Montreal, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone có hình càng tốt, xin đừng đùa giỡn. Xin chân thành cám ơn.

2384 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 28 tuổi chưa từng lập gia đình, ngoan hiền, ít nói, hiểu biết, chu đáo trong mọi công việc, đang có việc làm ổn định và rất yêu thích mái ấm gia đình. Mong tìm bạn trai từ 30 tuổi trở lên, nếu có nhã ý xin cho số phone, email để tiện liên lạc. Rất mong nhận được thư của người có thành ý. Cám ơn.

2385 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, sinh năm 1965. tại Sài gòn, Việt gốc Hoa, cao 1M 62, ngoại hình trên trung bình, chân thật, sống ở Toronto đã lâu, công việc làm ổn định, ly dị đã lâu. Nay con lớn nên muốn tìm bạn để tâm sự lúc vui buồn, là một phụ nữ mang hai nền văn hóa, Á đông và Tây phương, đơn giản, bạn nào mến xin nhờ Thời Báo chuyển thơ. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn.

2386 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 55 tuổi, người phụ nữ đã từng trải, dễ nhìn, thu nhập, ổn định, vui vẻ, rộng lượng, tánh dễ hòa đồng. Tìm bạn NAM, không tứ đổ tường. Để có được mái ấm gia đình hạnh phúc, tuổi từ 55 trở lên. Hứa hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Cám ơn.

2387 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 55 tuổi ly dị đã lâu cao 5’7 dễ nhìn trình độ College đang làm kỹ thuật viên, chân thật, hiểu biết, không tứ đổ tường. Đang sống ở Toronto, thích du lịch, movies, chơi thể thao, đọc sách báo, nghe nhạc trữ tình, tìm bạn nữ tuổi từ 42 trở lên vui vẻ, chân thật, có chiều sâu tâm hồn, công việc ổn định, để có được mái ấm gia đình. Nếu có nha ý xin để lại số phone or email. Sẽ hồi âm tất cả. Thành thật cám ơn.

2388 – (Trên 8 kỳ) – Thân gởi các bạn gần xa. Tôi có cháu gái hiện ở VN 36 tuổi, dáng nhỏ, hòa đồng, không may giữa đường gẫy đổ, mang theo gánh nặng hai con. Vì cuộc sống tương lai hai bé cháu tôi ước mong có được một vòng tay mở rộng cho các cháu tôi có một mái ấm gia đình. Nếu bạn nào có lòng vị tha, xin cho cháu tôi chút niềm hy vọng luôn luôn ghi nhớ thân tình của bạn. Liên hệ nhờ Thời Báo chuyển giúp, tôi sẽ cho số phone để hai người liên lạc. Xin chào.

2389 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 45 tuổi, độc thân, không có con, sống tại Vaughan. Cuộc sống ổn định, thật thà, giản dị. Mong được làm quen và kết bạn với nam từ 52 tuổi trở xuống, có việc làm ổn định, không cờ bạc, rượu chè. Nếu hợp thì cùng nhau xây mái ấm gia đình. Xin cho số phone để tiện liên lạc.

2390 – (Trên 8 kỳ) – Nam, 61 tuổi, người Việt gốc Hoa, độc thân, không hút thuốc, cờ bạc, Cao 1M 70, ngoại hình trên trung bình. Chân thành và rộng lượng. Đã về hưu nên thường xách ba lô lên đường chu du và trải nghiệm những mới mẻ. Trân quí mái ấm gia đình. Biết rõ “nhân vô thập toàn” nên chỉ mong tìm được bạn nữ biết tôn trọng và bao dung lẫn nhau là quá đủ, để cùng nhau du lịch và thưởng thức tinh hoa ẩm thực thế giới. Xin cho số phone và email để tiện liên lạc.

2391 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có cháu gái 53 tuổi, ở Sài gòn VN. Hiền lành, dễ thương, năng động. Đã ly dị. Anh nào ở Canada hay US tuổi từ 53 trở lên có việc làm ổn định. Muốn lập gia đình, xin cho số phone, địa chỉ và email để tiện liên lạc. Xin thư về tòa soạn Thời Báo, tôi sẽ là nhịp cầu gắn kết để hai bên liên lạc. Cám ơn.

2392 – (Trên 12 kỳ) – Nam, 43 tuổi, 5’8, 180 Lbs có một đời vợ, không tứ đổ tường, sống chân thật, đàng hoàng, chung thủy trong tình yêu, và hôn nhân, công việc làm ổn định, muốn làm quen với các bạn nữ từ 30-40 tuổi, đàng hoàng, chân thật, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho email hoặc FB để tiện liên lạc.

2393 – (Trên 8 kỳ) – Nữ trên 40 tuổi, độc thân, người miền Nam, không vướng bận, tính hiền, dễ hòa đồng. Có học vấn (yêu mái ấm gia đình), ngoại hình dễ nhìn, chăm sóc gia đình Ok, sống gần Mississauga. Hy vọng ông Tơ bà Nguyệt cho mình gặp được người bạn Nam: hiền lành, thật thà, yêu mái ấm gia đình, không tứ đổ tường, không vướng bận và không rượu chè. Nếu bạn thật lòng muốn cùng mình nắm tay nhau đi tìm hạnh phúc gia đình. Xin thư về sẽ trở lời dù thư đến muộn.

2394 – (Trên 8 kỳ) – Nữ độc thân không vướng bận, ngoài 40 người miền Nam, ngoại hình không gọi là xấu. Có học vấn, tình tình vui vẻ trung hậu hiền lành nấu ăn không tệ, đang sống làm việc gần Toronto. Cầu xin duyên mai cho mình gặp một nữa của mình, là người bạn Nam yêu mái ấm gia đình, thật thà, không tứ đổ tường, không vướng bận cùng mình nắm tay nhau, đi tìm bến đậu bình yên, xây dựng mái ấm gia đình. Nếu ai đó đã sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới xin thư về. Sẽ trả lời dù thư đến muộn. Thanks.

2395 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 62 tuổi, vui hiền, năng động, cao ráo, có nhan sắc, biết cảm thông, yêu thích chăm sóc nhà cửa, du lịch. Vật chất không thiếu nhưng rất buồn và cô độc (vì nay con cái đã đủ cánh vững chắc bay đi) hiện rất sợ trống vắng trong căn nhà thênh thang, lạnh lẽo, không tiếng nói. Mong mỏi và tha thiết tìm một người đồng cảnh ngộ để cùng quan tâm chia sẻ đến cuối đời thì căn nhà sẽ trở nên ấm cúng và hạnh phúc. Mong thay tìm người đã retire. Cám ơn nhiều.

2396 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 54 tuổi, trẻ khỏe đẹp, chịu khoe, thật thà, đang thuê căn hộ $850/thg. bị vợ cho ăn chả nên sợ đến giờ. Các con đã lớn, nghề nghiệp ổn định. Không thuốc lá, không rượu chè nay muốn tìm bạn phải thật thà, nếu có thiện chí xin thư về. Không đùa giỡn. Cám ơn.

2397 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 48 tuổi, độc thân không có con, người miền Nam, ngoại hình dễ nhìn, sống ở Ottawa, đạo Công Giáo, tính tình hiền lành, chân thật, vui vẻ, hòa đồng, cao 5’2 nặng 105 Lbs. Muốn tìm bạn Nam có đạo đức tốt, công việc ổn định, không tứ đổ tường. Nếu hợp sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc. Sẽ hồi âm tất cả. Xin cám ơn.

2398 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có một cháu gái, 27 tuổi, hiện đang ở Sài gòn VN, đạo Công Giáo, hiện đang làm giáo lý viên cho các em thiếu nhi, học xong đại học. Cao 1M 58- 1M 60. dể thương, nhanh nhẹn, vui tính hiền lành thật thà, chăm chỉ làm ăn, hiện đang có công việc làm để sinh sống. Bạn trai nào ở Canada có ý muốn lập gia đình trong sự thành thật, và muốn có 1 gia đình con cái hạnh phúc yêu thương. Tôi là dì của cháu sẽ giúp cho đôi bên liên lạc và tìm hiểu nhau. Thư đầu xin nhờ nhà báo chuyển.

2400 – (Trên 8 kỳ) – Tôi có một cháu gái 29 tuổi, có ngoại hình cao ráo, dễ thương. Tính tình vui vẻ, chân thật. Hiện đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. Cháu làm nghề Nha (có phòng Nha riêng). Bạn trai nào ở Canada muốn kết bạn và tìm hiểu tôi sẽ giúp hai bên liên lạc.

2401 – (Kỳ 14/20) – Em người đạo Phật, 49 tuổi, cao 1M 62, bề ngoài dễ nhìn. Việc làm ổn định, thích thiên nhiên, du ngoạn, Gym, Yoga, mong muốn được kết bạn với người hiểu biết về đạo Phật, cùng nhau chia sẻ tinh thần trong cuộc sống lận đận ở xứ người, biết nỗi khổ của người khác, rộng lượng, bao dung, chín chắn, là những điều tuổi này nên có, để đồng hành cùng nhau tới con đường tốt đẹp nhất. Thành thật cám ơn ai đã quan tâm, đến thông tin này. Xin cho số phone nếu có hình càng tốt.

2402 – (Trên 8 kỳ) – Người phụ nữ 62 tuổi, tính tình vui vẻ hòa đồng, sống một mình trong căn apartment có 2 phòng với suy nghĩ “bán anh em xa, mua láng giềng gần” muốn tìm bạn tâm giao nam hoặc nữ không phân biệt, biết cảm thông, chia sẻ những vui buồn cùng mình trả rent phòng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

2403 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ở tuổi 40, ổn định mọi mặt, dễ nhìn muốn quen với các bạn Nam, Bắc không phân biệt. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn, mong gặp các anh hiền lành, có tình thương. Thư gởi cho hình, số phone để tiện liên lạc cám ơn.

2404 – (Trên 4 kỳ) – Em dưới 50 tuổi, đã ly dị, là người phụ nữ yêu mái ấm gia đình, biết chia sẻ trong cuộc sống. Nghề nghiệp vững chắc. Kinh tế ổn định, sở trường “kinh doanh và du lịch” đã làm ăn kinh doanh hơn 20 năm. Hiện tại cũng cảm thấy cuộc sống đã ổn định và đầy đủ … nay muốn tìm người bạn, biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống… để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Giàu nghèo không quan trọng. Chỉ cần có tấm lòng … thành thật, chân tình, điều kiện hình thức trung bình, Còn phần em về hình thức nói chung, mọi mặt không làm các anh thất vọng… Xin đừng đùa giỡn, nếu không có nhu cầu, để làm mất thời gian của đôi bên. Xin chân thành càm ơn.

2405 – (Kỳ 8/8) – Nam, đã nghỉ hưu, một mình, không tứ đổ tường. Thích sống đơn giản, thoải mái. Ghét giả dối. Tôn trọng nhau, tiền và vật chất không tạo hạnh phúc đích thực. Nặng trĩu tâm sự, lãng mạn, yêu nghệ thuật. Tìm bạn đồng cảm, hầu chia sẻ cô đơn cuối đời. Khởi duyên là bạn. Xin vui lòng cho số phone hay email. Hồi âm dù thư đến muộn.

2406 – (Kỳ 7/8) – Tôi có một cháu trai 25 tuổi, người Canada, Tàu Việt, độc thân, vui tính, dễ nhìn, không cờ bạc, không hút sách (chỉ uống tí bia, hút thuốc giao thiệp) cao 1M 75, nặng 70 Kg). Thiếu niên vì hoàn cảnh không học hết đại học. Hiện nay ước mong có bạn gái dễ nhìn, cao 1M 60 & up. Biết nói tí tiếng Anh / Quảng Đông (HK). Bản thân đang học nói tiếng Việt để dễ tìm hiểu. Nếu thích hợp sẽ tiến tới hôn nhân. Hoàn cảnh gia đình Ok, tìm được bạn đời sẽ có 2 dự án. #1. Mở tiệm uốn tóc. #2. Đầu tư ở VN mở nhà nghỉ.

2407 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 34 tuổi, sống ở Toronto. Ngoại hình ưu nhìn, vui vẻ, hiền lành, giản dị, chân thật, nghiêm túc, chăm chỉ, siêng năng, thích du lịch, nấu ăn, nhiếp ảnh. Mong tìm bạn trai từ 36-45 tuổi. Hiền lành, chân thật, công việc ổn định, nghiêm túc, biết chia sẻ trong cuộc sống, chung thủy. Không hút thuốc lá. Ai có nhã ý xin để lại số phone or email mình sẽ hồi âm tất cả. Xin chân thành cám ơn.

2408 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 65 tuổi, cao 1M 71, nặng 68 Kg, vui hiền, năng động. Thích tìm tòi, trang trí, du lịch, không vướng bận, không tứ đổ tường. Sống và làm việc tại Toronto, chưa muốn về hưu. Bạn nữ nào cùng sở thích. Xin phone hoặc emai. Xin cám ơn. Thư xin Thời Báo chuyển.

2409 – (Kỳ 7/8) – Nhân lão tâm bất lão. Retire Man ước mong kiếm bạn woman, để hiểu mình, yêu mình làm mình vui, lời nói tử tế, làm ấm lòng mình không phân biệt nhan sắc, tuổi tác, giàu nghèo miễn là thật thà. Hiếm muộn độc thân càng tốt. Tình không biên giới. Thương nhau ai tính tuổi bao giờ, nhân duyên hà xứ bất tương phùng. Đã không duyên trước chăng mà. Thì chi chút ước gọi là duyên sau.

Woman 26 tuổi xong đại học có việc làm, độc thân cao 1M 52, người nhỏ nhắn dáng thư sinh, ước mong kiếm bạn trai độc thân, có việc làm, biết làm biết lo cho mái ấm gia đình. Cần cù không nghiện cờ bạc, tính tình vui vẻ, tuổi 35 max. Thời Báo chuyển thư.

2410 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, sinh năm 1957, người Nam, da trắng, cao 1M 56, dáng thon thả, nhan sắc trên trung bình, thích du lịch, đọc sách, chăm sóc nhà cửa trong và ngoài, biết thông cảm và quan tâm, hoàn toàn không vướng bận, cuộc sống ổn định, sống kiếp lưu vong 38 năm. Nay muốn tìm một người từ 64 trở lên, không quan trọng ngoại hình hay giàu nghèo chỉ cần hiền, vui, thành thật, có lòng quan tâm và chia sẻ, 1 chút bia, 1 chút thuốc lá không sao nhưng đừng cờ bạc, yêu thích mái ấm gia đình. Thư về xin cho số phone. Cám ơn nhiều lắm.

2411 – (Kỳ 4/4) – Nam 60 tuổi, cao 1M 70 nặng 67 Kg, người miền Nam đang sống và làm việc gần Toronto.Trên trung bình về mọi mặt. Nay con cái đã lập gia đình và ở riêng. Hiện sống cuộc sống độc thân rất lâu không cờ bạc rượu chè sống cuộc sống giản dị. Trong căn nhà rộng thênh thang và lạnh lẽo không tiếng nói. Mong mỏi tìm một người cùng cảnh ngộ yêu mái ấm gia đình để cùng nhau quan tâm chia sẻ đến cuối cuộc đời. Thì căn nhà sẽ trở nên ấm cúng và hạnh phúc. Ai mến xin thư về xin cho số phone để tiện liên lạc. Sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Thành thật cám ơn.

2412 – (Kỳ 2/4) – Nam, tuổi ngoài 50, cao 1M 78, nặng 70 Kg, tốt nghiệp đại học, hiện đang sống và làm việc ở Toronto, có business ở Canada. Vì quá bận rộn trong công việc nên không có thời gian để tỉm bạn. Nay mượn Thời Báo nhắn tin mong muốn tìm một người bạn nữ open mind. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn trong việc làm ăn và tình cảm lâu dài. Thích travel, exercise. Nếu các bạn thích làm quen, xin cho email or số phone có hình càng tốt.

2413 – (Kỳ 2/4) – Nam, 46 tuổi, cao 1M 71, độc thân, không cờ bạc qua Canada đã lâu, vì lo đi làm nên không có bạn gái. Mình muốn lập gia đình nếu bạn gái nào có ý kết hôn xin cho số phone, địa chỉ và hình nếu tiện và du học sinh Ok. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn.

THƯ ĐÃ CHUYỂN:

Một Người, S. W., (7 thư) – Một Người, Toronto, ON – Xu., Toronto, ON – Một Người, Calgary, AB- Le Ng., North York, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – M. Diep, Toronto, ON – H. Le., Quebec, QC – B. Dang, Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON – V. Ho., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON – P. D, Toronto, ON – Một Người, Vancouver, BC (2 thư) – H. Dao, Vancouver, BC – Một Người, Toronto, ON – Q. M., Toronto, ON – T. Ng., Mississauga, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – H. D., North York, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – , London, ON- C.H. Tr., Quebec, QC (2 thư) – T. Tr., Montreal, QC – Le., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – H. Tr., Toronto, ON – Tr. Ph., Oakville, ON- P. Ph., Toronto, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Th., Richmond Hill, ON- Một Người, Vancouver, BC – Một Người, Vancouver, BC – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – P. Ph., Toronto, ON (4 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – T. K., Toronto, ON – V. H., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON – L. Lam., Toronto, ON – H. D., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – P. Ph., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON- P. Ph., Toronto, ON – B. D., Mississauga, ON (2 thư) – K. Ha, Vancouver, BC (2 thư) – Ng. K., Toronto, ON – C. L, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – P. Ph., Toronto, ON (3 thư) – N. Ha., Ottawa, ON – Ng. K., Toronto, ON – ABE, Montreal, QC – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – C. L., Toronto, ON – H. Tr., North York, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON – Saho, Toronto, ON – Một Người, Guelph, ON – Một Người, Toronto, ON – L. Ng., North York, ON – Một Người, Toronto, ON – X. Ng., Toronto, ON – Th. Ng., Etobicoke, ON (4 thư)- T. T., Mississauga, ON (4 thư) – Một Người, , (2 thư) – Một Người, , – Một Người, , – Một Người, , – Một Người, , – S., London, ON – H. Ph., Windsor, ON – H. Ph., Windsor, ON – H. T., Etobicoke, ON – V. Ng., London, ON – T. Ng., Toronto, ON – H. L., Quebec, QC – P. Ph., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – MộT người, Montreal, QC (5 thư) – Y. N., Kitchener, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – D. Ng., Vancouver, BC – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Nh. Ng., Mississauga, ON – C. L., Toronto, ON – H. Y., London, ON – Một Người, Toronto, ON- L. K, Mississauga, ON (2 thư) – L. Ng., Toronto, ON – L. H., Vancouver, BC – H. D., North York, ON – S. Vo., North York, ON – Một Người, Brampton, ON – H. H., Maple, ON – Tr. Tr., Toronto, ON – Tr. Ng., Toronto, ON – H. Ph., Toronto, ON – Một Người, , ON – Một Người, , ON – Một Người, , ON- L. Ng., Toronto, ON – H. D., North York, ON – Một Người, , ON (2 thư) – H. Le., Vancouver, BC – H. Ng., Toronto, ON – L. Ng., Toronto, ON – Một Người, , ON (4 thư) – Một Người, Toronto, ON – B. Vo., Toronto, ON – Tom, Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – T. D., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – T. T., Mississauga, ON (3 thư) – T. Ng., Toronto, ON – Th. Vo, Toronto, ON – San., Barrie, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư)

* NHẮN CHUNG:

– Xin nhắc lại, thư nhờ chuyển xin bỏ vào phong bì nhỏ hơn, dán tem sẵn và dán kín, vì Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung thư nhờ chuyển. Bỏ thư nhờ chuyển và lệ phí ($5 cho mỗi thơ nhờ chuyển) vào phong bì lớn hơn, và xin nhớ ghi rõ ở mặt sau bì thư (lớn hoặc nhỏ) là muốn chuyển đến số nào (Thí dụ: Xin chuyển thư này đến mã số 1829 hay 2088…)

– Thư gởi xin đề rõ mục TÌM BẠN:

Tòa soạn Thời Báo

1114 College St.

Toronto, ON. M6H 1B6

* LỆ PHÍ THAM GIA:

– Đăng Lời Tìm bạn: 10đ (tối thiểu 4 kỳ báo) – Nhờ chuyển thư: 5đ cho mỗi một thư.