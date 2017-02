HỘP THƯ TÌM BẠN 03-02-17

2263 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 34 tuổi, chưa từng lập gia đình. Người miền Nam theo đạo Công Giáo, tính tình vui vẻ, hiền tốt bụng. Có công việc ổn định ở VN, ngoại hình dễ nhìn. Muốn tìm bạn tuổi từ 34-45 tuổi. Thành thật không tứ đổ tường. Anh nào có thiện ý và thành thật muốn lập gia đình thì xin liên lạc và nhờ Thời Báo chuyển thư dùm. Xin chân thành cám ơn và rất mong hồi âm.

2264 – (Trên 8 kỳ) – Nam, 46 tuổi, vui vẻ, hiểu biết. Rộng lượng trình độ đại học. Hiện đang sống và làm việc ở Toronto. Nghề nghiệp chuyên môn, ổn định trong cuộc. Thành thật và giản dị. Cần tìm một người bạn hiểu biết, vui vẻ. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Và không làm thất vọng. Sẽ trả lời thơ tất cả, dù đến muộn. Chân thành cảm ơn.

2265 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, sinh năm 1994. Ngoại hình dễ nhìn, hòa đồng, thích lối sống Á-Đông. Mong được làm quen với các bạn từ 25-40 tính tình vui vẻ, chân thật, thủy chung và thích mái ấm gia đình. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc. Thư đầu nói rõ về mình, hồi âm tất cả.

2266 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 47 tuổi, ly dị, người Việt gốc Hoa, vui vẻ rộng lượng, hiểu biết, có việc làm, cuộc sống ổn định. Rất cô đơn và ao ước tìm được một người bạn cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, xây dựng một tổ ấm ở cuộc đời còn lại. Ai mến xin thư về Thời Báo chuyển, nhớ cho địa chỉ email hoặc số điện thoại để tiện việc liên lạc. Thành thật cám ơn.

2267 – (Trên 4 kỳ) – Thanh niên vừa tròn 60 tuổi hãy còn độc thân. Việc làm ổn định. Tính tình vui vẻ. Rất thích nấu ăn, nghe nhạc v.v… Mong tìm bạn gái từ 50 tuổi trở lên để cùng dắt tay nhau đi tiếp tuổi thanh xuân còn lại. Ai mến xin thư về Thời Báo chuyển. Thành thật cám ơn. Sẽ trả lời tất cả dù thư đến trễ.

2270 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 45 tuổi, qua đây đã lâu vì lo đi làm nên chưa có bạn gái, sở thích: Thể thao, nghe nhạc… Nếu em nào có ý lập gia đình thì xin cho số phone, địa chỉ và hình nếu tiện (no email). Thành thật cám ơn các em.

2271 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 50 tuổi, người Sài Gòn, ở Montreal, ngoại hình trên trung bình, nhìn dễ có thiện cảm, vui tính, thật thà, không rượu chè, cờ bạc. Tìm bạn trai từ 52-60 tuổi.

2272 – (Trên 4 kỳ) – “Đàn ông. Ba ruộng ly dị đã lâu trình độ lớp 3 trường làng, tính tình “Hai lúa” không tứ đổ tường, nay con cái đã lớn, thấy mình trống vắng quá nên nhờ tòa soạn Thời Báo làm nhịp cầu tre nối liền hai thôn, vậy bạn nào nhã ý muốn qua mình sẽ làm tay vịn sẵn sàng đón nhận.”

2273 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 33 tuổi, người miền Nam, tính tình hiền lành, độc thân, có việc làm ổn định, hiểu biết, không cờ bạc, rượu chè. Thích thể thao, ngoại hình ưa nhìn. Mong muốn kết bạn với các bạn nữ tuổi từ 30 trở xuống. Nếu hợp sẽ tiến xa. Vui lòng cho số phone và địa chỉ email.

2275 – (Trên 4 kỳ) – Nam, độc thân ngoài 50 không vướng bận, cao 1M 70, thích nghe nhạc, thể thao, tìm bạn gái hiền lành chân thật. Ai mến xin thư về.

2276 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 55 tuổi, người miền Nam, hiền lành, thật thà, đạo đức, không tứ đổ tường, ngoại hình dễ nhìn, cao 1M 62, có học thức, yêu mái ấm gia đình, thích du lịch, làm business, hiện sống chỉ có một mình, không bị ràng buộc, việc làm và kinh tế rất ổn định, tìm bạn gái, không phân biệt tuổi tác, hợp sẽ tiến xa, còn không cũng làm bạn tri kỷ. Xin cho số phone để tiện liên lạc có hình càng tốt, sẽ hồi âm dù thư đến muộn.

2277 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 54 tuổi. Có việc làm, ngoại hình dễ nhìn. Tính tình chân thật, vui vẻ, hiền lành. Biết chăm lo, săn sóc bản thân và gia đình. Thích nấu ăn, nghe nhạc và du lịch. Mong tìm quen bạn trai độc thân hay đã ly hôn, có việc làm. Nếu bạn nào thấy đồng cảm, thư về xin cho số phone để liên lạc. Cám ơn.

2278 – (Trên 4 kỳ) – Cho dù ở Montreal đã lâu, tôi vẫn không quên mình là phụ nữ Việt-Nam. Tôi sinh 1964, cao 1M 60, trình độ trung học, nhìn dễ mến, nội trợ giỏi, giản dị vui tính. Thư đầu xin nói rõ về mình. Cám ơn.

2279 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 37 tuổi độc thân, người miền Nam, đạo Phật, tính tình hiền lành đàng hoàng, siêng năng, công việc ổn định, mong tìm bạn gái hiền lành, đàng hoàng, chung thủy, yêu mái ấm gia đình để tìm hiểu nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Rất mong nhận được những lá thư chân thành từ những người chân thành. Cám ơn.

2280 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, độc thân, tính tình hiền lành, đàng hoàng, thật thà, giản dị. Công việc ổn định yêu mái ấm gia đình. Do điều kiện công việc không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nay mong tìm bạn nam đàng hoàng, đứng đắn đến với tình cảm chân thành, không cần giàu có nhưng phải biết lo làm ăn, tuổi từ 34-44. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Rất mong chân tình gặp chân tình. Đừng đùa giỡn. Xin cám ơn.

2281 – (Trên 4 kỳ) – Phụ nữ dưới 50 tuổi, đã ly dị, không vướng bận con cái. Yêu mái ấm gia đình, biết quan tâm tới đối phương. Kinh tế cuộc sống vững chắc. Sở thích làm ăn kinh doanh, đi du lịch, mọi điều kiện, hình thức… Không làm đối phương thất vọng. Cần tìm bạn để chia sẻ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Người đàn ông chung thủy, không cờ bạc. Biết yêu mái ấm gia đình, giàu nghèo không quan trọng, chỉ cần có tấm lòng chân thật để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, anh nào có ý xin chân thành cảm ơn. “Xin đừng đùa giỡn”.

2282 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 48 tuổi, người miền Nam, ly dị. Muốn tìm bạn Nam tuổi từ 50-60 (ở Montreal), tốt, nghiêm túc, lịch sự, thành thật, không tứ đổ tường. Nếu có nhã ý, xin cho email để tiện liên lạc.

2283 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 36 tuổi, cao 1M 77, nặng 65 Kg, ngoại hình dễ nhìn, ở vùng Brampton. Trình độ đại học, thật thà, không xạo láo. Muốn tìm bạn gái từ tuổi 25-35. Nếu muốn kết bạn, tôi khuyên mấy cô hãy tìm hiểu và đi sâu vào đề, tâm sự xem người đó có tốt hay là không. Nếu những dòng chữ này mấy cô cảm nhận ra được thì hãy cho tôi số phone.

2284 – (Trên 4 kỳ) – Nam, độc thân, 56 tuổi, người miền Nam, tánh tình vui vẻ, hiểu biết, rộng lượng, tôn trọng và thành thật trong đời sống. Trình độc đại học, nghề nghiệp chuyên môn. Không bị ràng buộc trên mọi hình thức. Trân trọng yêu quý mái ấm gia đình ai mến thư về Thời Báo chuyển. Xin chân thành cám ơn. Sẽ trả lời thơ tất cả. Dù đến muộn.

2285 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 38 tuổi, đạo Công Giáo. Muốn quen bạn gái ở Canada. Nếu hợp sẽ tiến xa. Mong thư các bạn gái. Xin cho mình số phone. Cám ơn.

2286 – (Trên 8 kỳ) – Nam, 59 tuổi, độc thân, người Việt gốc Hoa không hút thuốc, cờ bạc. Thích du lịch và ẩm thực. Muốn làm quen với tất cả các bạn nữ không phân biệt tuổi tác, biết tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau đi du lịch và thưởng thức ẩm thực thế giới cũng như chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc.

2287 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 36 tuổi, độc thân, tính tình thật thà, hiền, vui vẻ, nghề nghiệp ổn định, có tinh thần tự lập yêu một ái ấm vui vẻ hạnh phúc, nay mong tìm bạn nam đàng hoàng, chân thành thật sự. Yêu mái ấm gia đình để tìm hiểu và nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Rất mong nhận được những lá thư từ những người có thành ý thật sự, đừng đùa giỡn. Xin cám ơn.

2288 – (Trên 4 kỳ) – Nam, tuổi 56, đã ly dị, con đã lớn không vướng bận, tướng mạo trên trung bình cao 1M 64, vui tính, thích nghe nhạc, không cờ bạc đang sống tại Toronto việc làm và sức khỏe bình thường. Mong tìm một người bạn gái trọng tình nghĩa, thành thật, không cờ bạc, độc thân hoặc đã ly dị không vướng bận, cùng chia sẻ tâm sự vui buồn nếu hợp sẽ tiến xa cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Thư đầu xin cho số phone hoặc email. Xin kèm theo hình nếu có, hứasẽ hồi âm dù thư đến muộn.

2289 – (Trên 4 kỳ) – Nữ vừa ngoài 50 tuổi, sống ở Montreal, ly dị, không vướng bận con cái. Ngoại hình trẻ trung, năng động, xinh xắn. Cao 1M 55, nặng 49 kg. Tánh tình, thành thật, hiền hậu, vui vẻ, biết lo gia đình. Có học thức và kimh tế ổn định. Mong tìm bạn đời chân thật, chung thủy, điềm đạm, vui vẻ và trân trọng mái ấm gia đình. Tuổi tác không vấn đề. Xin cho số phone. Sẽ hồi âm dù thư đến muộn.

2290 – (Trên 16 kỳ) – Nữ, trên 35 tuổi, độc thân, ưa nhìn. Hiện sống một mình ở California. Quốc tịch Mỹ, có học thức. Cần tìm một người bạn đời ở Canada. Có công ăn việc làm ổn định, thủy chung, biết lo cho hạnh phúc gia đình, nghiêm túc trong hôn nhân. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc.

2291 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 58 tuổi. Người Việt gốc Hoa. Cao 1M 60 có học thức đàng hoàng, vui tính, dễ nhìn. Muốn tìm bạn Nam, đàng hoàng và có thành ý. Muốn đào tạo lại một cuộc sống mới. Nếu ở gần vùng Gatineau, Hull – Ottawa càng tốt. Xin cho số phone hoặc email. Xin cám ơn.

2292 – (Trên 4 kỳ) – Nam, ở Toronto 34 tuổi, cao 1M 79 nặng 80 Kg, chưa từng lập gia đình. Việc làm ổn định, dị ứng với rượu, thuốc lá, nói tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Mong muốn kết bạn nữ hợp sẽ tiến xa hơn. Xin đừng đùa giỡn.

2293 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, độc thân, cao 1M 60, dễ thương, tính tình cởi mở, nghề nghiệp vững chắc, vì lo đi làm chưa có bạn trai, nếu anh nào muốn lập gia đình, thì xin cho số phone và kèm theo hình, tuổi từ 45-50 sẽ không làm bạn thất vọng. Chân thành cám ơn.

2294 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 35 tuổi, người Bắc – Công giáo, sinh trưởng tại Canada hiện đang sống tại Montréal. Học hành hòan tất và công việc ổn định. Chưa lập gia đình bao giờ. Mong muốn tìm bạn nam. Nếu hợp có thể tiến tới hôn nhân. Điều kiện: Độc thân, tuổi từ 33 đến 40, hiểu biết trong cuộc sống, tôn trọng những giá trị tinh thần, tự lập và chính chắn. Thư đầu xin vui lòng nói rõ về mình. Cám ơn.

2295 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 48 tuổi độc thân, người miền Nam, đạo Phật, tính tình hiền lành, đàng hoàng, siêng năng, công việc ổn định, mong tìm bạn gái hiền lành, đàng hoàng, chung thủy, yêu mái ấm gia đình, để tìm hiểu nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Rất mong nhận được những lá thư chân thành từ những người chân thành. Cám ơn.

2296 – (Trên 4 kỳ) – Tôi có người em gái năm nay 25 tuổi là người miền Tây, hiện đang công tác ở bệnh viện đa khoa tỉnh, nay tôi muốn tìm bạn nam tuổi từ 25-40 để làm bạn tâm sự nếu hợp tiến đến hôn nhân hoặc có điều kiện cũng được. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thời Báo nhờ chuyển thư. Cám ơn.

2297 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 31 tuổi chưa từng lập gia đình cao 1M 75, nặng 74Kg, công việc ổn định, không cờ bạc, rượu thuốc lá. tánh tình đàng hoàng vui vẻ, mong tìm bạn gái hiền lành đàng hoàng chung thủy, yêu mái ấm gia đình, để tìm hiểu nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Thư đầu xin cho số phone và email. Chân thành cám ơn.

2298 – (Trên 8 kỳ) – Nữ 48 tuổi, người Việt gốc Hoa, đang sống ở Toronto, độc thân có việc làm sở thích nấu ăn, nghe nhạc, đi du lịch, mong kết bạn độc thân hay ly hôn, hiền lành, đàng hoàng để chia sẻ vui buồn, xin cho số phone liên lạc sẽ hồi âm thư dù thư đến trễ.

2299 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 52 tuổi, người miền Trung, hiền lành, thật thà, không tứ đổ tường, cao 1M 60 yêu mái ấm gia đình, thích du lịch công việc làm ổn định, đã ly dị từ lâu tôi ở vậy nuôi con đến trưởng thành, Bây giờ con đã có gia đình hết rồi. Hiện giờ tôi đang sống một mình thấy cô đơn quá. Muốn tìm bạn đời cho hết nữa cuộc đời còn lại. Không phân biệt tuổi tác. Tôi xin thành thật cám ơn.

2300 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 40, dễ thương, trẻ trung, thích nghe nhạc, xem phim và du lịch, ly dị đã lâu, con đã lớn lên muốn tìm bạn Nam từ 45 tuổi trở lên, có cùng sở thích và không vướng bận, để làm bạn. Đầu thư xin nói rõ về mình, kèm số phone, địa chỉ, sẽ hồi âm dù thư đến muộn.

2301 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 60 tuổi, người miền Nam, cao 1M 70 nặng 70Kg, sống và làm việc ở Toronto đã hơn 30 năm, ly dị đã lâu, các con đã lớn. Người hiền lành, lịch sự, không tứ đổ tường. Thích thưởng thức nhạc, phim và những điều tốt đẹp trong cuộc sống … Muốn tìm bạn đời hiểu biết, thật lòng, dễ nhìn để chia sẽ vui buồn, hạnh phúc trên quãng đời còn lại. Mong nhận được một tấm chân tình và chúc mọi người mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.

2302 – (Trên 4 kỳ) – Tôi tên Thoại. Sinh 1961, nam độc thân, trung thực hiền hành, không rượu, chè, cờ bạc. Thích nấu nướng. Âm nhạc và du lịch. Muốn tìm bạn người Việt gốc Hoa, tuổi từ 40-50. Nếu hòa hợp cùng xây dựng hạnh phúc. Mai sau

2303 – (Trên 4 kỳ) – Nam, lương thiện lành mạnh 50’s. Muốn tìm bạn gái 40’s đến 50’s, sinh sống tại Toronto. Xin thư về Thời Báo nhờ chuyển. Cám ơn.

2304 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 48 tuổi người Việt gốc Hoa, đạo Phật luôn sống theo phương châm “Treat people the way you want to be treated”. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Rất ao ước tìm được một người bạn cùng đồng hành và sẽ chia mọi việc trong cuộc sống. Cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình ở cuộc đời còn lại (Giàu hay nghèo không thành vấn đề, chỉ cần siêng năng và đến với nhau bằng tấm lòng chân thật.Ai muốn lập gia đình xin viết thư về Thời Báo chuyển, nhớ cho số điện thoại và email để tiện việc liên lạc. Thành thật cám ơn. Xin đừng đùa giỡn.

2305 – (Trên 4 kỳ) – Một người phụ nữ bình thường, cô đơn, chân thành, muốn yêu và được yêu thật nhiều. Mong tìm bạn Nam, từ 45-60 tuổi để cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường còn lại, chia sẻ mọi sự vui buồn trong cuộc sống. Thư đầu xin nói rõ về mình, kèm số phone địa chỉ email để tiện lien lạc. Sẽ không làm bạn thất vọng. Xin đừng đùa giỡn.

2306 – (Trên 4 kỳ) – Ai biết thời gian lướt lướt qua. Nhìn lại trong gương, mình đã già.

Nhìn vách hằng đêm đơn bóng lẻ. Hè đến, Thu tàn Đông lại qua. Bao năm rồi nhỉ, làm sao nhớ. Và cũng quên đi những hẹn, chờ. Nếu có girl nào đừng quá trẻ. Và thích mình chung nối giấc mơ. Thư nhờ nhà báo chuyển, nhưng nhớ cho Email hoặc cell, vừa nhanh, gọn lẹ và cũng không phiền đến Postman và không cần sự hỗ trợ của bà Queen.

2307 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 58 tuổi, người miền Nam, hiền lành vui tính. Đi làm, không vướng bận. Sở thích: nghe nhạc, nấu ăn và du lịch. Rất mong tìm một bạn nam 60 tuổi trở lên, không tứ đổ tường và biết trọng thủy chung. Hứa sẽ trả lời tất cả dù thư tới muộn.

2308 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, Sài gòn, 60 tuổi không vướng bận điều gì có nghề chuyên môn. Sở thích nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc. Du lịch thương mại, Tìm bạn nam có kiến thức. cùng tư tưởng. Tánh thành thật, vui vẻ, thích nấu, đọc sách, nghe nhạc, du lịch thương mại. Tìm bạn nam có kiến thức, cùng tư tưởng, tánh thành thật, vui vẻ thích mái ấm gia đình, thủy chung, thư đầu cho số phone, email. Trả lời tất cả thư dù đến muộn. Nếu ở Montreal thì tiện liên lạc hơn.

2309 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, năm 1956 miền Nam, góa, dáng cao, trắng hiền, vui tính, biết cảm thông tất cả trên trung bình, kinh tế ổn định. Rất mong tìm được một nửa của mình cũng vui, hiền để cùng đi hết quãng đời còn lại. Nếu được xin thư về cùng với một chút cá nhân, số phone hay email. Cám ơn.

2310 – (Kỳ 10/12) – Nữ 46 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Montreal. Tánh tình vui vẻ, siêng năng dễ hòa đồng. Cuộc sống và việc làm ổn định ly dị đã lâu, nay con cái đã trưởng thành, tôi muốn tìm một người đàn ông tuổi từ 48-58, có việc làm ổn định sống lành mạnh và đạo đức. Mong được đón nhận những lá thư chân thành. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc.

2311 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 55 tuổi, có việc làm ổn định. Ngoại hình dễ nhìn. Tính tình hiền lành, vui vẻ, chân thật. Thích nấu ăn, nghe nhạc và du lịch. Mong tìm một người bạn đời hiểu biết, đàng hoàng, chân thật, để chia sẻ, vui buồn, trên quãng đời còn lại. Ai mến thư về xin cho số phone hoặc email, để liên lạc. Cám ơn.

2312 – (Kỳ 7/8) – Nữ. 51 tuổi, cao 1M 61 người miền Nam, hiện sống tại Saigon VN. Ngoại hình dễ nhìn, trẻ hơn số tuổi, đẹp hay xấu tùy người đối diện, ly dị 16 năm có 1 con gái, đã lớn làm việc công ty nước ngoài, không vướng bận, chân thật, hiền lành, nghề nghiệp buôn bán tại gia, ổn định cuộc sống thích thể thao âm nhạc, du lịch. Muốn tìm bạn trai hiền lành, chân thật, để an ủi nhau lúc tuổi xế chiều, nếu hạp sẽ tiến xa hơn, xin đừng đùa giỡn phí thời gian của nhau. Thư đầu nhờ nhà báo chuyển, liên lạc phone hoặc email để tìm hiểu nhau.

2313 – (Kỳ -3/4) – Nam, 38 tuổi, độc thân (chưa bao giờ lập gia đình), người miền Nam Saigon, thật thà, vui tính rộng lượng, thích nghe nhạc, xem phim và biết nấu ăn một chút, không cờ bạc rượu chè, cao 1M 73, sống ở Montreal trên 30 năm, làm việc bureau văn phòng. Tìm bạn bạn gái 28-40 tuổi, độc thân hay ly dị, hiền lành, vui vẻ có việc làm ổn định, không rượu chè cờ bạc. Vui lòng cho biết email, số phone và hình ảnh (photo) để tiện liên lạc.

THƯ ĐÃ CHUYỂN:

Ng. Nguyen, Toronto, ON – B. L., Toronto, ON – M. L., Kitchener, ON – Th. D., Toronto, ON- L. Tr., ĐN, VN – T. Tr., Montreal, QC (2 thư) – L. Ng., Toronto, ON (2 thư) – P. Ph., Toronto, ON – K. A., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – D. Th,, Vancouver, BC – V. T., Mississauga, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – L. M., Toronto, ON (2 thư) – J. Ng., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Alberta, AB – Một Người, Alberta, AB – Một Người, Alberta, AB – B. N., North York, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – P. Ph., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – M., Toronto, ON – Tr. Ph., Oakville, ON – D. Tr., Scarborough, ON (4 thư) – Ph. D., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – J. H., Mississauga, ON – M. N, Mississauga, ON – D., Toronto, ON – Ng. Tr., Toronto, ON – P. Ph., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – M. Le., Toronto, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – M. Tr., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Ph. Tr., Quebec, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Quebec, QC – Ng. L., Quebec, QC (3 thư) – Th. L., Quebec, QC (2 thư) – P. Ph., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (3 thư) – K. B., Toronto, ON – Tr. Tr., Toronto, ON – K., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – J. H., Mississauga, ON – Th. Th., Scarborough, ON – H. Le., Montreal, QC – Một Người, Toronto, ON – L. Le., Toronto, ON – L. Le., Calgary, AB (2 thư) – A. V., Mississauga, ON (2 thư) – T.T., Toronto, ON (3 thư) , ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – V. Th., Mississauga, ON – V. Ng., Calgary, AB (2 thư) – Th., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Tr. D., Quebec, QC (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – M. Ng., Mississauga, ON – O. D., Vancouver, BC – Một Người, , (3 thư) – Một Người, , (3 thư) – H. Tr., Montreal, QC – H. Ng., Toronto, ON (2 thư) – L., North York, ON – Một Người, Toronto, ON – H. Tr., Toronto, ON – Th. T., Toronto, ON – Ph. D., Toronto, ON – C., Toronto, ON – Th. Ng., Toronto, ON (3 thư) – D. Ng., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – V. Le, Toronto, ON – H., Toronto, ON – H., Toronto, ON – S. Le., Vancouver, BC (2 thư) – T. Ng., Mississauga, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – P. Ph., Toronto, ON – H. Ng., Quebec, QC – H. Kh., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Th. Ph., Guelph, ON (2 thư) – P. Ph., Toronto, ON – D. D., Montreal, QC (3 thư) – L. Ph., Toronto, ON – M. Yu., Mississauga, ON (2 thư) – H. T., Toronto, ON (2 thư) – T. Ng., Mississauga, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Kh. Ng., Toronto, ON – H. Ng., Toronto, ON- J. V., Toronto, ON (4 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Th. H., Montreal, QC (3 thư) – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – V. Le, Hamilton, ON – Ng. L., Montreal, QC (2 thư) – H. Gi., Calgary, ON – L. Tr., Montreal, QC – T. Q. D, Vancouver, BC – Một Người, Toronto, ON – Ch. Tr., Vancouver, BC (2 thư) – T., Toronto, ON (3 thư) – T. Le., Toronto, ON