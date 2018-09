Hong Kong qua mặt New York về người giàu

Hong Kong vừa qua mặt thành phố New York để giữ danh hiệu thành phố có số lượng người sở hữu tài sản từ 30 triệu Mỹ kim trở lên đông nhất.

Theo báo cáo mới của Công ty Nghiên cứu Wealth-X, số người siêu giàu ở Hong Kong trong năm 2017 là 10.010 người, tăng 31% so với năm trước. Tăng trưởng đáng kể này xuất phát từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và các mối quan hệ tài chính với nền kinh tế Trung Quốc.

Theo sau Hong Kong là New York (8.865 người) và thủ đô Tokyo của Nhật Bản (6.785 người). Các vị trí kế tiếp thuộc về Los Angeles, Paris, London. Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm về số người siêu giàu tại London có thể do tác động của việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Theo báo cáo của Wealth-X, số người siêu giàu trên toàn cầu trong năm ngoái là 256.000 người (tăng 13% so với năm 2016) với tổng tài sản có giá trị 31.500 tỉ Mỹ kim. Trong danh sách này có 35.000 phụ nữ, chiếm tỉ lệ cao kỷ lục gần 14%.

Đáng chú ý, châu Á có số lượng cự phú tăng cao nhất (20%) nhờ những yếu tố như gia tăng chi tiêu, đầu tư cơ sở hạ tầng và cải cách kinh tế…

Bản tường trình cho biết: “Châu Á – Thái Bình Dương được dự báo sẽ thu hẹp khoảng cách về số người siêu giàu với các khu vực khác trên thế giới trong vòng 5 năm tới”.

Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của những người giàu nhất thế giới – khoảng 1/3 cự phú đang sống ở đó. Dù vậy, châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng đang cạnh tranh quyết liệt. 26/30 thành phố có dân số siêu giàu tăng nhanh nhất nằm ở Trung Quốc.