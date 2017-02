Hơn 650 cá voi mắc cạn trên bãi biển New Zealand

Hai đợt cá voi liên tiếp bị mắc cạn ở New Zealand. Hôm thứ bảy 11/2 có thêm 240 con cá voi bị mắc cạn tại một bãi biển của Tân Tây Lan, chỉ vài giờ sau khi nhiều người tình nguyện cố gắng giải cứu cho một bầy cá voi bị mắc kẹt gần đó.

Tổng cộng đã có hơn 650 con cá voi đã bị mắc cạn trên bờ một vùng duyên hải dài khoảng 3 dặm ở Farewell Spit tại mũi South Island, trong số này đã có 335 con đã chết, 220 con còn bị kẹt và chỉ có 100 con được giải cứu bơi trở ra khơi.

Ông Andrew Lamason, Giám Đốc một hiệp hội về bảo tồn cho hay ông chắc chắn số cá voi mới bị kẹt là những con mới, vì các nhân viên đã đánh dấu những con được cứu thoát và không có con nào trong số này quay trở vào bờ biển.

Hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp nơi của New Zealnad đã đến Farewell Spit nhằm tiếp sức giải cứu cho bầy cá voi mắc cạn quá lớn. Trong nhóm đầu tiên có 416 con cá voi bị kẹt vào ngà 10/2 và nhiều con trong số này đã chết.

Ông Lamason cho hay thời tiết tốt góp phần cho công việc giải cứu cá voi. Những người làm công việc này rất can đảm vì mặc dù có báo động về cá mập và cá đuối nguy hiểm, họ vẫn miệt mài tìm cách cứu những con vật hữu nhủ bị nạn này.

Hiện tượng cá voi mắc cạn thường xảy ra ở Vịnh Golden, vùng nước cạn ở đây khiến cá khó có thể thoát ra một khi chúng đã bơi vào. Tuy nhiên, số cá mắc cạn lần này lớn bất thường. Đây là lần cá voi mắc cạn lớn thứ nhì trong lịch sử New Zealand. Năm 1918, hơn 1.000 cá voi đã mắc cạn ở đảo Chatham. Năm 1985, khoảng 450 con cá voi bị mắc cạn ở vùng Aucland.

Loại cá coi này thường dài khoảng 7,5m và sinh sống nhiều trong vùng biển New Zealand.