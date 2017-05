Hơn 28,000 người mua vé số bị lấy cắp thông tin thẻ tín dụng

Hôm thứ Sáu 5-5, Full House Lottery – tổ chức chuyên hô hào quyên góp nhằm ủng hộ hai sáng hội University Hospital Foundation và Royal Alexandra Hospital Foundation – xác nhận đã xảy ra vụ các tin tặc đã tấn công website của mình để lấy cắp các thông tin thẻ tín dụng của hơn 28,000 khách hàng đã mua vé số online trong khoảng thời gian từ 23-2 đến 2-5. Đây là vụ lấy cắp thông tin cá nhân thứ 3 nhắm vào tổ chức này trong năm nay.

Full House Lottery nói đang gửi thông báo cho 23,000 người đã mua vé số online, báo cho họ biết các thông tin thẻ tín dụng của họ có thể đã bị lấy cắp trong lúc website của tổ chức bị hacker đột nhập. Sự việc cũng đã ảnh hưởng đến 5,300 người đã mua vé số tại các “show homes”. Tuy nhiên, chỉ có tên và địa chỉ của họ là có thể đã bị lấy cắp, còn các thông tin về tài chính thì không. Những khách hàng mua vé số không bị ảnh hưởng là những người đã mua qua đường bưu điện hay qua điện thoại. Các tin tặc trước đó đã lấy được một danh sách email của những người từng ủng hộ tổ chức này.

Vụ lấy cắp thông tin cá nhân nói trên thực ra đã xảy ra trong ngày 23-2, chỉ 1 ngày sau một vụ khác không liên quan hôm 29-1, làm ảnh hưởng đến ít nhất 3,000 người. Vụ này đã không bị phát giác cho đến ngày thứ Ba 2-5. Các viên chức ở Full House Lottery nói họ rất bất ngờ khi biết được sự việc, và để an toàn, đã cho tạm ngừng việc bán vé số online trong một khoảng thời gian ngắn trong lúc website đang được chuyển sang một máy chủ mới (new server) do một công ty khác điều hành.

Cảnh sát Edmonton đã được thông báo về vụ này hôm thứ Năm 4-5, và trong sáng thứ Sáu, Full House Lottery đã có gửi một điện thư cho những người mua vé để xin lỗi về lỗ hổng an ninh này. Trước đó, có vài người đã báo lại cho Full House Lottery rằng họ có để ý thấy có những tài khoản đã bị tính tiền trên các thẻ tín dụng của họ, nhưng đã không được giải thích. Những người mà các thông tin tài chính có thể đã bị lấy cắp thì lại chỉ được bảo là hãy…”thông báo ngay” cho các ngân hàng của họ.

Các thông tin có thể đã bị tin tặc lấy cắp gồm có: tên khách hàng, địa chỉ gửi hóa đơn, email, số điện thoại, và các thông tin thẻ tín dụng như: loại thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ, ngày kết hạn, và mã số xác minh giá trị (CVV code) 3 chữ số ở mặt sau thẻ.

Full House Lottery hứa số tiền quyên góp được trong năm nay sẽ được chi dùng để mua một máy quét phát hiện sớm ung thư cho Royal Alexandra Hospital Foundation, và để hỗ trợ các hoạt động của chiếc xe cứu thương đầu tiên của Canada dành cho những bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viên U of A.