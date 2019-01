Hơn 2,000 người chết vì cúm trong năm qua

Tuy không ở mức báo động cao, nhưng giới chức y tế công cộng vẫn luôn nhắc nhở cho mọi cư dân biết rằng thời điểm hiện nay chính là lúc mùa cúm hoành hành mạnh mẽ nhất.

Theo nhận định của Tiến sĩ Norman Moore, giám đốc nghiên cứu khoa học của Viện Abbott, thì trước sau gì cũng sẽ có hàng trăm ngàn người ở Hoa Kỳ sẽ bị nhiễm bệnh cúm năm nay. Đa số sẽ không đi khám bác sĩ cho đến vài ngày sau khi nhiễm bệnh khi tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Nhiều người có thể nghĩ rằng có lẽ chỉ cần nằm nhà tịnh dưỡng vài ngày và uống nước súp gà thì cũng sẽ khỏi bệnh.

Nhưng chuyên gia Moore cho rằng bệnh cúm có thể nhanh chóng trở thành mối nguy sinh tử. Vào mùa cúm năm ngoái, có đến 80,000 người ở Mỹ đã thiệt mạng vì siêu-vi-khuẩn cúm trong số khoảng 900,000 phải vào bệnh viện để chữa trị. Tiểu bang Texas là một trong những nơi bị cúm hoành hành dữ dội, với khoảng 10,000 người bị thiệt mạng vì cúm và sưng phổi do cúm gây ra. Trong số này, cũng có hơn 2,000 cư dân tại Houston cũng đã thiệt mạng, một con số đáng kể nhưng nhiều người lại không chú ý đến.

Các chuyên gia cho rằng cần nên đi bác sĩ để khám nghiệm xem mình có bị nhiễm siêu-vi-khuẩn cúm hay không ngay khi có những triệu chứng cúm. Bởi vì nếu được phát giác sớm, bệnh nhân sẽ được điều trị ngay và có nhiều cơ may hồi phục sớm, cũng như tránh lây nhiễm cho những người khác tiếp cận với mình. Các loại thử nghiệm bệnh cúm hiện nay rất dễ dàng tại các phòng mạch và chỉ vài phút sau đó thì bệnh nhân có thể biết chắc là có bệnh cúm hay không.

Vì bệnh cúm do siêu-vi-khuẩn (virus) gây ra nên không có các loại thuốc nào để chữa trị, và trái ngược với suy nghĩ sai lầm thông thường của nhiều người, các loại thuốc trụ sinh không có hiệu quả đối với bệnh cúm, mà chỉ có thể chữa trị vi-khuẩn (bacteria) có thể xảy ra do những hậu quả biến chứng sau đó như viêm phổi (pneumonia), sưng cổ họng (strep throat).

Tuy nhiên có một số các loại thuốc chống siêu-vi-khuẩn cúm phổ thông khá hữu hiệu nếu như bệnh nhân dùng sớm trong vòng 36 tiếng sau khi bị nhiễm bệnh, và có thể rút ngắn thời gian bị hành bởi các triệu chứng cúm như nóng sốt, nhức đầu, mệt mỏi, khó thở v.v.

Và sau cùng, lời khuyên tốt nhất của các bác sĩ và chuyên gia y tế là mọi người vẫn nên đi chích ngừa cúm hàng năm, dù rằng các loại thuốc chích ngừa cúm có thể chỉ hữu hiệu để phòng ngừa khoảng 30%, vì các siêu-vi-khuẩn cúm thay đổi hình dạng thường xuyên.