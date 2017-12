Hơn 100 luật sư ký kiến nghị vì Võ An Đôn

Hơn 100 luật sư trên toàn quốc vừa gửi kiến nghị lên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quyết định kỷ luật ông Võ An Đôn, người bị Đoàn Luật sư Phú Yên xóa tên hồi cuối 11/2017.

Bản kiến nghị đề ngày 10/12, với 20 luật sư ký trực tiếp ngay từ đầu và khoảng 100 người khác ký bổ sung sau đó, kêu gọi Liên đoàn cân nhắc “dựa trên tinh thần bảo vệ đồng nghiệp, bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải”.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên giới luật sư Việt Nam gửi kiến nghị bảo vệ đồng nghiệp, tuy đã từng có các trường hợp bị kỷ luật, bị xóa tên trước đây.

Tính đến 18/12, đã có 117 người ký tên vào bản kiến nghị, với danh sách đầy đủ đã được chuyển tới Liên đoàn.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu việc giới luật sư Việt Nam từ các tỉnh thành trong Nam, ở miền Trung và ngoài miền Bắc lần đầu tiên có nhiều người cùng tham gia thể hiện quan điểm ngoài khuôn khổ các hoạt động chính thức do Liên đoàn, các đoàn luật sư hoặc giới hữu quan tổ chức.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong những người khởi xướng bản kiến nghị nói những người ký tên muốn quyết định này về ông Võ An Đôn được xem xét lại.

Hôm 26/11, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã bỏ phiếu thông qua việc “xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư tỉnh”.

Lý do kỷ luật, theo một thành viên Ban Chủ Nhiệm là ông Võ An Đôn đã “lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam.”

Kiến nghị của các luật sư gửi Liên đoàn nói rằng quyết định của Phú Yên là “chưa làm đúng trình tự”, trong lúc các phát ngôn của ông Đôn về hiện tượng luật sư “chạy án” trên thực tế “là một phần sự thật phũ phàng mà bất cứ luật sư hay người dân nào cũng biết và cảm nhận.”

Bên cạnh đó, bản kiến nghị cũng nêu ra những sai phạm liên quan tới việc kết luận ông Đôn “trả lời phỏng vấn của báo đài nước ngoài”.

Quyết định của Đoàn Luật sư Phú Yên là “quá khắc nghiệt và mang tính áp đặt”, bản kiến nghị viết.

Hồi năm 2015, Luật sư Võ An Đôn từng bị liên ngành nội chính thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đề nghị xử lý kỷ luật “do phát ngôn”.

Theo Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho hay “Nếu còn nhiều luật sư lên tiếng ủng hộ, chúng tôi sẽ cập nhật danh sách và gửi tiếp,”