Hollywood chuyển sang chiếu phim trực tuyến

Phim “Bloodshot” được phát hành trực tuyến chỉ sau hai tuần ra rạp nhằm cứu lỗ doanh thu do Covid-19.

Tác phẩm hành động quy tụ Vin Diesel, Eiza Gonzalez, kinh phí 45 triệu Mỹ kim nhưng mới thu được 25 triệu Mỹ kim toàn cầu. Do ra mắt giữa lúc Covid-19 bùng phát, phim thất thu khi các rạp nhiều nước đóng cửa. Để ứng phó, hãng Sony thông báo phát hành phim “Bloodshot” trên các nền tảng trực tuyến có trả phí, từ ngày 24/3. Theo thỏa thuận của các rạp và hãng phim nhiều năm qua, một tác phẩm chỉ chiếu ở các nền tảng khác sau 90 ngày ra rạp.

Đơn vị giải thích: “Chúng tôi tôn trọng hoạt động chiếu bóng và quy tắc về ‘thời gian cửa sổ’ (tức lúc phim chỉ chiếu ở rạp). Nhưng đây là thời điểm hiếm hoi rạp toàn quốc phải đóng cửa vì lợi ích chung”.

Trước đó, hãng Universal thông báo ba phim đang chiếu rạp – The Invisible Man, Emma và The Hunt – được chiếu trực tuyến sớm hơn dự trù. Người dùng ở Mỹ có thể thuê chúng với giá 19,99 Mỹ kim (được xem trong 48 giờ). Còn phim Trolls World Tour thậm chí được phát hành cùng lúc ở rạp và nền tảng kỹ thuật số, từ ngày 10/4. Hãng Warner Bros. sẽ phát hành trực tuyến tác phẩm Birds of Prey – thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC – từ ngày 24/3, chỉ hơn một tháng sau khi chiếu rạp.

Disney cũng không đứng ngoài cuộc đua không mong muốn này, với hai phim hoạt hình Frozen 2 (từ ngày 22/3) và Onward (từ ngày 3/4) trên kênh Disney+. Ra mắt từ ngày 6/3, dù hai lần dẫn đầu phòng vé và được giới phê bình khen, Onward gây thất vọng khi chỉ thu 103 triệu Mỹ kim, trong khi kinh phí gần 200 triệu Mỹ kim.

Quyết định của các hãng phim Hollywood được nhận định thức thời, phù hợp tình hình, đi theo con đường của Trung Quốc hai tháng trước. Do rạp nước này đóng cửa, một số phim Tết như Lost in Russia và Enter the Fat Dragon được bán cho dịch vụ trực tuyến.

Tuy nhiên với các phim có kinh phí khổng lồ, các hãng phim vẫn trông cậy vào việc chiếu ở các rạp, vốn là con đường có thể thu tiền nhiều và nhanh hơn. Do đó, các hãng chỉ thông báo dời lịch các tác phẩm lớn như Fast & Furious 9, Mulan hay No Time to Die, chứ không phát hành qua nền tảng trực tuyến.