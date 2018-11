Hội thảo vấn đề hải sản nhập cảng từ Việt Nam bị nhiễm độc

Năm 2016, công ty Formosa đã xả số lượng lớn các phế thải độc hại gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt và hủy hoại môi trường biển dọc theo duyên hải miền Trung Việt Nam.

Vùng sông Mê Kông là nơi sản xuất 60% sản lượng thủy sản nuôi trồng tại Việt Nam, hiện đang bị nhiễm độc nặng nề và trong hai năm qua, đã có thêm các nhà máy gây ô nhiễm được thiết lập dọc theo các sông ngòi miền Trung.

Bất chấp các thảm họa môi trường, năm 2017, Việt Nam đã xuất cảng ra ngoại quốc 7 tỷ Mỹ kim các mặt hàng cá và hải sản.

Các chuyên viên thực phẩm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản đã khuyến cáo về nguy cơ hải sản Việt Nam xuất cảng có thể bị nhiễm độc và kêu gọi thắt chặt việc kiểm nghiệm hải sản của Việt Nam.

Canada nhập cảng số lượng lớn cá và hải sản của Việt-Nam nhưng chỉ có từ 3% đến 5% được Cơ Quan Kiểm nghiệm Thực phẩm của Canada kiểm nghiệm.

Để báo động và kêu gọi chính phủ Canada quan tâm đặc biệt đến vấn đề xét nghiệm các mặt hàng cá, hải sản và các phó sản của thủy sản đến từ Việt Nam hầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân Canada, hôm thứ Năm 01/11, nữ dân biểu Quách Minh Thư, đảng Tân Dân chủ NDP, đã tổ chức buổi hội thảo về vấn đề nêu trên với sự bảo trợ của nữ dân biểu Elizabeth May, đảng Xanh (Green Party) và TNS Ngô Thanh Hải tại phòng 100, Macdonald Building, thuộc Quốc hội Canada.

Hơn 100 người đã tham dự buổi hội thảo trong đó có đại diện tổ chức “Vietnam for progress”, Liên hội Người Việt Canada, và rất nhiều dân biểu liên bang.

Trong lời mở đầu buổi hội thảo nữ dân biểu Anne Quách Minh Thư nói: “Năm 2016, nhà máy Formosa đã xả hàng ngàn lít phế thải độc hại vào khu vực miền Trung. Tôi đã nêu lên sự kiện này với Hạ viện và đã gửi văn thư yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ sức khỏe của người dân Canada, nhưng tôi nhận thấy việc kiểm nghiệm hải sản Việt Nam chỉ gia tăng chút ít và chỉ có một lần duy nhất hải sản Việt Nam bị thu hồi vào năm 2016. Chính phủ đảng Tự do cần phải siết chặt việc kiểm nghiệm thủy sản nhập cảng từ Việt Nam để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân Canada”.

“Cần phải làm thế nào cho người tiêu thụ Canada tin tưởng vào sự an toàn của các loại thực phẩm. Với sự ra đời của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP), trong tương lai, sẽ có thêm nhiều hải sản được nhập cảng từ Việt Nam. Chính phủ Canada cần phải khuyến cáo và đề nghị Việt Nam bảo đảm an toàn môi trường”, dân biểu Elizabeth May phát biểu.

Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, đại diện tổ chức “Vietnam for progress”, đã trình bày sơ lược về tình trạng môi trường bị nhiễm độc ở Việt Nam.

“Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt, nhưng còn gây tác hại đến toàn thể dân chúng Canada. Canada cần phải cải thiện hệ thống kiểm nghiệm và phân tích các thủy sản nhập cảng từ Đông Nam Á”, Bác sĩ Nguyễn Thể Bình nói.

Kế đó, giáo sư Nicholas Leger-Riopel đã thuyết trình về đề tài: “Trách nhiệm pháp lý trong luật y tế về vấn đề An toàn thực phẩm hải sản”.

Tiếp nối chương trình, ông David Kilgour, Cựu Quốc vụ khanh đặc trách Á châu- Thái bình dương , cựu Phó chủ tịch Quốc hội Canada, đã đề cập đến vấn đề Đạo dức và chính sách Công được quy định trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Trong phần thuyết trình, giáo sư Malaika Bacon-Dussault đã phân tích các biện pháp chính phủ Canada có thể sử dụng để thực thi việc kiểm nghiệm thủy sản nhập cảng từ Việt Nam theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization).

Hai chuyên viên Malaika Bacon-Dussault và Nicholas Leger-Riopel đã nêu lên các chi tiết về việc hải sản Việt Nam có thể bị nhiễm kim loại nặng cùng với độc chất phenol và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng các tiêu chuẩn môi trường cũng như tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam và ngay cả tại Canada.

Trong phần đúc kết buổi hội thảo, TNS Ngô Thanh Hải nói: “Điều quan trọng là người dân Canada cần được hiểu rõ hơn về những nguy cơ tác hại đến sức khỏe gây ra do hải sản nhập cảng từ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường Formasa. Chính phủ Canada phải yêu cầu chính phủ Cộng sản Việt Nam giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường hiện còn tồn tại, tôn trọng quyền của các nhà hoạt động trong nước đang tranh đấu để có nước sạch, chính phủ trong sạch và minh bạch”.

Buổi hội thảo đã chấm dứt vào lúc 8 giờ tối cùng ngày.