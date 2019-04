Hội thảo “Làm sao để tạo được sức mạnh đấu tranh

Với mục đích giới thiệu các hoạt động trong 2 năm qua và chương trình hoạt động đã được hoạch định của Phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền (PTGTTGVNQ), hôm 13/04, luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ tịch Phong trào và nhạc sĩ MC Nam Lộc đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Làm sao để tạo được sức mạnh đấu tranh”.

Hiện diện trong buổi hội thảo được thực hiện tại Trung tâm Đa văn hóa, thành phố Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ, ngoài các cơ quan truyền thông báo chí như RFA, VIETV, SBTN… còn có đại diện các tổ chức Cộng đồng Người Việt tại Virginia, HWashington D.C và đồng bào địa phương.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân, trước khi trình bày ca khúc “Xin Đời Một Nụ Cười” đã nêu ý kiến: “Muốn tạo được sức mạnh đấu tranh, mỗi cá nhân, tổ chức, đoàn thể hay đảng phái cần phải đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc và lý tưởng tự do lên trên mọi lợi ích cá nhân, quyền lợi vị kỷ”.

Tiếp theo đó, nhạc sĩ Nam Lộc đã trình bày quan điểm cá nhân về sức mạnh đấu tranh: “Phải làm sao kết hợp được giữa các tổ chức, hội đoàn có cùng một mục tiêu, lý tưởng để cùng phối hợp làm việc chung; cho dù mỗi tổ chức có một đường hướng hay phương thức riêng để hoạt động. Không nên công kích hay đả phá nhau để rồi đưa đến sự bất hòa, chia rẽ”.

“Cần kết hợp với giới trẻ trên toàn thế giới để đấu tranh cho nhân quyền, bởi thế hệ trẻ mới là thành phần chính để thay đổi đất nước, để đấu tranh đòi hỏi nhân quyền”, nhạc sĩ Nam Lộc nhận định về mục đích chính của PTGTTGVNQ.

Luật sư Trần Kiều Ngọc, cho rằng “để tạo được sức mạnh đấu tranh, ngoài yếu tố đoàn kết ra, chính chúng ta phải làm một cuộc cách mạng bản thân để có một nhân sinh quan cởi mở, rộng lượng và bao dung hơn hầu có thể chấp nhận được những sự khác biệt của nhau để cùng nhập cuộc hay đồng hành trên bước đường theo đuổi lý tưởng của mình”.

“Có 4 điều quan trọng mà nếu như mỗi cá nhân có thể suy gẫm và nhìn lại chính mình, sẽ giúp tạo được sức mạnh cho chính bản thân mình và các anh chị em trong hành trình đấu tranh để thay đổi đất nước. Bốn điều quan trọng đó là: Hãy luôn luôn đeo đuổi những gì mình mong muốn; phải có tinh thần phục thiện, chấp nhận những sai trái, lỗi lầm do chính mình gây ra, Khi gặp khó khăn, hãy lên tiếng thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác với điều kiện mình cũng luôn yêu thương, tử tế; giúp đỡ tha nhân và không nên đánh giá một người chỉ qua lời nói của họ mà hãy tìm hiểu lý do tại sao họ lại nói như vậy và họ đang đứng ở góc cạnh nào khi nói lên đìều đó và hãy luôn là người lắng nghe người khác và là người phát biểu sau cùng khi cần thiết”, Luật sư Trần Kiều Ngọc nói.

Trong phần giải đáp, một cử tọa đã nêu câu hỏi, trước đây đã từng gây tranh luận trên mạng xã hội: “Phong trào chủ trương là chống cái ác, chứ không chống Cộng; vậy luật sư có vẫn còn giữ lập trường đó hay không? Nếu chống cái thì xin cho biết là những cái ác nào?”

Luật sư Trần Kiều Ngọc khẳng định: “Câu nói đó không phải là lập trường của phong trào mà chỉ là cách thức kêu gọi giới trẻ trong nước tham gia phong trào chống đối những bất công xã hội, tội ác gây ra bởi những thế lực bất chính, cường quyền ác bá. Lập trường của phong trào là làm sao để có thể thay đổi chế độ độc tài đảng trị đang phủ chụp trên quê hương Việt Nam mà điển hình là những cuộc biểu tình được tổ chức trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để tố cáo và lên án CSVN đã vi phạm nhân quyền ngày càng thô bạo và trắng trợn tại VN. Nếu không vì lập trường này thì chúng tôi đã không phải vất vả đi khắp nơi để kêu gọi giới trẻ dấn thân hoạt động để thay đổi đất nước”.

Buổi hội thảo đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, trễ hơn một tiếng đồng hồ so với dự trù.