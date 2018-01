Học Lại Bài Học Việt Nam

Kim Jong Un đang tìm cách tái diễn bài học Việt Nam; ngày đầu năm dương lịch, Un đọc diễn văn chúc tết dân chúng cả 2 miền Nam và Bắc Triều Tiên trong bài diễn văn, Un đề nghị sẽ cử một đoàn lực sĩ Bắc Hàn xuống Nam Hàn tham dự chương trình Thế Vận mùa Đông được tổ chức tại đó.

Lên truyền hình chúc tết dân chúng Nam-Bắc Hàn, thay vì mặc cái áo cán bộ khổ hạnh thường khi, Un mặc âu phục, coi bảnh trai hơn ‘chú lùn bắn hỏa tiễn’, và gần cận với lối ăn mặc của giới trí thức Nam Hàn hơn.

Việc một lãnh tụ cộng sản, tổng thống một quốc gia nổi tiếng là nghèo nhất thế giới, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi cách ăn mặc đang khiến dư luận quốc tế bỡ ngỡ, không tin được đó là sự thật. Càng khó tin hơn nữa khi lãnh tụ đó lại là Un-người đã từng ngang ngửa đối đầu với tổng thống Mỹ- quốc gia giầu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới. Ấy là chưa nói đến việc Un chưa được làm tổng thống Triều Tiên, mà mới là tổng thống của một nửa quốc gia đó.

Anh phóng viên CHOE SANG-HUN, người Nam Hàn, trong bài tường thuật trên tờ the New York Time, viết ‘Bài diễn văn của ông Kim Jong-un, đề nghị đàm phán trực tiếp với Nam Hàn có thể là kết quả của việc Bắc Hàn bị phong tỏa kinh tế. Tình trạng thiếu hụt tại miền Bắc trở thành trầm trọng hơn, vì Hoa Kỳ gia tăng việc chặn bắt những tầu buôn lén lút chở nhiên liệu đến Bắc Hàn.”

Có thể anh Choe chiều ý độc giả người Mỹ, đề cao thành quả cuộc phong tỏa kinh tế Bắc Hàn, khi anh cho là vì thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm mà ông Un phải làm thân với Nam Hàn; 2 yếu tố phủ nhận quan điểm đó của anh: một là cuộc phong tỏa không mới xẩy ra lần thứ nhất, và hai là tổng thống Mỹ Donald Trump mới lên tiếng trách Trung Cộng tiếp tế nhiên liệu cho Bắc Hàn, không tôn trọng biện pháp phong tỏa kinh tế do LHQ quyết định.

Nói cách khác, Bắc Hàn, Bắc Việt, Cuba … và những chính phủ cộng sản khác trên thế giới có biệt tài ép buộc dân chúng chấp nhận cuộc sống vô cùng khốn khổ, thiếu thốn do biện pháp cấm vận gây ra.

Nhưng Nam Hàn lại khác, tổng thống Moon Jae-in, nhanh chóng đáp ứng đề nghị Nam-Bắc Hàn thương thảo; Bắc Hàn mở lại đường điện thoại trực tiếp để 2 bên dàn xếp cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Bàn Môn Điếm -tên một ngôi làng nhỏ bị cắt đôi tại vĩ tuyến 38.

Nhiều tổ chức xã hội Nam Hàn đang tổ chức đường giây tiếp tế thực phẩm cho Bắc Hàn, ngay sau khi 2 chính phủ Nam-Bắc Hàn thỏa thuận được với nhau.

Hôm Chúa Nhật 1/ 7/ 2018 tờ báo quân đội Stars & Stripes đang tin tổng thống Trump nhận định về cuộc thương thảo Nam-Bắc Hàn; ông nói, “Giờ này họ chỉ thảo luận về Thế Vận Hội, nhưng đó là khởi điểm, một khởi điểm vĩ đại -vĩ đại cho nhân loại, nếu họ đi xa hơn nữa.” Trump còn nói ông sẵn sàng gặp Un nếu hoàn cảnh thuận lợi.

Nhưng Trump có còn muốn gặp Un nữa không, nếu ông này đề nghị với ông Moon chính thức yêu cầu lực lượng 37,500 quân nhân Mỹ đang trấn đóng tại Nam Hàn rút lui ra khỏi đất nước của họ, để tạo thuận lợi cho họ trong nỗ lực thống nhất Hàn Quốc?

Muốn tìm câu trả lời cho nghi vấn đó, thì đừng quên việc tổng thống Nam Hàn Park Chung Hee bị giám đốc CIA Nam Hàn Kim Jae-gyu bắn chết hôm 26 tháng Mười 1979, và việc tổng thống Ngô Đình Diệm bị tướng lãnh Việt Nam hạ sát ngày mùng 2 tháng 11/1963, việc tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos bị đầy đi an trí tại hải ngoại cho đến ngày chết, quàn xác tại Hawaii.

Số phận của ông Moon sẽ như thế nào, nếu cuộc hội đàm Nam-Bắc Hàn đi xa hơn nữa, như ước vọng của tổng thống Trump?

ANH PHÓNG VIÊN CHOE SANG-HUN còn tiết lộ một chi tiết quan trọng nữa trong bài anh tường thuật v/v tổng thống Un đọc diễn văn đầu năm -anh khẳng định là Un không ngước mặt lên được, vì mắt ông dính vào trang giấy đặt trước mặt.

Thái độ đó cho thấy là bài diễn văn đó không phải là tác phẩm của Un, và đề nghị gửi phái đoàn lực sĩ xuống Nam Hàn dự chương trình Thế Vận Hội mùa Đông cũng không phải là sáng kiến của Un.

Un quá chất phác để có thể hoạch định ra cuộc tấn công hòa bình vô cùng lợi hại đó; Un chỉ là một quân cờ, Moon và Trump cũng vậy; kỳ vương đang điều

khiển ván cờ là Mr. Xí -Tập Cận Bình, ông vẽ nước cờ gài thế cho Un, và chính xác tiên liệu phản ứng của Moon, của Trump. Trong bước đầu -phản ứng của Moon và của Trump trước bài diễn văn của Un- là cả 2 cùng hưởng ứng.

Bước thứ nhì sẽ là cuộc gặp mặt tay đôi -Un +Moon- trong đó vấn đề Un gây căng thẳng trên tình trạng thế giới sẽ được nêu lên. Moon sẽ đề nghị một cuộc gặp gỡ tay ba -thêm Trump. Mọi chuyện vẫn êm đẹp; Nam, Bắc Hàn cộng tác vui vẻ; đến giai đoạn đó, Tập mới tạo ra nghi vấn là Un +Moon thảo luận về việc mời lực lượng Mỹ rời khỏi Nam Hàn.

Năm 1963, Mỹ giết 3 anh em tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ vì CIA được tin ông Ngô Đình Nhu liên lạc, thương thuyết với Bắc Việt để chấm dứt chiến tranh Việt Nam; giờ này Mr. Xí cũng vẫn thừa khả năng giúp CIA tìm ra ‘âm mưu’ của Moon thông đồng với Un để tạo ra yêu sách đòi ‘Yankee go home’.

Đến khi đó Mỹ có còn nhớ sai lầm Việt Nam 1963 không? Trump có phê OK trên phiếu trình của tòa đại sứ Mỹ tại Nam Hàn đề nghị một cuộc đảo chánh, như JFKennedy đã phê OK năm 1963 không?

Đừng tưởng Mr. Xí không nghĩ ra được cuộc tấn công hòa bình có thể dài đến một, hai năm; ông ta là cháu đời thứ 21 của tác giả đã đánh trận Xích Bích, bố trí dũng tướng Quan Vân Trường tại Hoa Dung tiểu lộ để tha Tào Tháo.

Và cũng đừng quên chiến công của Xí chiếm trọn Biển Đông làm ao thả cá mà không cần nổ một tiếng súng nào hết.

Dù tình hình không mấy sáng sủa, nhưng cũng phải hy vọng là phổi bò sẽ thắng Xí, vì đó là điều duy nhất còn lại để thế giới còn có chỗ để mà bám víu.

Nguyễn đạt Thịnh