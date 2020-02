Học Anh ngữ qua chương trình The Jeopardy khi qua Canada, một phụ nữ Trung quốc sẽ được dự thi chương trình này

Calgary, Alberta: Vào năm 1989, cô Kristyna Ng lúc đó mới 6 tuổi và đang học lớp 1, di dân cùng với gia đình từ Trung quốc qua Canada, và trong thời gian đầu, thì gia đình cô cư ngụ ở thành phố Richmond, tỉnh bang British Columbia.

Cô Ng cho biết là trong thời gian mới sang, cô học tiếng Anh bằng cách xem những chương trình trên ti vi như the Jeopardy hay the Wheel of Fortune.

Cô cho biết trong thời gian còn học tiểu và trung học, cô chưa bao giờ bỏ lỡ một chương trình the Jeopardy nào cả.

Bây giờ cô Ng này là một chuyên gia thiết kế cho thành phố Calgary, và đã được qua vòng sơ tuyển các ứng viên cho chương trình the Jeopardy, và được dự thi trong chương trình diễn ra vào ngày thứ ba 11 tháng 2 vừa qua.

Tuy không thắng cuộc, nhưng việc cô được vào dự thi chứng tỏ sự thành công của chương trình The Jeopardy trong việc giúp nhiều di dân trau dồi Anh Ngữ.