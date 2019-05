Hoa Xuân Long: Ước mơ sẽ là tiếng nói của Cộng đồng người Việt tại Quốc hội Liên bang

Thống kê dân số năm 2006 cho biết Canada có 180.130 công dân gốc Việt, và tính đến năm 2019, theo con số không chính thức có khoảng 250.000 người Việt định cư ở Canada. Trong số này,13% có trình độ đại học hoặc hậu đại học so với tỷ lệ 15% của người bản xứ Canada. Sau 44 năm hiện diện tại Canada, dân số cộng đồng người Việt được xếp hàng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc, không có nguồn gốc Âu châu, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ, Phi Luật Tân và Jamaica.

Cho đến nay, cộng đồng người Việt chỉ có một nữ dân biểu liên bang duy nhất, đơn vị Salaberry—Suroît, Quebec, cô Anne Quách Minh Thư, thuộc đảng Tân Dân Chủ, một đại diện dân cử tranh đấu mạnh mẽ cho nhân quyền của người dân Việt Nam tại nghị trường Quốc hội Canada. Rất tiếc, trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm nay, Quách Minh Thư sẽ rời bỏ chính trường, không tái ứng cử, sau khi đã hoàn tất 2 nhiệm kỳ liên tục.

Trước đây, cũng có hai công dân Canada gốc Việt: Ève-Mary Thái Thị Lạc và Hoàng Mai đắc cử dân biểu liên bang nhưng chỉ trụ lại được một nhiệm kỳ.

Nhận thức được cộng đồng người Việt thiếu tiếng nói ở các cấp chính quyền, trong năm qua, thế hệ trẻ bắt đầu bước vào chính trường dòng chính.

Glenn Hoa Xuân Long chọn đảng Bảo Thủ tranh cử ở Montreal. Hoa Xuân Long sinh năm 1984 ở Montreal, lớn lên ở Brossard, một thị trấn thuộc South Shore of Montreal. Sau khi hoàn tất học trình trung học và dự bị đại học CEGEP tại Collège Jean-de-Brébeuf, Hoa Xuân Long học Nha khoa tại Đại học Montréal và tốt nghiệp vào năm 2007.

Sau khi kết thúc chương trình nội trú nha khoa ở tiểu bang New York, Hoa Xuân Longhành nghề nha khoa tổng quát ở Montreal trong 11 năm qua và có phòng khám bệnh ở thành phố Longueuil từ năm 2012 đến nay.

Thân phụ Hoa Xuân Long, xuất thân từ một gia đình bình thường ở Sài Gòn, được trợ cấp học bổng du học tại Mỹ. Sau ngày mất nước, ông qua Toronto và cuối cùng định cư tại Motreal, Ông hiện là giáo sư đại học, khoa kỹ thuật cơ khí. Thân mẫu Hoa Xuân Long, gốc Huế, sau khi chiến tranh kết thúc, cả gia đình trắng tay, được một người chị du học trước năm 1975, bảo lãnh sang Canada.

“Các cậu, dì của tôi bỏ nước ra đi tìm tự do trên những chiếc thuyền mong manh, đã chứng kiến nỗi kinh hoàng của thuyền nhân trên biển cả, sống qua các trại tỵ nạn và được Canada đón nhận. Tôi đã thấy những giọi nước mắt chảy trên khuôn mặt của cậu tôi, một nha sĩ quân y Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một người “cố vấn” tuyệt vời của cá nhân tôi, khi ông nhắc đến những tháng ngày trong các trại tù “ tập trung cải tạo” của Cộng sản”, Hoa Xuân Long, nói.

“Là một nha sĩ, tôi tận mắt nhìn thấy thực tế cuộc sống ở Canada, Có những người làm việc cần cù nhưng công ty không có bảo hiểm nha khoa, hoặc thu nhập ít ỏi chỉ đủ để trang trải nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, không có khả năng tài chánh để điều trị các bệnh nhiễm trùng răng miệng hay sâu răng, phải chờ đến khi quá sức chịu đựng, mới đi khám bệnh. Trước tình trạng đó, năm 2016, tôi đề xướng chương trình Pro Bono 52, cung cấp dịch vụ nha khoa căn bản miễn phí cho 52 người, phần lớn là cựu chiến binh nghèo. Với chương trình này, tôi được thành phố trao tặng huy chương Order of Merit năm 2017 và Member of Parliament’s recognition năm 2018”, nha sĩ Hoa Xuân Long, cho biết.

Trước khi trở thành một thành viên của đảng Bảo Thủ Canada, từ năm 2014 đến 2018, Hoa Xuân Long là nha sĩ quân y bán thời gian trực thuộc lực lượng trừ bị Quân lực Canada.

“Gia đình tôi không giàu có, nhưng có thể cho tôi hai kỹ năng giúp tôi có điều kiện tham gia vào các hoạt động cộng đồng: Võ thuật và chơi đàn dương cầm. Hai bộ môn này đã tạo cho tôi có kỷ luật cá nhânvà sự chính xác. Tôi cũng học Việt ngữ vào cuối tuần và là một hướng đạo sinh. Lần đầu tiên tôi tham gia sinh hoạt cộng đồng là đàn dương cầm cho một buổi gây quỹ giúp trẻ em nghèo bị bệnh ở Việt Nam do giáo xứ Công giáo tổ chức. Sau đó, tôi là người hướng dẫn chương trình cho Hội Chợ Tết ở Montreal trong 5 năm liên tục” Hoa Xuân Long nói.

Hoa Xuân Long học võ Bình Định, Sa Long Cương từ năm 1998, và hiện nay là phụ tá võ sư Trần Trọng Hiếu hướng dẫn học viên học môn võ thuật này.

“Từ khi còn là thiếu niên, bước qua tuổi thanh niên, và năm 2009, lập gia đình, có ba con trai: 4 tuổi, 6 tuổi, 8 tuổi trở thành người cha và đi vào lãnh vực chính trị, tôi thu thập được những kỹ năng lãnh đạo từ võ sư Trần Trọng Hiếu. Vào thời điểm hiện nay, học võ không phải là để đánh nhau nhưng là để tránh xung đột, ẩu đả. Võ thuật mang đến lòng quảng đại, trung thành, sự kính trọng tha nhân, viễn kiến và uy tín. Nếu các đức tính được áp dụng trong đời sống, con người sẽ vượt qua được mọi thử thách”.

Bước vào chính trị dòng chính

Glenn Hoa Xuân Long được đảng Bảo Thủ đề cử là ứng cử viên đại diện đảng tranh cử khu vực Brossard – St-Lambert, nơi anh đã trải qua thời niên thiếu.

“Tôi quyết định tham gia vào cuộc bầu cử liên bang lần này vì tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải phục vụ và bảo vệ đất nước Canada, đồng thời phải có lập trường chính trị rõ ràng . Nhiệm vụ này quan trọng hơn sự nghiệp cá nhân, hạnh phúc gia đình. Kể từ khi chính phủ vội vã hợp pháp hóa cần sa, tôi đã tự hỏi rằng chính phủ hiện tại có đặt sự an toàn của người Canada lên hàng đầu không?.Tôi cho rằng một quốc gia có chính quyền yếu kém khả năng lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến giao thươngvề thương mãi với các quốc gia khác.Kinh tế ảnh hưởng đến việc làm và việc làm tác động lên sức khỏe.Là một nha sĩ, hoạt động trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe, tôi buộc phải hành động để bảo vệ đất nước tôi” Hoa Xuân Long xác định lý do ra tranh cử.

“Hiện nay, tôi chỉ đến phòng khám nha khoa ở Longueuilmỗi tuần vào ngày thứ sáu, và dành phần lớn thời gian trong tuần ở Brossard và St-Lambert để vận động tranh cử. Xin đừng nghĩ rằng tôi đã hy sinh sự nghiệp cá nhân, lương bổng để lăn vào chính trường. Quyết định này không phải là một sự hy sinh nhưng phải nói rằng là nhiệm vụ cần thiết phải thực thi trong thời điểm này và tôi rất vinh dự theo đuổi trọng trách này”, Hoa Xuân Long nói thêm.

“Tôi nghĩ rằng, hơn bao giờ hết, Quốc hội Canada cần có tiếng nói từ Cộng đồng Việt Nam. Chính phủ hiện tại đã chuyển sang tả phái, cố gắng thu thập phiếu từ cử tri ủng hộ đảng Tân Dân chủ NDP. Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, Hoa Kỳ, đồng minh của Canada đang cảm thấy bị đe dọa bởi các cường quốc khác và phải tự bảo vệ. Canada cũng cần đặt đất nước lên hàng đầu. Lãnh đạo yếu trong thời điểm thuận lợi có thể không được chú ý, nhưng lãnh đạo kém trong thời điểm bất ổn sẽ tạo ra sự thất vọng trong dân chúng. Thất vọng, chia rẽ gây nên bất công. Tham nhũng dẫn đến việc dân chúng mất niềm tin vào chính phủ, có thể trở thành mồi ngon của chủ nghĩa cộng sản phát triển. Cộng đồng người Việt của chúng ta, như nhiều cộng đồng khác đã rời bỏ quê hương ra đi tìm Tự do, biết rất rõ về tác hại của chủ nghĩa cộng sản. Tôi không muốn nhìn thấy những sự kiện đã xảy ra ở Việt Nam tái diễn ở Canada.

Cộng đồng người Việt chúng ta không những chỉ cần có tiếng nói, mà cần có tiếng nói mạnh để được Quốc hội lắng nghe, tôn trọng và đáp ứng nguyện vọng chính đáng” Hoa Xuân Long nhấn mạnh.

“Tôi nghĩ rằng gia đình, bạn bè và tôi rất may mắn được sống ở Canada. Ở đây, chúng ta có tự do báo chí, ngôn luận, tôn giáo. Trong xã hội của chúng ta, hầu hết mọi người đều có cơ hội thành công như nhau, và thành công tỷ lệ thuận với nỗ lực, trí thông minh, ước mơ, đổi mới và may mắn. Nhân quyền ở Việt Nam bị chà đạp, đó là sự thật. Quý vị có thể tham khảo vấn đề này qua trang mạng: khảo https://www.hrw.org/asia/vietnam của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Đó cũng là lý do thúc đẩy tôi gia nhập đảng Bảo Thủ và là ứng cử viên đại diện đảng này trong cuộc bầu cử vào ngày 21/10/2019”, Hoa Xuân Long đề cập đến vấn đề quyền con người.

Hoa Xuân Long xác nhận số lượng cử tri gốc Việt trong khu vực anh ứng cử chi có khoảng 2%.

“Người Việt coi trọng giáo dục, chăm chỉ làm việc, tuân thủ luật pháp nên có nhiều bạn bè tốt thuộc các sắc tộc. Nếu mỗi người Việt khuyến khích bạn bè bỏ phiếu cho tôi, chúng ta sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Thường cộng đồng người Á châu, là những công dân gương mẫu, cần cù, không hay than phiền, tránh xa các rắc rối nên bị ngộ nhận là không có khuynh hướng chính trị. Vì lý do đó, kỳ bầu cử này, chúng ta nên đi bầu để bày tỏ thái độ chính trị. Đất nước sẽ ổn định dưới sự lãnh đạo của ông Andrew Sheer. Ông là lãnh tụ đảng phái duy nhất đã có những lời phát biểu chân thành về ngày đau thương của dân tộc Việt Nam 30/04.

Hoa Xuân Long nhận định rằng thế hệ trẻ nên tham gia sinh hoạt chính trị dòng chính vì 2 lý do: “Chúng tôi mang ơn thế hệ đi trước, cha mẹ, ông bà đã hy sinh để con cháu có được ngày hôm nay. Cha mẹ chúng ta đã mất nước sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ quê hương thứ hai này”.

Hoa Xuân Long hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội người Việt thành viên đảng Bảo Thủ (The Association of Conservative Vietnamese Canadians- ACVC) và thông thạo Anh, Pháp lẫn Việt ngữ,

Tính đến ngày 20/05, chỉ có 2 ứng cử viên tranh cử dân biểu liên bang đơn vị bầu cử Brossard – St-Lambert. Đối thủ của Hoa Xuân Long là một ứng cử viên thuộc đảng Tự Do.

Cho đến ngày kết thúc ghi danh ứng cử , số ứng cử viên dự tranh chức vụ đại diện dân cử ở Ottawa có thể lên đến 6 người, Hoa Xuân Long cho biết.

Bạn đọc muốn ủng hộ ứng cử viên Hoa Xuân Longcó đủ phương tiện tài chánh tranh cử, có thể gửi chi phiếu về địa chỉ: Glenn Xuân Long Hoa, 5515 Colomb, Brossard, Quebec, J4Z 3V3. Chi phiếu xin ghi: ”Brossard — St-Lambert Conservative Association”.

Xin đính kèm theo thư số điện thoại, hoặc dịa chỉ điện thư để Hoa Xuân Long có thể kính gửi thư hoặc lời cảm tạ.

Để được khấu trừ thuế liên bang, tiền ủng hộ tối thiểu được ấn định là $21 và tối đa là $1.600. Theo quy định bầu cử, ứng cử viên chỉ được nhận chi phiếu cá nhân ủng hộ. Tiền tài trợ tranh cử do các cơ sở doanh nghiệp hoặc công ty đóng góp không được chấp nhận.

VPY