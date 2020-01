Hoa Kỳ trợ giúp đưa 13 người tỵ nạn Bắc Hàn đến Việt Nam, đến nơi trú ẩn an toàn

Hà Nội: Theo bản tin của báo Wall Street Journal phổ biến hôm thứ sáu ngày 3 tháng giêng, các giới chức Hoa Kỳ đã giúp cho 13 người tỵ nạn Bắc Hàn, trốn qua biên giới từ Trung quốc vào Việt Nam, đến nơi tạm trú an toàn.

Theo những tin tức loan báo thì sau khi 13 người tỵ nạn Bắc Hàn này vượt qua biên giới, bị các giới chức an ninh Việt Nam bắt giữ, hai phụ nữ trong số 13 người chạy trốn Kim Jong un, đã tìm cách tự tử, vì lo ngại là nếu chính quyền Việt Nam trục xuất họ, thì họ sẽ không thoát khỏi cái chết dưới bàn tay độc ác của Kim Jong un.

May mắn là hai người này được cứu thoát và các giới chức Hoa Kỳ đã nhanh chóng can thiệp với chính quyền Việt Nam,đưa 13 người tỵ nạn Bắc Hàn đến một nơi an toàn và không tiết lộ địa điểm vì sợ gián điệp Bắc Hàn như trường hợp cái chết đã xảy ra cho người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong un trước đây.

( bản tin từ bác sĩ Vũ Quốc Duy M.D.)