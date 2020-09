Hoa Kỳ không nhập cảng một số hàng hóa đến từ Tân Cương

Hoa Thịnh Đốn: Những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 9 cho biết là chính quyền Mỹ sẽ cấm nhập cảng một số hàng hóa đến từ Tân Cương của Trung quốc, vì có những cáo buộc là Bắc Kinh đã vi phạm nhân quyền trong việc đối xử với những người thiểu số Du Ngô Nhĩ ( Uighur).

Theo những cáo buộc thì giới chức cầm quyền Trung quốc ở Tân Cương đã thiết lập những trung tâm dạy nghề mà thật ra là những trại tập trung, ép buộc những người thiểu số này phải lao động để hoàn thành những sản phẩm xuất cảng.

Lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ bao gồm hàng may mặc, bông, linh kiện máy tính và các sản phẩm chăm sóc tóc từ 5 vùng ở Tân Cương cũng như tỉnh An Huy.

Theo ông Kenneth Cuccinelli, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ thì “Đây là hình thức nô lệ thời hiện đại.”

Bắc Kinh hiện đang giam giữ hơn một triệu người ở Tân Cương những năm gần đây, viện dẫn mối đe dọa an ninh.

Trung Quốc luôn nói rằng các trại giam giữ nhằm cung cấp đào tạo nghề và giáo dục, và cần thiết để chống lại các mối đe dọa khủng bố và ly khai.

Hàng ngàn trẻ em đã bị buộc rời khỏi cha mẹ của chúng và nghiên cứu gần đây cho thấy, phụ nữ đã bị cưỡng bức sử dụng các biện pháp tránh thai.

Trung Quốc sản xuất khoảng 20% lượng bông trên thế giới với phần lớn bắt nguồn từ Tân Cương.