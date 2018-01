Hoa Kỳ hậu thuẫn Nam Dương đối đầu Trung Quốc

Nhân chuyến đi của bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, hôm 23/1, Hoa Kỳ và Indonesia đã quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng. Chuyến công du châu Á lần này của ông Mattis không chỉ nhằm đáp lại sự hiện diện quân sự và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực, mà còn để cụ thể hóa chiến lược an ninh mới của Mỹ, vừa được công bố tuần trước. Chiến lược này tập trung vào việc xây dựng các đối tác và thắt chặt các liên minh để đối phó với hai quốc gia bị xem là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga.

Hoa Kỳ nay lại càng có lý do để tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia, vì đất nước có vô số hòn đảo này nằm ở một ví trí chiến lược trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương, mà Washington đang cố thúc đẩy thành một vùng tự do và rộng mở, tức là một vùng mà quyền tự do hàng hải và luật pháp quốc tế được tôn trọng nghiêm chỉnh, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông.

Indonesia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông và cho tới gần đây vẫn có quan hệ khá là thân thiện với Trung Quốc. Thế nhưng, vào năm 2016, Bắc Kinh lại tuyên bố một phần vùng biển chung quanh quần đảo Natuna của Indonesia là ngư trường truyền thống của Trung Quốc, khiến quan hệ hai nước trở nên khá căng thẳng.

Bất chấp phản đối của Bắc Kinh, trong cuộc họp báo hôm 23/1 với đồng nhiệm Indonesia Ryamizard Ryacudu, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã tuyên bố Washington sẵn sàng công nhận tên mới mà Jakarta đặt cho vùng biển chung quanh quần đảo Natuna.