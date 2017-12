Hỏa hoạn diễn ra trong đêm Giáng Sinh khiến 5 gia đình trở thành những kẻ không nhà.

Pert Andover, New Brunswick: Một trận hỏa hoạn diễn ra ngay trong đêm Giáng Sinh ở thị trấn Pert Andover, tỉnh bang New Brunswick đã khiến 5 gia đình thành những kẻ không nhà.

Những người trong gia đình này thoát thân kịp thời khi trận hỏa hoạn xảy ra, ngoài bộ quần áo mặc trên người, là hai bàn tay trắng.

Linh mục Michael Frederick thức dậy trong buổi sáng hôm sau, ngay sau làm lễ Giáng Sinh nửa đêm, đã mở cửa nhà thờ cho gia đình của 5 nạn nhân vào tá túc, đồng thời lên tiếng thông báo cho những bổn đạo trong khu vực.

Cư dân trong thị trấn nghèo ở tỉnh bang New Brunswick nghe lời kêu gọi, đã xếp hàng mang quần áo, thực phẩm, những đồ gia dụng và tiền đến cho những nạn nhân trong nhà thờ.

Trong vòng buổi sáng hôm Boxing Day, ngoài số quần áo, thực phẩm và đồ gia dụng, cư dân trong khu vực đã bỏ ra trên 5 ngàn dollars cho gia đình những nạn nhân của trận hỏa hoạn.