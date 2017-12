SGCN

Chưa khi nào VN nở rộ các cuộc thi hoa hậu như hiện nay. Cứ tưởng chỉ có các nước Nam Mỹ mới là cái nôi sản sinh ra hoa hậu nhưng không ngờ VN hiện nay lại nhiều không kém.

Không đợi mỗi năm mới có một, hai cuộc thi hoa hậu uy tín, vì như vậy khiến các cô gái xinh đẹp sốt ruột và đông quá chen chân khó lọt vào cửa nên ở VN, cộng luôn các cuộc thi cả trong lẫn ngoài nước, các thiếu nữ rủ nhau miệt mài đi thi quanh năm suốt tháng với vô số cuộc thi hoa hậu mà đố ai nhớ nổi tên. Miễn đoạt giải đương nhiên là hoa hậu, danh hiệu đó bình đẳng, chẳng mấy người phân biệt hoa hậu đại dương hay ao chuôm, hoa hậu núi hay gò nỗng, hoa hậu danh giá hay bình dân…

Chỉ trong nửa đầu tháng 12, đã có trên dưới mười cô khoác dải băng hoa hậu. Đó là hoa hậu Hoàn cầu, hoa hậu Đại dương, nữ hoàng Sắc Đẹp Toàn Cầu, hoa hậu Quý bà Hòa Bình Thế Giới, hoa hậu Phụ Nữ Sắc Đẹp, Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn Mỹ Toàn Cầu, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế Giới, hoa hậu Doanh Nhân Việt Toàn Cầu, hoa hậu Thời Trang… Chỉ có hai, ba kỳ thi hoa hậu thế giới có uy tín mà chắc chắn VN rớt từ vòng gửi xe, còn thì không thể kể xiết được các cuộc thi nở rộ như nấm mọc sau cơn mưa. Thế là người người thi hoa hậu, nhà nhà thi hoa hậu.

Đó là chỉ tính hoa hậu, lại còn á hậu 1, á hậu 2, á khôi 1, á khôi 2 hoặc các danh hiệu bên lề như hoa hậu thân thiện, hoa hậu ăn ảnh, hoa hậu trang phục, hoa hậu bikini, hoa hậu tài năng… Cho nên nếu không đoạt được danh hiệu hoa hậu chính thức thì cũng có thể an ủi bằng rất nhiều danh hiệu xum xuê chung quanh. Lâu ngày quên đi cũng chẳng ai tra vấn, vạch vòi truy xem nguồn gốc là hoa hậu chính thức hay hoa hậu bên lề làm chi.

Quá nhiều hoa hậu nên danh hiệu này không còn quý giá như trước kia thuở còn hiếm hoi. Mặc kệ, các thiếu nữ vẫn như thiêu thân, nhất tề lao vào các cuộc thi hoa hậu. Ngay cả phụ nữ có gia đình, chồng con đùm đề cũng chẳng ngại ngần gì mà không góp mặt vào danh sách hoa hậu bằng cách nhảy vào các cuộc thi “hoa hậu quý bà”.

Có cuộc thi không quá hai mươi người với các bộ trang phục lòe loẹt và những câu trả lời ứng xử ngô nghê đến mức hài hước, mà sau đó bị mang ra chế giễu, vẫn thường xuyên được tổ chức đây đó, để thỏa mãn niềm mơ ước được đội lên đầu chiếc vương miện hoa hậu mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Những câu trả lời ngô nghê vốn là đặc điểm của các cuộc thi hoa hậu cho dù lắm nơi đã cho thí sinh ôn tập kỹ lưỡng hoặc giới hạn đề tài, câu hỏi từ trước.

TQ mới đây có cuộc thi hoa hậu mà các thí sinh mặc bikini biểu diễn ở một trung tâm thương mãi khiến người ta phải đặt câu hỏi là kỳ thi tìm hoa hậu hay tìm vũ nữ. Hoa hậu VN chưa thấy trình diễn ở nơi công cộng như thế nhưng thi trong những khán phòng nhỏ bé giản đơn thì không thiếu.

Muốn dự thi hoa hậu ở nước ngoài, quy định thí sinh phải đạt một danh hiệu hoa hậu trong nước nhưng trong thực tế, đâu phải ai lúc nào cũng có sẵn danh hiệu ấy. Vì thế mới có cảnh thi “chui”. Cứ đi thi trước rồi về chịu đóng phạt sau, đằng nào sự đã rồi, đóng phạt chút ít không đáng bao nhiêu để hợp thức hóa danh hiệu đó. Một trường hợp thi chui khi bị khui ra, cô á hậu cho biết cô tưởng đó chỉ là một sinh hoạt văn hóa hải ngoại nên hồn nhiên tham gia. À, thì ra tuy gọi chung là thi hoa hậu nhưng có cuộc thi chính thống với nhiều chỉ tiêu chặt chẽ đề ra, còn lại vô số các cuộc thi khác chỉ là những “sinh hoạt văn hóa” vui chơi giải trí trong tổ chức nhỏ, trong cộng đồng người Việt nơi này nơi khác.

Theo nguyên tắc, các thí sinh dự thi hoa hậu đều phải có sắc đẹp tự nhiên chưa qua chỉnh sửa. Thế nhưng mười cô hoa hậu thì đến chín cô có khuôn mặt V-line với chiếc cằm nhọn hoắt đúng kiểu mỹ nhân Tàu, mắt hai mí Ấn độ, mũi cao gồ Hàn quốc, môi phều như môi Angelina Jolie. Nhan sắc y hệt như nhau này là một tổng hợp các tiêu chí sắc đẹp từ Á sang Âu được coi là mốt hiện nay. Vừa qua cô hoa hậu mới đây bị tố sửa mũi. Cô phân bua có sửa mũi thật nhưng tháo tấm độn ra rồi. Bây giờ mũi tuyệt đẹp nhưng chẳng có độn gì trong đó cả. Dư luận phản đối ầm ĩ nhưng cô cho biết vẫn cương quyết giữ vững chứ chẳng việc gì phải trả cái vương miện khó khăn mới có đó. Hoặc thỉnh thoảng lại thấy khui ra một cô thí sinh đã lập gia đình hay có con vẫn được cấp giấy phép ra nước ngoài dự thi hoa hậu khiến mọi người thắc mắc không biết hỏi ai! Chẳng cần hỏi ai vì mọi chuyện mau chóng chìm xuống để xoay qua một cô hoa hậu khác gây ồn ào chuyện khác.

Ngoài ra nhiều cuộc thi không khắt khe lắm như hoa hậu doanh nhân, hoa hậu quý bà, hoa hậu phu nhân… chẳng hạn, không đòi hỏi nhan sắc tự nhiên nên để chuẩn bị tham dự những cuộc thi loại này, quý bà hối hả đến thẩm mỹ viện thực hiện công cuộc đại tu từ đầu đến chân. Quả nhiên mắt bồ câu, mũi dọc dừa, ba vòng chuẩn đến từng xăng ti mét, một cựu người mẫu, một nữ diễn viên đã nghiễm nhiên lãnh danh hiệu hoa hậu kiểu đó mặc cho dư luận ngạc nhiên. Nhiều diễn viên, người mẫu cũng gắng thử sức vào cuộc đua này mặc dù ai cũng biết người mẫu và hoa hậu mang hai vẻ đẹp đặc trưng hoàn toàn khác nhau.

Trong thực tế, số hoa hậu tỏa sáng chẳng bao nhiêu, còn lại dần dần chìm vào quên lãng không kèn không trống.

Thế nhưng danh hiệu hoa hậu vẫn có sức hấp dẫn kỳ lạ. Có cầu ắt có cung. Các cuộc thi hoa hậu dù mở ra khá nhiều vẫn đáp ứng không xuể. Vì thế chuyện mua giải đương nhiên xảy ra. Trong một cuộc thi Duyên dáng, ban tổ chức chào giá thí sinh với bốn chục triệu cho một giải phụ trong khi giải nhất của một cuộc thi khác giá ba trăm năm chục triệu. Kết quả cuộc thi năm mươi thí sinh tham dự thì có đến bốn mươi giải phụ: á khôi tóc đẹp, á khôi da đẹp, á khôi năng động, á khôi hòa bình… Ban tổ chức phân trần không phải bán giải mà là “tài trợ”. Chi phí cho cuộc thi quá lớn. Nào thuê chỗ, âm thanh, ánh sáng, truyền hình nên kêu gọi các thí sinh đóng góp chứ chẳng mua bán giải thưởng gì ở đây cả. Thế mới biết thực chất thi hoa hậu cũng là một phi vụ làm ăn mang đến lãi to chứ chẳng chơi. Bỏ số tiền mua niềm vui nên đa số không tiếc, nhất là các cuộc thi doanh nhân, quý bà… gồm các thí sinh vốn túi tiền rủng rỉnh.

Thành thử không lạ khi các cuộc thi hoa hậu ngày càng lộn xộn và tai tiếng. Trong cuộc thi Nữ Hoàng Sắc Đẹp VN, một cô chẳng ngán gì mà không phóng lên mạng tấm ảnh chụp cô ném dải danh hiệu “người đẹp hình thể” vào thùng rác với lý do cô nọ béo quá, phát biểu dở quá… so sánh thấy không bằng cô mà lại đoạt giải nhất. Những cô khác trong các cuộc thi khác không tới nỗi ném giải nhưng khóc sướt mướt hay tỏ thái độ vùng vằng như em bé bị vuột mất món quà…

Ở VN, danh hiệu hoa hậu là bậc thang để bước lên nhiều thứ: danh vọng, tiền bạc hay một tấm chồng đại gia bảo đảm cuộc sống nhung lụa đến hết đời. Quả vậy, sau khi cầm chắc trong tay danh hiệu hoa hậu, cô gái may mắn ấy sẽ luôn luôn xuất hiện trên báo với trang điểm lộng lẫy chuyên đi dự event cùng với việc làm đại sứ thương hiệu và các hợp đồng quảng cáo đổ xô nhau tới khiến cô kiếm tiền như nước. Một bầu sô cho biết mời cô hoa hậu nổi tiếng ra nước ngoài trình diễn tốn cả chục ngàn đô. Bởi vậy hoa hậu nhanh chóng mua căn penhouse, mặc hàng hiệu, lái xe bạc tỉ khiến bao bạn đồng lứa phải thèm thuồng. Hoa hậu thời nay đã trở thành một nghề hái ra tiền chứ không phải danh hiệu mang giá trị tinh thần như trước kia.

Thì cũng phải lấy lại vốn chứ đi thi tốn cả trăm triệu cho mấy chục bộ váy áo không kể chuyên viên trang điểm đi theo săn sóc, nếu không phải gà của một công ty hay bầu sô nào đó thì gia đình phải giàu có lắm mới theo được. Giống ở Brazil hay Venezuela nhưng dĩ nhiên không thể bằng, các lò luyện thi hoa hậu tại VN cũng nhanh chóng mọc ra như mọi trường luyện thi, mọi trung tâm dạy nghề nhằm huấn luyện các thiếu nữ trên con đường chinh chiến tiến tới giải hoa hậu.

Đặc biệt là các hoa hậu nổi tiếng cũng có một lượng fan hùng hậu chẳng kém ca sĩ hay diễn viên. Khi hoa hậu về sân bay có fan mang hoa đón chào và khi xảy ra đụng chạm, fan hăng hái nhảy vào góp miệng chửi bới ầm ĩ không kiêng nể. Tuy không ca hát, diễn kịch, đôi khi tham dự vào một cuốn phim cho vui nhưng các hoa hậu nghiễm nhiên bước vào thế giới showbiz bằng cách xuất hiện hiện dày đặc trên mạng truyền thông. Nhờ đó nếu rẽ sang nghề khác, thiết kế thời trang hay doanh nhân… cũng có nhiều thuận lợi hơn vô danh!

Còn như bị chìm lỉm thì tìm cách vực dậy nhờ scandal. Một hoa hậu xin trả vương miện vì lý do… sức khỏe kém, bị coi là tạo chiêu trò gây nổi tiếng để tìm cách hái ra tiền. Dĩ nhiên chiêu trò đó do ông bầu lắm kinh nghiệm vẽ ra. Thật ra cô hoa hậu mới đoạt giải rất mực ngây thơ cũng đâu có sung sướng gì khi ngậm đắng nuốt cay với những hợp đồng thiệt thòi, một số cô khác vướng tai tiếng. Cô này chưa tốt nghiệp trung học, cô khác nhái thiết kế… Thiên hạ được dịp nhao nhao tha hồ chỉ trích.

Danh hiệu hoa hậu bị bội thực. Số người ăn nên làm ra từ danh hiệu ấy không nhiều lắm, trong khi đó số hoa hậu tai tiếng cũng không kém: Hoa hậu Phu Nhân VN Toàn Cầu bị bắt vì trồng cần sa ở Mỹ, hoa hậu Người Việt ở Nga mắc tội lừa đảo, hoa hậu Nam Mekong bị bắt vì tội môi giới mại dâm, trong số mại dâm đó có một hoa khôi và một người mẫu. Nếu không kiếm được đại gia thì đành bắt khách vậy. Với danh hiệu mỹ miều đó thì giá đi khách lên đến ngàn đô chứ không ít.

