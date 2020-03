Họ hàng nhà chuột xâm chiếm đường phố New Orleans

New Orleans, Louisiana:Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 3, thì trong thời gian có đại dịch COVID-19, đường phố ở New Orleans vắng bóng người, không đông đúc như xưa, thay vào đó là những con chuột cống đi từng đàn kiếm ăn.

Người ta không ra đường, không ăn uống và xả rác ngoài công cộng, thì những con chuột chẳng tim được những nguồn thực phẩm vứt bỏ như xưa nên chúng đi lùng kiếm.

Những video của đài truyền hình CBS cho thấy những con chuột đi trên đường Bourbon Street trong khu French Quarter trong thành phố New Orleans.

Ông Charles Marsala, một thương gia trong khu phố Pháp ở thành phố New Orleans cho biết là ông trông thấy có đến 30 con chuột cống ở một góc phố.

Trong kỳ đại dịch COVID-19 đang xảy ra, hiện có trên 1,300 cư dân trong thành phố New Orleans bị nhiễm coronavirus.