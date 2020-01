H&M, hoàng gia Anh và Canada

Vậy là ông hoàng út Harry đã “về” tới Canada.

Cái bữa ổng trở lại Vancouver Island là ngày Thứ Ba tuần nầy, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Đó cũng là ngày hàng ngàn – chắc phải là chục ngàn, người gốc Việt ở tứ xứ “về” tới phi trường lớn nhứt của Việt Nam (chắc nhờ lớn nhứt nên mới có tên là Tân Sơn Nhứt?) .

Ký tui đặt chữ “về” ở trên trong ngoặc kép, bởi cả trong trường hợp của ông hoàng út lẫn của người tứ xứ gốc Việt (KG không khoái chữ Việt kiều, một là nghe như Việt cừu, và hai là có người nói từ đó hổng trúng. Nhà văn Dũng Vũ trên mạng Talawas trong bài “Hai tiếng Việt kiều” đã cất công tra cứu để giải thích như vầy: Kiều là một từ gốc Hán. Theo Từ điển Hán-Việt của Thiều Chửu và Hán-Việt từ điển của Đào Duy Anh, từ đồng âm này có nhiều nghĩa, ví dụ, cái cầu 橋, cái lông dài ở đuôi chim 翘, v.v… Nhưng dùng cho từ ghép “Việt kiều”, thì “kiều” 僑 có nghĩa là ở đậu, ở nhờ một làng, một nước nào đó. Sau đó, Wikipedia tiếng Việt – đất hoang cho dư luận viên cấp cao múa gậy, cũng đành xác nhận như vậy).

Cái từ đó nghe “tâm tư” hết biết bởi ai cũng “hoàn cảnh” cả.

(Chữ trong nước hiện nay đó. “Tâm tư” có nghĩa là “bực bội”, “buồn lòng”, “ấm ức”. Và “hoàn cảnh” là cách nói tắt hết sức ngớ ngẩn của “hoàn cảnh khó khăn, khó xử.” Thiệt hết biết, vậy mà cứ tối ngày hô hào giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt!).

Ký tui thấy rất hoang mang khi dùng nó cho việc đi Việt Nam của người Việt. Bởi họ “về” cả hai nơi. Từ nước ngoài đi Việt Nam cũng về, mà từ Việt Nam trở lại nơi hiện nay là nhà của họ, nơi có vợ con, cháu chắt của họ, cũng lại …về. Hỏng hiểu dân hải ngoại của các nước khác dùng chữ gì. Ít bữa hưởn phải hỏi coi mới được.

Trường hợp đó có thể áp dụng cho ông hoàng út.

Bởi nay ông sắp sửa sẽ có những chuyến đi “về” Canada, và những chuyến đi “về” Anh quốc.

Trước giờ, ổng chỉ qua Canada để đi công việc của Hoàng gia, hay đi chơi. Nhưng từ rày sắp tới, Canada sẽ là nhà mới của ổng (Anh kiều?), bởi “trạng thái” của ổng (KG tạm dịch chữ status, theo …google) nay đã khác.

Cách đây hai tuần trước, ổng và vợ (xin gọi chung là H&M cho gọn) muốn tìm tự do, bèn tung ra một tuyên bố, bước lùi (stepping back) khỏi vai trò những người ở hàng đầu của Hoàng thất (nghe nói chữ nầy trúng hơn chữ Hoàng gia, nếu chỉ gia đình bà Elizabeth đệ Nhị) và tạo ra “một vai trò mới, tiến bộ bên trong định chế này”. Nhưng rồi với quyết định của bà nội ổng, hai vợ chồng này đã bị đuổi ra.

Quyết định của Nữ hoàng coi bộ đối với ổng là bất ngờ. Ông cháu cưng không ngờ bà nội làm quá căng, và làm ổng hụt giò.

Trong khi ổng chỉ muốn “bước lùi”, bà Nữ hoàng đã dứt khoát “muốn đi thì đi luôn đi, đừng có chưn trong chưn ngoài”. Báo chí nói bả không muốn có kiểu hoàng gia “hybrid”.

Đầu tiên, ổng và vợ đã bị tước mất cái danh hiệu HRH – His Royal Highness và Her Royal Highness (Điện hạ) để không còn là Their Royal Highnesses, có thể đại diện cho Nữ hoàng nữa. H&M nay chỉ đơn thuần là Duke và Duchess of Sussex, tước hiệu được phong khi được bà nội của Harry ban cho ổng thái ấp Sussex.

Bả còn cắt luôn cái ngân khoản dành cho một HRH – những người có tư cách thay mặt cho Nữ hoàng, hàng năm.

Hoàng tử Harry cũng rớt luôn ra khỏi vị trí thứ 6 trên danh sách kế vị ngai vàng Anh quốc, tức là cơ hội làm vua, dù chỉ là một cơ hội đã có tới 5 người sắp hàng trước để đón.

Trước mắt, những gì vừa diễn ra sau đó là toàn những khó khăn cho ông hoàng út và bà vợ của ổng.

Đầu tiên là chuyện tiền bạc. Người ta tin rằng qua tuyên bố muốn được “độc lập hơn về tài chánh” hai vợ chồng H&M đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đời mới bên ngoài cái lồng vàng, nhưng không có cái vụ nầy, bởi ổng vẫn cam kết sẽ làm tiếp tục làm các nhiệm vụ trước nay của một “thành viên cao cấp” trong Hoàng thất.

Trước đó, họ đã mang cái nhãn hiệu Sussex Royal ra cầu chứng tại tòa với hy vọng cái nhãn hiệu nầy trên những sản phẩm sẽ hấp dẫn và mang lại cho họ kha khá lợi tức.

Nhưng ý nghĩa của “thánh chỉ” khi truất quyền sử dụng danh hiệu HRH của họ đồng thời cũng có thể có nghĩa là họ hết được xài chữ Royal trong cái nhãn. Cái đó là nguy tai.

Mà nguy thiệt, chưa tính tới các sản phẩm mới, những mặt hàng cũ đã bị hạ giá.

Tờ Daily Mail bên Anh quốc đưa tin một cửa hàng trong số các của hàng bán đồ lưu niệm chung quanh lâu đài Windsor đã bắt đầu bán sale những món có hình và huy hiệu của Công tước cùng Nữ công tước Sussex. Những lon trà có hình hai người sau hôn lễ được bán (đại) hạ giá hai lon 8 Bảng Anh, bộ tem đám cưới hai người từ 30 Bảng rớt giá còn 25.

Rồi tới chuyện bảo vệ an ninh.

Tuy không còn là HRH nữa, nhưng Harry vẫn còn là Hoàng tử và bọn cuồng tín thánh chiến Hồi giáo vẫn chưa quên ổng đã tham chiến ở Afghanistan nên sẽ không bỏ lỡ dịp xin ổng tí huyết nếu gặp.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng ổng có được khá nhiều fan, và cũng là mục tiêu của các tay paparazzi. Trong lịch sử người nổi tiếng, từng có chuyện bị fan quậy mà chết. Và chưa ai quên rằng mẹ của ổng, Công nương Diana đã bỏ mạng trong một tai nạn xe hơi khi bị paparazzi rượt.

(Chưa gì mà hai vợ chồng người nổi tiếng nầy đã có chuyện với các tay săn ảnh chuyên nghiệp. Hãng tin Reutuers dẫn tin của Sky News rằng hồi đầu tuần, H&M đã dằn mặt các nhiếp ảnh gia ở Canada sau khi vài bức hình chụp lén của Markle bị tiết lộ. Trên mạng và một số báo có hình Meghan đi dạo cùng con trai, bé Archie, trong công viên ở trên đảo Vancouver. Luật sư của cặp vợ chồng khẳng định mấy tấm hình đó được chụp mà không có sự cho phép của Markle, và tay thợ chụp hình đó núp trong bụi để theo dõi bả. Sky News còn đưa tin rằng nhiều thợ chụp hình đã cắm trại thường trực bên ngoài ngôi nhà của họ.)

Khoản tiền bảo vệ an ninh nầy nghe nói chừng 600 ngàn Bảng Anh một năm khi Harry còn ở Ăng lê.

Một chuyên viên trong ngành an ninh ở Canada ước tính chi phí bảo vệ cho H&M sẽ chừng 10 triệu đô Canada một năm

Trước đây, từng có tin đồn rằng Thủ tướng Trudeau đã nói với Nữ hoàng Elizabeth rằng chính phủ của ổng sẽ bao chi phí an ninh cho Harry, Meghan và cậu Archie, con của họ. Nhưng đây là tin vịt. Bởi khi mọi quyết định kiểu này sẽ phải thông qua Nội các và Quốc hội Canada. Chính ông Trudeau cũng cải chánh là ổng không có nói.

Trong khi đó, ông Tổng trưởng tài chánh Bill Morneau cũng vừa trả lời báo chí “Canada chưa quyết định liệu có chi cho chi phí an ninh cho Hoàng tử Harry và Meghan hay không”. Còn dân Canada thì đã nói từ lâu rằng còn lâu mới có chuyện đó.

Cần kể thêm rằng, theo dư luận, sở dĩ ông hoàng út đòi ra riêng là do bị vợ xúi. Bả chịu không nổi kiếp làm dâu. Dầu hèn cũng thể, bả là người có sự nghiệp, có nghề ngỗng đàng hoàng trước khi lấy chồng. Meghan nhứt định không muốn mang tiếng là ăn bám nhà chồng hay cây kiểng trong nhà kiếng, dầu là nhà kiếng hoàng gia – “a lady who lunches.”

Cái dư luận nầy làm cho ông hoàng nhột nhạt. Không có ông chồng trẻ nào chấp nhận tai tiếng đó cả, mặc dầu nó là sự thật. Bởi thế, nên trong lần lên tiếng đầu tiên sau khi có quyết định của Nữ hoàng, tại một bữa tiệc của hội từ thiện Sentabale ở Luân đốn đêm Chúa nhựt, ổng đã phân bày: “Tui muốn quý vị nghe sự thật từ nơi tui.”

Cái sự thật – ai là người đưa ra quyết định bước lùi, được Harry nhấn mạnh: “Cái quyết định mà tui đã làm về chuyện bà xã tui và tui bước lui lại…”

Vẫn chuyện dư luận: ông già Nữ Công tước vừa lên tivi để gây thêm tác hại cho cặp vợ chồng đang gặp lúc khá ngặt nghèo.

Trong một cuộc phỏng vấn dài tới một tiếng rưởi mang tựa “Thomas Markle: My Story” được băng tần truyền hình Channel 5 phát đi hôm Thứ Tư, ông già 75 tuổi nầy đã không tiếc lời chê bai con gái ổng và chàng rể.

Ổng nói: “Tui không biết họ đang đi tìm cái gì. Tôi không nghĩ rằng họ biết họ đang tìm kiếm cái gì.”

Người cha (từng bị tố là ghiền rượu và bán hình chuẩn bị dự đám cưới con cho paparazzi) lên án Harry và con gái ổng đang hạ giá hoàng thất để làm tiền. Ổng nói Harry và Meghan đang biến hoàng gia thành “một (công ty) Walmart với cái vương miện.”

Coi bộ sẽ còn nhiều chuyện để kể về cặp vợ chồng H&M nầy.

Ký Gà