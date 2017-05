Hệ thống xe lửa GO Transit ăn mừng 50 năm hoạt động

Toronto: Vào lúc 5 giờ 50 phút sáng ngày 23 tháng 5 năm 1967, 50 năm trước, lễ khánh thành hệ thống xe lửa vận chuyển công cộng GO Transit với chuyến xe lửa GO Transit bắt đầu từ trạm Union đi về Oakville. Hệ thống xe lửa GO đầu tiên chỉ có 14 trạm trên đường Lakeshore, đi từ thành phố Pickering, qua Toronto đến thành phố Hamilton.

Lễ khánh thành năm 1967 đặt dưới quyền chủ tọa của thủ hiến tỉnh bang Ontario thời bấy giờ là ông John Robarts.

Trong ngày đầu tiên hành khách được đi xe lửa GO miễn phí, nhưng bắt đầu từ ngày thứ nhì, giá vé xe lửa đồng hạng $2 cho người lớn và 25 xu cho vé trẻ em.