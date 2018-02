Hệ thống tiệm pizza Dr Oetker, di chuyển từ tỉnh bang New Brunswick lên tỉnh bang Ontario:

Grand Falls, New Brunswick: Trong hôm thứ ba ngày 30 tháng giêng, cư dân trong thành phố Grand Falls, tỉnh bang New Brunswick, đã giận dữ khi biết tin là hệ thống tiệm pizza Dr Oetker sẽ đóng cửa cơ xưởng làm pizza trong thành phố, và di chuyển sang tỉnh bang Ontario.

Việc di chuyển này sẽ làm mất đi 180 công ăn việc làm trong thành phố.

Ông Marcel Deschenes, thị trưởng thành phố Grand Falls chỉ biết việc di chuyển này trong ngày thứ ba, và tin tức này như “một cái tát vào mặt”.

Phát ngôn viên của công ty làm pizza Dr Oetker cho biết là cơ xưởng làm pizza ở thành phố Grand Falls sẽ đóng cửa vào tháng 5 năm nay, và công ty này sẽ bỏ ra 4 triệu dollars cho việc huấn nghệ cho những người bị mất việc, cũng như cung cấp những tài trợ cho những nhân viên sẽ bị mất việc.

Cũng theo phát ngôn viên của công ty Oetker thì 70 phần trăm những công việc ở cơ xưởng Grand Falls sẽ chuyển lên thành phố London, tỉnh bang Ontario và 30 phần trăm số công việc sẽ chuyển sang cơ xưởng ở thành phố Jodi, tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ.

Công ty làm pizza Dr Oetker có trụ sở chính ở nước Đức, đã nhận cơ xưởng làm pizza ở tỉnh bang New Brunswick, qua sự trao đổi với công ty McCain Foods vào tháng 8 năm 2014.

Công ty làm pizza Dr Oetker có số thương vụ lên đến 3 tỷ Mỹ kim trong năm 2016.