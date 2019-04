Hãy còn đó niềm tin

Bùi Đức Tính

Tháng Tư, năm 1975.

Đêm hai mươi chín, đen như ngày đã mất!

Nghe loa vang, tiếng giặc gọi chiêu hàng.

Ghì tay súng, nhớ lời thề: Trách Nhiệm!

Giữ giang san, từng loạt đạn đáp lời.

Những người lính chợt vùng lên bất khuất.

Trong vòng vây, sinh tử đã có phần!

Ngày Ba Mươi, nghiêm chào nhau lần cuối.

Tình chiến hữu!… lặng người, xót xa đau.

Đây cấp bực! một thời trên áo trận.

Danh dự này! bạc phận, đất chôn vùi.

Liệm theo hồn, thân này như đã chết.

Cố che dấu nhục hèn, từng… “BẤT KHUẤT”

Bước thẫn thờ với súng giặc kề lưng.

Làm quan chi?!… sao sống để làm tù?!

Trách mình hèn, không chết như chiến hữu.

Nợ nước nhà, ơn sinh thành dưỡng dục,

Sống trong đêm, nuốt nhục ước thấy ngày.

Ngày sống thừa, cho đời sau ghi nhớ:

Mẹ Việt Nam, trong gông cùm cộng sản.

Ngày mất Nước: ngày Ba Mươi tháng Tư!

Ngày Ba Mươi, ngày đen như vận Nước!

Mất cả quê hương, mất tên gọi Sài Gòn!

Đường Việt Nam, không còn Tự Do, Công Lý!

Tội bán nước, không thể nào tha thứ!

Cùng chung nhau gìn giữ Quốc Quân Kỳ.

Tháng Tư…!

Xót xa đau, lặng im nhìn sông núi,

Sông núi quê người, khác quê hương!

Năm sang năm,…

cứ đến ngày Oan Trái!

Thắp nén hương lòng để nhớ thương!

Thế đấy, sắp đến ngày 30 tháng Tư!

Thế đấy, đã hơn bốn mươi năm sống làm người lưu vong!

Đêm qua đêm, ước mong đêm đen trên quê hương sẽ qua đi, cho đồng bào Việt Nam được thấy ánh ban mai, cho người lưu vong có được ngày trở về thăm lại đất nước Việt Nam trong ánh cờ vàng Tự Do rực sáng.

Dĩ vãng, tự nó phai mờ theo thời gian!

Hơn bốn mươi năm năm qua, đảng cộng sản cứ luôn miệng kêu gào, khuyến dụ người tỵ nạn cộng sản hãy quên đi quá khứ. Thế nhưng, quá khứ tội ác của đảng cộng sản tự nó đã ghi vào lịch sử bằng máu và nước mắt của dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, tội ác của đảng cộng sản không phải là quá khứ, không phải chỉ có trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn đến thời điểm hiện tại. Kẻ phạm tội vẫn chối bỏ tội phạm, tất nhiên tái phạm tội ác.”Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” (George Santayana)

Tội bán nước hại dân của đảng cộng sản Việt Nam không thể nào được quên hay tha thứ!

Mỗi người Việt phải sống với quyền làm người đã bị đảng cộng sản cướp đoạt, chính là một nhân chứng của lịch sử. Lịch sử với hàng triệu tang thương. Những trang sử Việt ghi khắc chứng tích bán nước và tội ác bạo quyền cộng phỉ.

Con rắn độc dù có lột da bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn là con rắn độc!

Cộng sản vẫn là cộng sản!

Tháng Tư lại trở về.

Ngày 30 Tháng 4 !

Bên nhau, những người lưu vong hướng về quê hương Việt Nam, cùng lắng nghe xót đau mất mát. Ngước nhìn Quốc Kỳ vẫn oai hùng đứng thẳng, Quân Kỳ vẫn uy dũng tung bay khắp nơi trên thế giới Tự Do. Bước chân Việt Nam trên hành trình đến Tự Do, nghe niềm tin vẫn ấm trong tim.

Vâng, hãy còn đó niềm tin:

Chính nghĩa Tự Do tất thắng!

Bùi Đức Tính